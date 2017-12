Εργομετρικές εξετάσεις έκανε η ομάδα «Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό» και σύντομα όλοι οι παίκτες θα πάρουν τους φακέλους τους με τα αποτελέσματα. Οι νεαροί αθλητές από τα Ειδικά Σχολεία του Πειραιά, βλέπουν το επίπεδό τους να βελτιώνεται, αυτά από τη μεριά τους δείχνουν τρομερή διάθεση και παρακάτω θα διαβάσετε την ενημέρωση από τον Ολυμπιακό.





Αναλυτικά το κείμενο στο olympiacos.org



Ώρα εργομετρικών μετρήσεων και για την ομάδα "Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό". Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που δημιουργήθηκε το 2015 και είναι η 12η της Ακαδημίας μας πέρασαν πλήρη εργομετρικό έλεγχο από την "Life Ergo" στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη και σύντομα θα πάρουν τους φακέλους με τις αξιολογήσεις.



Οι νεαροί αθλητές που προέρχονται από Ειδικά Σχολεία του Πειραιά "ανεβαίνουν" συνεχώς επίπεδο και τα πήγαν περίφημα στα εργομετρικά τους, τα οποία και έκαναν με τρομερή διάθεση.





Την επίβλεψη των εγρομετρικών ελέγχων είχε ο Διευθυντής της Ακαδημίας κ. Κυριάκος Καραταϊδης και ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Νίκος Τοπολιάτης με τον δεύτερο να δηλώνει: "Όπως σ' όλες τις ομάδες της Ακαδημίας μας έτσι και στην ομάδα "Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό" έφτασε η ώρα να γίνουν εργομετρικές μετρήσεις. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι "όπλα" για εμάς και θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Η ομάδα αυτή έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και όλοι στην Ακαδημία είμαστε περήφανοι γι' αυτό".



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρέχει σ' αυτή την ομάδα της Ακαδημίας ότι και στις υπόλοιπες και σύντομα θα ξεκινήσει τους αγώνες της εντός και εκτός των τειχών του Προπονητικού Κέντρου.





Το πρόγραμμα «Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό» υπενθυμίζουμε ότι αναδείχθηκε στην επίσημη έρευνα της UEFA «The Engagement of Disabled People in European Football - Best Practice Cases».



Δείτε το βίντεο