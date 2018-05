Τελευταία ημέρα της σεζόν για την ομάδα "Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό"! Τα παιδιά πήραν πρόγραμμα για το καλοκαίρι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά! #olyfcacademy

