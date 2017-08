Στην 5η θέση η Κ-16 στο τουρνουά της Ζενίτ. Στην τελευταία ημέρα η ομάδα μας έμεινε στο 0-0 με την Ελσίνκι και κέρδισε με 1-0 την Μπενφίκα στον αγώνα κατάταξης! #olyfcacademy

