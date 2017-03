Συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου παραχώρησε ο Μάριος Βρουσάι, με τον νεαρό άσο να έχει σημειώσει 19 γκολ σε 22 αγώνες και να αποτελεί τον πρώτο σκόρερ, τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Ολυμπιακού. Στη συνέντευξη που έδωσε, μίλησε για το κίνητρό του να παίξει στην πρώτη ομάδα στην ουσία, αλλά και για τον αγώνα με τον ΠΑΟ που ακολουθεί. Τέλος, αναφέρθηκε και στα παιδιά του Θρύλου που παίρνουν τις ευκαιρίες τους.



Αναλυτικά η συνέντευξή στο olympiacos.org



-Έχεις φτάσει ήδη 19 γκολ στο Πρωτάθλημα. Πόσα ακόμη σκοπεύεις να πετύχεις;

Τα γκολ δεν είναι μόνο δικά μου. Είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς και ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσα θα βάλω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε ακόμη 8 αγώνες και θέλουμε να κερδίζουμε συνέχεια για να πάρουμε το 3ο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Κ-20. Το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα και εγώ θα βάλω όσα γκολ χρειαστεί για να φτάσουμε στο στόχο μας.



-Ακολουθεί το Σάββατο (18/3, 12:00) το παιχνίδι με τον 2ο Παναθηναϊκό στο Κορωπί. Θα κρίνει το Πρωτάθλημα;

Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα ιδιαίτερο και στους Νέους. Είναι πίσω μας στη βαθμολογία και προσπαθεί να μας φτάσει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δυο ομάδες το οποίο όμως εμείς πρέπει να κερδίσουμε για να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας. Σίγουρα μαθηματικά δεν τελειώνει κάτι αλλά εάν κερδίσεις έχεις προβάδισμα.



-Πολλοί συμπαίκτες σου στην Κ-20, ο Μανθάτης, ο Ανδρούτσος, ο Νικολάου, ο Ρέτσος παίζουν στην πρώτη ομάδα. Τους ζηλεύεις με την καλή έννοια;

Δεν ζηλεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτά τα παιδιά να είναι στην πρώτη ομάδα και να παίζουν. Το αξίζουν και το δείχνουν σε κάθε αγώνα. Ίσα ίσα θα πω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο για μένα να παλέψω και να καταφέρω να παίξω και εγώ στην πρώτη ομάδα. Είναι εκεί με την αξία τους και όλα τα παιδιά της Ακαδημίας τους καμαρώνουμε.



-Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο;

Όλα τα όνειρα που κάνω έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω πολλά όνειρα. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η ζωή αύριο. Εντάξει αυτό που θέλω και ονειρεύομαι είναι να παίξω στην μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό προπονούμαι και δουλεύω καθημερινά. Εάν αξίζω θέλω να παίξω με τους κορυφαίους. Όνειρο μου είναι να έχω και την υγεία μου και να παίζω ποδόσφαιρο. Έχω φύγει από το σπίτι μου, μένω στους ξενώνες του Ρέντη, οι γονείς μου μένουν στο εξωτερικό, και μαζί με τα άλλα παιδιά της Ακαδημίας προσπαθούμε να πετύχουμε.



-Ποια είναι η αγαπημένη σου θέση;

Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό ήμουν δεκάρι. Ο τότε προπονητής μου ο κ. Βούζας με δοκίμασε ως εξτρέμ και κυρίως αριστερά. Δεν έχω πρόβλημα με τις θέσεις αρκεί να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό μου αρέσει.



Who is Who



*Ο Μάριος Βρουσάι γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1998.

*Έπαιζε στον Ναυπακτιακό Αστέρα πριν έρθει στον Ολυμπιακό.

*Αν και Αλβανικής καταγωγής επέλεξε ν' αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα Νέων της Ελλάδος.

*Στην Ακαδημία του Ολυμπιακού είναι από το 2015.

*Τον Σεπτέμβριο του 2016 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.

*Είναι ένας από τους 44 ποδοσφαιριστές που "φιλοξενούνται" από τον Ολυμπιακό στους ξενώνες στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη.

*Δεν είναι φαν του Μέσι και του Ρονάλντο αλλά του Τζούλιαν Ντράξλερ.

*Έχει συμπεριληφθεί σ' αποστολή της α' ομάδας αλλά δεν έχει αγωνιστεί.

*Με την ομάδα Νέων έχει πετύχει 29 γκολ στο Πρωτάθλημα Super League K-20 εκ των οποίων τα 10 την περίοδο 2015-16.