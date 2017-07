Ο Βίτορ Μάνουελ Μέλο Περέιρα, ο οποίος γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1957 στη Λισαβόνα, είναι ο νέος αρχιδιαιτητής, για την ακρίβεια επιλέχθηκε από τη FIFA και «θα είναι υπεύθυνος για τον ορισμό διαιτητών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και στο Τμήμα Διαιτησίας», όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο 60χρονος παράγοντας της διαιτησίας έγινε διεθνής το 1992 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2002. Κορυφαία διάκρισή του είναι ότι σφύριξε τον τελικό του UEFA Cup 2001-2002 Φέγενορντ-Ντόρτμουντ 3-2, όπως και το Σούπερ Καπ του 2001 Μπάγερν-Λίβερπουλ 2-3.



Συνολικά σφύριξε 37 διεθνείς αγώνες και αυτοί των ελληνικών ομάδων και της Εθνικής είναι οι εξής:



Όμιλοι Champions League 2001-02: 26/09/01 Παναθηναϊκός-Αρσεναλ 1-0 και 23/10/01 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ολυμπιακός 3-0.

Προκριματικά μουντιάλ 2002: 28/03/01 Ελλάδα-Γερμανία 2-4

UEFA Cup 2000 – 2001: 07/12/00 Λίβερπουλ-Ολυμπιακός 2-0 (τρίτος γύρος)

Ομιλοι Champions League 1998-1999: 16/09/98 Παναθηναϊκός-Διναμό Κιέβου 2-1



Η άτυχη στιγμή για τον Περέιρα είναι ότι στο ματς της τελικής φάσης του μουντιάλ 2002 Μεξικό-ΗΠΑ 0-2 είναι ότι δεν είδε πεντακάθαρο χέρι στην περιοχή των Αμερικανών.



Αναμφίβολα ήταν στην ελίτ κατηγορία της εποχής του και από ξένες γλώσσες ομιλεί Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.



Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα είναι μέντορας του Ρουμάνου διεθνή διαιτητή Χάτεγκαν. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι βαθμολόγησε τον Σιδηρόπουλο στο παιχνίδι Νάπολι-Διναμό Μόσχας 3-1.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:



Έπειτα από διαβουλεύσεις με την FIFA και την UEFA, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ενέκρινε τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ, οι οποίες συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για την Οργάνωση της Διαιτησίας στις Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA και τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA.



Ο νέος κανονισμός διαιτησίας καθορίζει μια νέα δομή και σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Ένας αλλοδαπός πρόεδρος, ο Vítor Manuel de Melo Pereira από την Πορτογαλία, θα προεδρεύσει της νέας Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα είναι υπεύθυνος για τον ορισμό διαιτητών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και στο Τμήμα Διαιτησίας της ΕΠΟ.



Ο Vítor Manuel de Melo Pereira διαθέτει πλούσια εμπειρία στη διαιτησία έχοντας διατελέσει διεθνής διαιτητής, πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της Επιτροπής Διαιτησίας των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Λιγκών και μέλος διαφόρων επιτροπών της FIFA και της UEFA.



ΔΤ στα Αγγλικά

HFF approves new refereeing regulations and structure with foreign chairman



Following consultation with FIFA and UEFA, the Hellenic Football Federation (HFF) has approved amendments to the HFF Refereeing Regulations that are in line with the Regulations on the Organisation of Refereeing in FIFA Member Associations and the UEFA Refereeing Convention.



The new refereeing regulations determine a new structure and composition of the Central Refereeing Committee. A foreign chairman, Vítor Manuel de Melo Pereira, from Portugal, will chair the new Central Refereeing Committee and will be responsible for the appointment of referees in the professional football leagues and the Refereeing Department of the HFF.



Vítor Manuel de Melo Pereira brings a wealth of experience in refereeing following a career as international referee, chairman of the Portuguese Football Federation, the Referees Committee of the European Professional Leagues and as a member of various FIFA and UEFA committees and panels.