Ο χαρακτηρισμός «απογοητευμένοι» δεν καλύπτει πλήρως το συναίσθημα που πλημμυρίζει τους οπαδούς του Πάοκ μετά και τη χθεσινή ΗΤΤΑ του Ιβάν Σαμπίντι από τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ πλέον επίπεδο.

Οι οπαδοί του Πάοκ αισθάνονται ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ, επειδή ακριβώς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη ΗΤΤΑ σε ΟΛΑ τα επίπεδα, του ανθρώπου που ήρθε από τη Ρωσία εμφανισθείς ως ο «Μεσσίας» που θα μπορούσε να μετατρέψει την ομάδα τους από φτωχό συγγενή των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου σε… κορυφαίο πρωταγωνιστή. Ως εκείνος που θα μπορούσε να τους κάνει περήφανους, κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς, ποδοσφαιρικούς και μη.

Ο Σαμπίντι, όμως, αποδείχτηκε άλλη μια φορά κατώτερος των προσδοκιών. Και αποδείχτηκε έμπρακτα ότι η διαφορά του μεγέθους του από του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι χαώδης. Οτι πρόκειται για ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ μεγέθη.

Ο Ρώσος «κυβερνητικός» επενδυτής μετείχε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ). Και απέτυχε με τρόπο δραματικό, όχι τόσο επειδή η προσφορά του ήταν η μικρότερη σχεδόν όλων των άλλων, αλλά επειδή ήταν ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ, σε βαθμό που να μπορεί κανείς να συμπεράνει πως πήρε μέρος μόνο και μόνο για να… μαθευτεί ότι παίρνει μέρος! Για λόγους δηλαδή απόλυτα επικοινωνιακούς, με λανθάνουσα διάθεση επίδειξης.

Αποψή μου είναι ότι ο Ρώσος εξαρχής ΗΞΕΡΕ ότι άπαξ και μετείχε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν θα ήταν δυνατόν να χτυπήσει το εκπλειστηρίασμα. Ως εκ τούτου, κατέθεσε ΣΚΟΠΙΜΑ τη μικρότερη, σχεδόν τιποτένια προσφορά, απλά και μόνο για να δείξει ότι… είναι σε θέση να μετέχει σε τέτοιου είδους οικονομικά… «χάπενινγκ».

ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ!

Και τώρα; Νομίζω ότι άρχισε ήδη να δρομολογείται μία εντελώς διαφορετική κατάσταση για τον Ρώσο. Μια κατάσταση διαρκώς αυξανόμενης ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ και δεν εννοώ μόνον στις επιχειρηματικές του κινήσεις, αλλά αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει: Στη συνείδηση του Μπαοκτζή οπαδού. Του ταπεινωμένου, όπως είπαμε, Μπαοκτζή οπαδού, που όχι απλά δεν θα πιστεύει πλέον στα (μεταφρασμένα) λόγια του πρώην κλόουν, αλλά και θα τα ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ κραυγαλέα.

Αν κάποιος με ρωτούσε για το τι πρέπει να πράξει ο Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς, που σίγουρα θα έχει αντιληφθεί πλέον ότι το… «κλίμα» στο Ελλάντα έχει βαρύνει αφάνταστα και ολίγον απέχει από το να μην τον σηκώνει πλέον, θα έλεγα ότι πρέπει να ετοιμάζει σιγά-σιγά τις βαλίτσες του για μία θεαματική επιστροφή στις… ρίζες. Δηλαδή στην επικράτεια του Ροστόφ, απ’ όπου μας ήρθε… πεσκέσι. Εκεί που δεν θα χρειάζεται ούτε… μεταφραστή να πληρώνει, καθότι ομιλεί τη γλώσσα σαν… πατρική.

Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς αυτές οι πατρικές νοοτροπίες, λογικές και τακτικές που έφερε μαζί στις επισκευές του, είναι που προκάλεσαν την παταγώδη αποτυχία του.

Λογικές και τακτικές που όχι απλά δεν συνάδουν με το ελληνικό πνεύμα και περί των πραγμάτων αντίληψη, αλλά και εμφανίζονται ως αποκρουστικές, με αποτέλεσμα να δείχνουν επιτυχείς περιστασιακά, αλλά στη συνέχεια να κατακερματίζονται. Λογικές που ίσως στη Ρωσία και στη συγκεκριμένη εποχή της ανόδου του Ιβάν να είχαν πάντα εκατό τοις εκατό ευστοχία, αλλά ΕΚΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ απλά ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ, δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Να θυμίσω, πρόχειρα, ορισμένες συμπεριφορές που αποδόθηκαν στον Ιγκνιάτεβιτς την εποχή της πρώτης περιόδου του στον ΠΑΟΚ; Οπως π.χ. τις ΤΡΟΜΕΡΕΣ καταγγελίες του προπονητή Γιώργου Δώνη, για τύπους που έμπαιναν και μέσα στο σπίτι του και τον απειλούσαν; Ή μήπως τα πιο πρόσφατα, με την εγκληματική σπείρα των μπράβων, των τραμπούκων, των εγκληματικών στοιχείων, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα είχαν και… διοικητική σχέση (ίσως και να έχουν ακόμα, δεν γνωρίζω) με την ΠΑΕ, δηλαδή το μαγαζί του Ιβάν Σαμπίντι;

ΠΩΣ «ΠΕΙΘΟΝΤΑΝ» ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Εφήμερη και επίπλαστη «επιτυχία» θα έλεγα ότι είχαν οι πρακτικές που λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν εν πολλοίς στο θέμα της «μεταβολής» της εκλογικής προτίμησης των ΕΠΣ που ενώ στήριζαν την αιρετή διοίκηση της ΕΠΟ, από την ημέρα που ο Ιβάν έθεσε τον εαυτό του επικεφαλής στον αγώνα για την… «εξυγίανση», με τους γνωστούς συμμάχους, Μελισσανίδη και Αλαφούζο, έκαναν στροφή 180 μοιρών και έγιναν φανατικοί υποστηρικτές της «εξυγιαντικής κίνησης».

Οι -σίγουρα υπερβολικές, αλλά γλαφυρότατες στην περιγραφή τους- αφηγήσεις που έχω συλλέξει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε πολλές των περιπτώσεων εικάζεται πως ακολουθήθηκαν τακτικές που αναδίδουν έντονη την οσμή ρώσικου υποκόσμου.

Σε γενικές γραμμές, η αφήγηση ομιλεί για εμφανίσεις περίεργων τύπων, «νταραβεριτζήδων» επί το πλείστον στους προέδρους ή εκπροσώπους, στους οποίους τίθεται ευθέως η ερώτηση: «Θέλεις να μείνεις πρόεδρος;». Αν η απάντηση είναι «ναι», ο πρόεδρος «γλιτώνει» μια και καλή από τη συνέχεια. Αν όμως δεν συμφωνήσει, σειρά παίρνει το χρηματικό ποσόν. Αν και πάλι… εκφρασθούν αντιρρήσεις, αναλαμβάνουν τα… καλόπαιδα, ιδιαίτερων σωματικών διαστάσεων και με πολύ… πειστικά επιχειρήματα, να πείσουν τον δύστροπο πρόεδρο. Και κατά κανόνα, το επιτυγχάνουν.

Αυτή η τακτική, όπως και άλλες παρεμφερείς, δεν προέρχεται κατ’ ανάγκη από εντολή κάποιου εκ των ηγετών της «εξυγίανσης», αλλά σίγουρα αποτελεί πρακτική ανθούσα εις τας Σοβιετίας, τουλάχιστον από εποχής περεστρόικα και εντεύθεν.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΒΙΚΤΩΡΑΣ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των «τακτικών» που χρησιμοποιούνται στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. Δεν πρέπει να είναι άσχετη με τα παραπάνω η παρακάτω απολαυστική και διδακτικότατη ιστοριούλα που διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του Βίκτωρα Μητρόπουλου, πρώην προέδρου της ΕΠΑΕ και αντιπροέδρου της ΕΠΟ, iapopsi.gr. Φυσικά, η ιστορία -για την οποία ο ίδιος ο Μητρόπουλος επιμένει ότι είναι αληθέστατη- δεν αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά συνέβη εκτός συνόρων και βέβαια θυμίζει ακριβώς τις ίδιες τακτικές - πρακτικές σαν εκείνες που αναφέραμε πιο πάνω.

Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη ιστοριούλα, «σε κάποια χώρα -δεν λέμε ήπειρο για να μην καρφωθούμε- τοποθετήθηκε από την ανώτατη υπερκείμενη αρχή του ποδοσφαίρου ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας από άλλη βεβαίως χώρα για να επιβλέπει τα τεκταινόμενα σε ένα πρωτάθλημα όλο προβλήματα. Αν και ο βίος και η πολιτεία του παράγοντα αυτού ήταν γνωστά, εντούτοις επιλέχθηκε γιατί μιλούσε άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία τοποθετήθηκε… Επαληθεύοντας την παροιμία “ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του”, προσέγγισε με τη βοήθεια παλαιού συνεργάτη του, έναν πάμπλουτο ιδιοκτήτη ομάδας από τον οποίο πήρε ένα μεγάλο, μα πολύ μεγάλο πακέτο με ευρώπουλα. Το πακέτο δόθηκε μετά την υπόσχεση του παράγοντα ότι “οι διαιτησίες θα πηγαίνουν τρένο” την ομάδα του ιδιοκτήτη, τα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν θα του χαλάνε χατίρι, και διάφορες άλλες υποσχέσεις. Ετσι ξεκίνησαν. Στην πορεία όμως ο αλλοδαπός παράγων δεν ήταν αρκετά συνεπής απέναντι στον ιδιοκτήτη. Ναι μεν οι διαιτησίες δεν τον αδικούσαν, πλην όμως δεν τον ευνοούσαν στον βαθμό που θα ήθελε. Επικοινώνησε λοιπόν με τον παράγοντα και απαίτησε την επιστροφή του πακέτου. Το αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει ο παράγοντας επί σειρά μηνών να έρχεται στη χώρα που οι μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου τον είχαν τοποθετήσει με σαφείς οδηγίες. Από εδώ και πέρα επαληθεύτηκε και το ισλαμικό γνωμικό που αναφέρει ότι όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ.

Ή ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ, Η ΤΑ… ΔΑΧΤΥΛΑ!

Ετσι, ένα πρωινό μια ομάδα από 2-3 κυρίους -μάλλον από την Τσετσενία- επισκέφτηκε τον παράγοντα στη χώρα του, του χτύπησε την πόρτα και ζήτησε πίσω το πακέτο. Εντρομος ο παράγων εξήγησε ότι το πακέτο έχει ήδη φαγωθεί. Πολύ ήρεμα οι “επισκέπτες” τού εξήγησαν ότι το πρόβλημα έχει τρεις μόνο λύσεις:

1) Να επιστρέψει άμεσα το πακέτο, ώστε να το πάρουν μαζί τους.

2) Αν δεν πάρουν το πακέτο, έχουν εντολή να πάρουν μαζί τους 3-4… δάκτυλα. Δάκτυλα, βεβαίως, του παράγοντα.

3) Να μεριμνήσει ώστε σε έναν πολύ σπουδαίο αγώνα της ομάδας του ιδιοκτήτη να τοποθετηθεί διαιτητής που θα βοηθούσε την ομάδα να κερδίσει.

Οπως ήταν φυσικό, ο παράγοντας διάλεξε την τρίτη λύση, αλλά τους ζήτησε να βρει ο ιδιοκτήτης τον διαιτητή και αυτός θα φρόντιζε για την τοποθέτησή του. Η συνέχεια για τους μυημένους είναι γνωστή. Ο ιδιοκτήτης τού είπε ποιον διαιτητή θέλει, ο παράγοντας τηλεφώνησε στον συνεργάτη του, ο οποίος με πολύ ψυχομανητό κατάφερε να τοποθετήσει τον “επιλεγμένο” από τον ιδιοκτήτη διαιτητή στο συγκεκριμένο παιγνίδι. Ο διαιτητής αποδείχτηκε λίρα 100, αφού με σπρώξιμο άνευ προηγουμένου η ομάδα του ιδιοκτήτη κέρδισε το παιχνίδι. Τα γεγονότα, όμως, όπως ήταν φυσικό, έγιναν γνωστά στους υπερκείμενους παράγοντες του ποδοσφαίρου, που πολύ απλά όχι μόνο τον έβαλαν στο ψυγείο, αλλά του απαγόρεψαν και να ξεχάσει ακόμη και ως… τουρίστας τη χώρα που τον είχαν τοποθετήσει. Μακάρι τα παραπάνω να ήταν προϊόν της φαντασίας μας».

Διαβάζοντας τα παραπάνω, σίγουρα θα συνειδητοποιήσατε όλοι πόσο τυχεροί είμαστε εδώ στο Ελλάντα που ΑΚΟΜΑ δεν έχουμε ζήσει τέτοιου είδους γεγονότα. Ελπίζω να είμαστε σε θέση για πολύ ακόμα, απλά να τα… διαβάζουμε, χωρίς να τα ζούμε.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Ποινή που επιβλήθηκε με καθαρή σκοπιμότητα, προκειμένου να φανεί προς τα έξω ότι… «αποδίδει Δικαιοσύνη… ίσων αποστάσεων προς όλους», επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της Superleague στον Ολυμπιακό.

Φυσικά, η ποινή αυτή δεν πρόκειται να έχει ζωή περισσότερη από μερικές ημέρες, μέχρι δηλαδή να εκδικασθεί και σε δεύτερο βαθμό, από την Επιτροπή Εφέσεων, η οποία θεωρείται αδύνατον να κάνει δεκτό το διάτρητο κατηγορητήριο, που στηρίζεται στις εμφανείς ψευδομαρτυρίες μερικών ποδοσφαιριστών και άλλων τύπων, συνεργατών στον Πλατανιά, ενώ δεν έλαβε υπ’ όψιν -ως φαίνεται- τις μαρτυρίες της πλειοψηφίας των παρόντων στον συγκεκριμένο αγώνα.

Η έφεση θα φέρει, αν όχι την εξαφάνιση, τουλάχιστον τη θεαματική μείωση των αγωνιστικών, με πιθανό το ενδεχόμενο επιβολής μίας, εντέλει, αγωνιστικής, προκειμένου να κρατηθεί το πρόσχημα των «ίσων αποστάσεων».

Θεωρώ απίθανο την ημέρα της εφέσεως να εμφανισθούν πάλι οι ψευδομάρτυρες της πρώτης απολογίας, καθότι είναι πλέον θέσφατο πως ο βασικός σκοπός και στόχος, δηλαδή η… αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό, δεν επετεύχθη και αποτελεί πλέον ένα… «όνειρο θερινής νυκτός» για τον Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι και το αποτυχημένο παταγωδώς νομικό του επιτελείο.

Πιστεύω ότι αν ο Σαμπίντι με την υπόλοιπη κουστωδία επιχειρήσουν να στηρίξουν πάλι την εναντίον του Ολυμπιακού καταγγελία, θα είναι κάτι για τα μάτια του κόσμου και εν γνώσει τους, άλλη μία αποτυχημένη και… «απονενοημένη» εν πολλοίς κίνηση.

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ FIFA: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

Χθες το απόγευμα έφτασε στην ΕΠΟ το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο παρατάθηκε η παρουσία της δοτής διοίκησης στην ΕΠΟ για δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οπως έγραφα στο χθεσινό φύλλο, χωρίς αυτό το χαρτί οι δοτοί ήταν τελειωμένοι από χθες το βράδυ, οπότε η ΕΠΟ έμενε αμανάτι, χωρίς καμία, νόμιμη ή… παράνομη, διοίκηση.

Ετσι οι δοτοί θα εξακολουθήσουν για δύο ακόμη μήνες να απολαμβάνουν των προνομίων της διοίκησης μιας ανώτατης ποδοσφαιρικής αρχής, μαζί βεβαίως με τις πλουσιοπάροχες αποδοχές τους.

Στο έγγραφο αυτό, όμως, υπάρχουν δύο αξιοπρόσεκτα σημεία, που ξεκαθαρίζουν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ότι στη δοτή διοίκηση δεν περιλαμβάνεται πλέον ένα από τα αρχικά πέντε ονόματα, αυτό του κ. Γέροντα. Πρόκειται για τον έγκριτο νομικό που είχε διαφωνήσει -όπως έγραψα εδώ κατ’ αποκλειστικότητα- με τον πρόεδρο Δρόσο, ο οποίος προσπάθησε να επιβάλει τη λήψη «ομόφωνων» αποφάσεων, χωρίς να αποτυπώνεται η γνώμη της μειοψηφίας!

Ο κ. Γέροντας όχι μόνον δεν ξαναπάτησε το πόδι του στην ΕΠΟ, αλλά ούτε και εμφανίστηκε ποτέ στο λογιστήριο να εισπράξει κάποια αμοιβή.

Τώρα λοιπόν, το όνομα του κ. Γέροντα απουσιάζει από τη σύνθεση της δοτής επιτροπής που πήρε παράταση.

Το δεύτερο σημείο είναι μία αναφορά στο τέλος του εγγράφου που αφορά στον ρόλο δύο ακόμη εκ των αρχικά διορισθέντων με παράπλευρες ιδιότητες, του προέδρου της Superleague, Γιώργου Στράτου, και του δημοσιογράφου, πρώην συμβούλου του Κοντονή, Φιλιππούση.

Ο ρόλος των δύο περιγράφεται ως εξής :

«Furthermore, Mr Stratos and Mr Filippousis will continue to attend the meetings of the Normalisation Committee as observers without voting right as stated in our letter dated 4 November 2016». Η αναφορά αυτή, όμως, δημιουργεί πρόβλημα σχετικά με την αμοιβή του κ. Φιλιππουση (ο κ. Στράτος ουδέποτε έλαβε οποιαδήποτε αμοιβή), ο οποίος είχε προστεθεί στη λίστα των δοτών αρχικά με προσωπική απόφαση του αποκλεισμένου πλέον από το ελληνικό ποδόσφαιρο Κουτσοκούμνη, ως «σύμβουλος επικοινωνίας και διοίκησης».

Η επίσημη ιδιότητα του παρατηρητή δεν δημιουργεί συνθήκες αμοιβής του κ. Φιλιππούση, διότι ως γνωστόν, στη διεθνή πρακτική οι παρατηρητές ΔΕΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ.

(Το κείμενο δημοσιεύθηκε στον «ΓΑΥΡΟ» την 01/06/2017)