Last but not least… συνηθίζουν να λένε οι Αμερικανοί. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει μία τελευταία προσθήκη να κάνει στο ρόστερ του ωστόσο αυτή δεν είναι η… έσχατη! Δεν θα πάρουν έναν παίκτη απλά για να συμπληρώσουν το ρόστερ τους οι Πειραιώτες.

Απλά για να έχουν έναν πέμπτο περιφερειακό έτοιμο και ψημένο και όχι κάποιον μικρό. Χρειάζονται και έχουν ανάγκη από έναν παίκτη που να μπαίνει στο παρκέ ερχόμενος από τον πάγκο και να αναστατώνει άμυνες. Να κάνει «θόρυβο». Να δίνει αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Να αλλάζει τις ισορροπίες. Να σουτάρει εξαιρετικά και να δίνει επιθετική πνοή. Έναν παίκτη, που όταν υπάρχει κι αυτός μέσα στο παρκέ, να μην ξέρει ο αντίπαλος που να επικεντρωθεί. Γιατί πλέον υπάρχει και ο Στρέλνιεκς, υπάρχει και ο Ρόμπερτς. Θα βγάζουν παγίδες μόνο στον Σπανούλη; Οχι δα… Θα ανακατευτούν και αυτοί. θα αποπροσανατολιστούν. Αυτή είναι η ουσία μία τέτοιας κίνησης. Να πάρεις πράγματα. Να πάρεις ουσία.

Γι αυτό έχουν ξεχωρίσει ο Σφαιρόπουλος και οι συνεργάτες τους τον Έντι. Δεν τα κάνει όλα εξαιρετικά. Αν τα έκανε θα είχε ήδη συμβόλαιο εγγυημένο στο ΝΒΑ. Αλλά σουτάρει φονικά, έχει παιχνίδι πάνω από τη στεφάνι και βλέπει γήπεδο.

Γι αυτό και μίλησαν για τον Τόμπσον. Γιατί και αυτός έκανε καριέρα με το σουτ του αλλά και με άμυνες σε χαμηλότερα κορμιά. Γι αυτό και δεν προχώρησαν με τον Πάτερσον, που ήθελε τη μπάλα στα χέρια του για να δημιουργήσει περισσότερο καταστάσεις. Είναι διαφορετικός αυτός.

Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να χρειάζεται να προσθέσει ακόμα έναν «φονιά» στο ρόστερ του. Ενα κρύο αίμα. Το σύγχρονο μπάσκετ το έχει επιβάλλει πλέον αυτό. Απαντες πρέπει να απειλούν.

ΥΓ: Τα καλοκαίρια είναι… περίεργα. Μια ανατροπή μπορεί να είναι πιθανή. Αυτό που τώρα φαίνεται δύσκολο, μετά από λίγο καιρό μπορεί να είναι ιδεατό και συμβατό. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα μυαλά… Για να δούμε.

