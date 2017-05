ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ!

Οπως αναμενόταν, οι τροχοί της Δικαιοσύνης άρχισαν να παίρνουν στροφές, να κινούνται αργά αλλά σταθερά, σχετικά με την υπόθεση των βιαιοτήτων στον Βόλο. Διαβάζουμε ότι ήδη ξεκίνησαν οι εισαγγελικές παρεμβάσεις. Δύο τον αριθμό, μέχρι στιγμής. Η μία, από την Εισαγγελέα Βόλου αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Δηλαδή την αναζήτηση των ενόχων μέσω διαφόρων στοιχείων και καταθέσεων. Η ετέρα, που ξεκίνησε από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα κ. Σιμιτζόγλου, αφορά το πειθαρχικό μέρος της υπόθεσης, δηλαδή τον τομέα της αθλητικής Δικαιοσύνης.

Δύο εισαγγελείς, για μία υπόθεση. Αισθανόμαστε πιο σίγουροι και ασφαλείς τώρα ότι θα υπάρξει κάποιο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ αποτέλεσμα, με την ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ των ενόχων -ΟΛΩΝ των ενόχων;

Είμαι κατηγορηματικός: ΟΧΙ!

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Κατ’ αρχήν, με το μέρος που αφορά τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα και κατ’ επέκταση τις ΟΜΑΔΕΣ που εμπλέκονται βάσει του Πειθαρχικού Κώδικα, δεν θα ασχοληθώ σήμερα για έναν και μόνο λόγο: Οτι δεν τρέφω ουδεμίαν εμπιστοσύνη στο αλάθητο της κρίσεως του κ. Σιμιτζόγλου. Με όλο τον σεβασμό που τρέφω προς το ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ το οποίο υπηρετεί, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο πιστεύω και έχω αποκρυσταλλώσει σαν εκτίμηση από άλλες, παλαιότερες εισαγγελικές συμπεριφορές του συγκεκριμένου: Δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο ορθόν της κρίσεώς του και αφού πρόκειται για προσωπική εκτίμηση, δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις.

Πάμε, λοιπόν, στο ΠΟΙΝΙΚΟ κομμάτι, αυτό που ανήκει στην Εισαγγελέα του Βόλου. Σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, η κυρία Εισαγγελεύς έχει αρχίσει να συγκεντρώνει, με τη βοήθεια των στοιχείων που της προμηθεύει η Ασφάλεια, τα στοιχεία των ενόχων-φυσικών αυτουργών, οι οποίοι βεβαίως έχουν ως επί το πλείστον ταυτοποιηθεί και αναμένεται να διωχθούν πολύ ποινικά πολύ σύντομα.

Δεν χωρά αμφιβολία, λοιπόν, ότι οι ένοχοι του μακελειού ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους θα αντιμετωπίσουν την ΠΟΙΝΙΚΗ Δικαιοσύνη και τις συνέπειες των πράξεών τους.

Για τα ΑΛΛΑ, όμως, διατηρώ αρκετές αμφιβολίες. Οι ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ στην πραγματικότητα ανεγκέφαλοι, αυτά τα κοινωνικά σκουπίδια, τα απόβλητα της κοινωνίας, είναι οι ΦΥΣΙΚΟΙ, όπως είπαμε, αυτουργοί και θα είναι άξιοι της μοίρας τους.

Οι ΑΛΛΟΙ όμως, οι ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ, οι λεγόμενοι ΗΘΙΚΟΙ αυτουργοί, που βρίσκονται ΠΙΣΩ από τις εγκληματικές πράξεις και συνήθως μένουν ατιμώρητοι, είναι απολύτως ΑΜΦΙΒΟΛΟ ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ΠΡΑΞΕΩΝ ή των ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ, ή των ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ επιλογών τους.

Προχωρώντας στον συλλογισμό μου, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι και πιο επικίνδυνοι από τους ΗΘΙΚΟΥΣ αυτουργούς, όχι μόνον δεν πρόκειται να υποστούν τις ΠΡΕΠΟΥΣΕΣ συνέπειες, αλλά ούτε καν θα απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη, καλυπτόμενοι ο ένας πίσω από τον άλλο και αποδίδοντας τις ευθύνες σε άλλους παράγοντες, όπως π.χ. στο «σύνηθες θύμα», την αστυνομία!

ΚΙΝΗΤΡΟ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ

Φρονώ, λοιπόν, ότι η εισαγγελική έρευνα για τις ποινικές ευθύνες δεν πρόκειται να φτάσει στη ρίζα του κακού, δηλαδή στους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ενόχους, αυτούς ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΣΑΝ τη βία, ή που ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ να υπάρξουν οι συνθήκες καλλιέργειάς της.

Ξεκινώ από τις ευθύνες του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ της χώρας, ο οποίος με την απίστευτη έλλειψη του συναισθήματος ΕΥΘΥΝΗΣ που θα έπρεπε απαραιτήτως να διαθέτει ως αρχηγός κυβερνήσεως, όχι μόνον επέτρεψε, αλλά και ΕΠΕΜΕΙΝΕ με φορτικότητα να διεξαχθεί ο τελικός πάση θυσία στο Πανθεσσαλικό, με μοναδικό ΚΙΝΗΤΡΟ την απαίτηση του ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΤΟΥ πρώην παλιάτσου και νυν… «θυγατρικού επενδυτή» Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι.

Ο πρωθυπουργός Τσίπρας ήταν εκείνος που είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ είτε μέσω ανθρώπων της αυλής του οχλούσε φορτικά τον δύσμοιρο (πολιτικά) υφυπουργό Αθλητισμού Βασιλειάδη να πάρει πίσω την απόφασή του, η οποία ήταν ότι, λόγω των συνθηκών και των πληροφοριών, ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να διεξαχθεί ο τελικός τη συγκεκριμένη ημέρα και στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Η θέληση του ανεκδιήγητα ανεύθυνου πρωθυπουργού Τσίπρα επεβλήθη, οι φίλοι (και υποστηρικτές του) Σαμπίντι και Μελισσανίδης ικανοποιήθηκαν πλήρως και ο τελικός οδηγήθηκε στην ΤΡΑΓΩΔΙΑ που όλοι βιώσαμε. Ομως, κάτω απ’ αυτόν ακολουθεί μία ολόκληρη αλυσίδα ενόχων για ηθική αυτουργία, με πρώτο τον Ρώσο κολαούζο του, ο οποίος με τις άστοχες εν πολλοίς και ηλίθιες στο σύνολό τους δηλώσεις, έκανε κυριολεκτικά Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ για να επικρατήσει κλίμα φανατισμού και ΔΙΧΑΣΤΙΚΗΣ νοοτροπίας. Η επικινδυνότητα του Ιγκνιάτεβιτς έχει σχολιαστεί και επισημανθεί εκατοντάδες φορές, ακόμη και από ανθρώπους του κυβερνώντος κόμματος. Τίποτα όμως δεν είναι σε θέση να συγκινήσει τόσο τον Τσίπρα, ώστε να φτάσει στο σημείο να… στεναχωρήσει τον κολαούζο του.

Ομως, η ΠΟΛΙΤΙΚΗ κάλυψη που μπορεί να παράσχει ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί επ’ ουδενί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα για τη σωστή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Δικαιοσύνης και φρονώ ότι ο Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι είναι ένας από τους πιθανούς ΗΘΙΚΟΥΣ αυτουργούς των επεισοδίων, λόγω αφ’ ενός του ΔΙΧΑΣΤΙΚΟΥ του λόγου και αφ’ ετέρου της επιμονής του να διεξαχθεί, πάση θυσία, ο τελικός ανεξαρτήτως συνεπειών.

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ» ΣΕ ΜΠΕΟ ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Η επιμονή (=εμμονή) του Σαμπίντι δεν είναι ανεξήγητη. Ουσιαστικά του «ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ» από ανθρώπους ακατάλληλους και λίαν επικίνδυνους για την ποδοσφαιρική (τουλάχιστον) τάξη και ασφάλεια. Τον Αχιλλέα Μπέο και τον συνεργάτη του Λασκαράκη.

Αν η εισαγγελέας του Βόλου θελήσει (=αποφασίσει) να ασχοληθεί επιστάμενα με τις ΡΙΖΕΣ αυτής της υπόθεσης, είναι βέβαιο ότι θα ενεργήσει με τους δύο αυτούς παρόντες στη συνέχεια της έρευνάς της. Οι Μπέος και Λασκαράκης πρωταγωνίστησαν στην καταγγελία-παρωδία εναντίον του Ολυμπιακού, ενεργώντας υπέρ των συμφερόντων του Σαμπίντι και της ομάδας του. Φανερά και απροσχημάτιστα προσπάθησαν να καταδικάσουν μία ομάδα, τον Ολυμπιακό υπέρ μιας άλλης, τον Πάοκ του μπεσαλή φίλου τους Σαμπίντι. Είναι θέσφατο πλέον, ειδικά στη φίλαθλη κοινωνία του Βόλου, ότι η επιλογή του Πανθεσσαλικού για τον τελικό δεν ήταν παρά μία ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ανταπόδοση του πανίσχυρου πολιτικά Σαμπίντι, για την προσπάθεια που έκαναν οι δύο οδηγώντας σε περιπέτειες τον Ολυμπιακό.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ!

Και εδώ, νομίζω ότι επ’ ευκαιρία της ΚΛΗΣΗΣ των δύο για διευκρινήσεις θα πρέπει να αναγκαστούν να δώσουν απαντήσεις σε μερικές απορίες που ΑΞΙΖΕΙ να τεθούν υπ’ όψιν της εισαγγελικής αρχής.

Οπως, για παράδειγμα, τι έγινε με τα ΕΞΟΔΑ για την προετοιμασία του τελικού που, όπως αναφέρουν ενήμερα ρεπορτάζ, ανέρχονται ή και ξεπερνούν τις 260 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ. Από πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα; Σε ποιους ακριβώς δόθηκαν; Με τι παραστατικά; Με ποιες αποφάσεις πέραν βεβαίως της γνωστής του… «έτσι γουστάρω».

Δικαιολογούνται άραγε νομίμως αυτά τα χρήματα, όσον αφορά την προέλευση, την καταβολή και την ανάλωσή τους;

Παρεμφερές, όμως, είναι και το θέμα που επίσης γράφτηκε διεξοδικά σε άλλα ρεπορτάζ. Οτι οι ΖΗΜΙΕΣ που προκλήθηκαν στο Πανθεσσαλικό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ τις 300 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ!

Εχουμε, λοιπόν, διακόσιες εξήντα συν τριακόσιες, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, πάνω από ΜΙΣΟ εκατομμύριο, να έχουν πεταχτεί κυριολεκτικά… «στη λεκάνη», σύμφωνα με την προσφιλή έκφραση του Σαμπίντι.

Ποιος θα ΠΛΗΡΩΣΕΙ αυτές τις ζημιές; Ο Μπεός; Οχι. Ο Λασκαράκης; Ούτε. Ο Σαμπίντι; Αυτός… κάτι παίζει, μπορεί δηλαδή αύριο-μεθαύριο να βγει και να πει… «αναλαμβάνω εγώ όλη τη χασούρα» και μετά, μέχρι να φτάσει στο… ταμείο, να του τα… έχουν χαρίσει από του Μαξίμου!

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ… ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Πάμε παρακάτω. Βασιλειάδης. Είπαμε, τραγική φιγούρα της υπόθεσης ο υφυπουργός. Ως άνθρωπος με ψήγματα έστω, συναισθημάτων ευθύνης αλλά και με ορθολογική εκτίμηση της κατάστασης, είχε αντιληφθεί εγκαίρως το τι θα γινόταν. Και επέμεινε μέχρι το τέλος. Τι άλλο, όμως, να έκανε, όταν του τηλεφωνεί και τον πιέζει ολάκερος… πρωθυπουργός; Να του πει όχι; Την άλλη μέρα μπορεί και να ζητούσε την παραίτησή του, επερχομένου μάλιστα -όπως γράφουν- και… μετασχηματισμού. Τέτοιες ώρες… τέτοια λόγια, λοιπόν; Και στο κάτω-κάτω, υπήρχαν ΑΛΛΟΙ που διαβεβαίωναν ότι «δεν θα τρέξει τίποτα και όλα θα πάνε καλά». Και ο Βασιλειάδης υπέκυψε. Για το… καλό του ποδοσφαίρου κι αυτός.

Εξάλλου, την ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ περί… τέλειας διοργάνωσης, που… θα μείνει στην ιστορία, είχαν κι άλλοι και μάλιστα οι ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΙ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, που όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι άλλοι από τους ΔΟΤΟΥΣ που διοικούν προσωρινά την ΕΠΟ, κατόπιν συμφωνίας των FIFA-UEFA με την ελληνική ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Είδατε λοιπόν, που ΟΟΟΛΑ ταιριάζουν, ΟΟΟΛΑ δένουν μεταξύ τους; Οι διορισμένοι τύποι που αποτελούν την εν πολλοίς ΠΑΡΑΝΟΜΗ προσωρινή διοίκηση της διοργανώτριας του τελικού, είναι (όλοι τους πλην ενός, που έχει καιρό τώρα αποσκιρτήσει και θα τα πούμε ΑΥΡΙΟ γι’ αυτόν) τύποι εντελώς ΑΝΙΚΑΝΟΙ, απολύτως ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ και παντελώς ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ, με την επικινδυνότητά τους βεβαίως να αποδεικνύεται περίτρανα από τα ίδια τα γεγονότα.

Πέρα όμως από αυτά, εντελώς ρηχοί και ετερόφωτοι, προκαλούν με τις αποφάσεις τους φαιδρότητα, που ενίοτε φτάνει και μέχρι το όριο της γελοιότητας. Και βέβαια, τα παραπάνω προσωπικά χαρακτηριστικά θα αφορούσαν μόνο τους ίδιους, αν δεν αμείβονταν με ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΠΟΣΑ, που λέγεται ότι ξεπερνούν ακόμα και τις αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας!

Γι’ αυτούς όμως και για τα πεπραγμένα της ανεκδιήγητης παρουσίας τους στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα υπάρξει αναλυτικότατη και ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΑΤΗ συνέχεια. Μείνατε στις θέσεις σας και… αναμείνατε. Soon. Very soon.

Γεωργίου… έξω απ’ τα ούλα και ο… «Πρύτανις»!

Οπως με πληροφόρησαν, ο Γεωργίου έδωσε συνέντευξη αφήνοντας να δραπετεύσουν απ’ το στόμα του ένα σωρό παπαριές.

Ξέρετε τι συμβαίνει μ’ αυτόν; Οταν οι άλλοι τα λένε «έξω απ’ τα δόντια», αυτός τα λέει… «έξω απ’ τα ούλα». Γιατί δόντια δεν έχει.

Τον τελευταίο καιρό, όμως, όπως με ενημέρωσαν σαδομαζοχιστές φίλοι που έχουν το κουράγιο να… ακούνε τη ραδιοφωνική εκπομπή του Γεωργίου, ο φαφούτης έχει κυριολεκτικά «βρει τον μπελά του» από έναν ακροατή που όχι μόνον αποδεικνύεται εξαιρετικά ενήμερος σε θέματα της επικαιρότητας, αλλά και έχει τον τρόπο να πείθει με τα επιχειρήματα που αναπτύσσει. Ο ακροατής αυτός εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Πρύτανις» κάθε απόγευμα και καταφέρνει να στριμώξει τον Γεωργίου τόσο, ώστε να μη μπορεί να δώσει , αφού και ανενημέρωτος είναι, και στερείται επιχειρημάτων.

Προτιμάνε, λοιπόν, όπως μου λένε οι φίλοι, να ακούνε τον «Πρύτανι», παρά τον Γεωργίου!

«Τώρα θα ξεσαλώσει»

«Αγαπητέ Μανώλη, σε χαιρετώ. Ολη την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια κακή προαίσθηση. Οτι αν δεν κέρδιζε το Κύπελλο ο Πάοκ, θα κέρδιζε το πρωτάθλημα μέσω των δικαστών. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει ένα τίτλο. Την ημέρα της έφεσης με ζώσανε τα φίδια όταν είπαν ότι η απόφαση θα βγει την Δευτέρα δηλαδή μετά τον τελικό του Κυπέλλου. Το θεώρησα στημένο, όπως στημένα είναι όλα που γίνονται τώρα τελευταία εναντίον του Ολυμπιακού. Αγαπητέ Μανώλη, από τις αρχές του δευτέρου γύρου γινόντουσαν περίεργα πράγματα, και από τους διαιτητές, και από τους δικαστές. Οι διαιτητές ευνοούσαν τον Πάοκ, οι δε δικαστές καταδίκαζαν τον Ολυμπιακό με εξοντωτικές ποινές. Παρακολουθήστε τον δεύτερο γύρο και θα με καταλάβετε. Πιστεύω ότι τώρα που του έγιναν τα κέφια του Σαββίδη, θα ξεσαλώσει και θα δούμε πολλές ομορφιές. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Ζαχαρίας» (zachos50@yahoo.gr).

(Το κείμενο δημοσιεύθηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 11/05/2017)