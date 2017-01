«Fatma Yeni Camide kendini rezil etti» είναι η ακριβής τουρκική έκφραση. Που σημαίνει «η Φατμέ ρεζιλεύτηκε στο Γενί Τζαμί». Εμείς το μετατρέψαμε σε «χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί».

Να πούμε δυο λόγια περί του θέματος. Η Φατμέ της παροιμίας δεν είναι ένα συγκεκριμένο γυναικείο πρόσωπο. Ονομα είναι, συνηθέστατο για τις Τουρκάλες και πολύ διαδεδομένο, ακόμα και στη σημερινή εποχή. Είναι κάτι αντίστοιχο της δικής μας «κουτσής Μαρίας». Αυτή η «Φατμέ» δηλαδή θα μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε και όχι κατ’ ανάγκη και γυναίκα. Κάλλιστα θα μπορούσε να αναφέρεται και επί ανδρός, όταν πρόκειται για ένα συνηθέστατο γεγονός που τον αφορά. Θα μπορούσε φέρ’ ειπείν να το αναφέρει κανείς και στην περίπτωση της παραπομπής του διαιτητή Κομίνη βάσει της βαθμολογίας του παρατηρητή του αγώνα Ολυμπιακός - Ξάνθη: «Παραπέμφθηκε ο Κομίνης; Χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί»!

Το Γενί Τζαμί, ως γνωστόν, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή της τουρκοκρατίας «λειτουργούσε» κανονικά. Τις ημέρες της «λειτουργίας» (να το πούμε έτσι γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε οι Τούρκοι) ο γυναικωνίτης του Τζαμιού γέμιζε από Τουρκάλες, νεαρές, μεσήλικες, ακόμα και γριές. Οι ενδυματολογικές συνήθειες όλων αυτών ήταν τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν τη γρήγορη απαλλαγή των φορεμάτων τους και μάλιστα σε χώρο κοινόχρηστο και πολυπληθή, όπως ήταν το Τζαμί. Με λίγα λόγια, όταν τους ερχόταν η ανάγκη τους, καμιά φορά επιτακτική, στο… «δεν πάει άλλο», δεν είχαν τον χρόνο να απομακρυνθούν σε χώρο πιο ιδιωτικό και κατάλληλο. Δεδομένου μάλιστα ότι τα τζαμιά δεν έχουν τουαλέτες, το «ρεζιλίκι» τους ήταν αναπόφευκτο. Απαξ και της ερχόταν, δηλαδή, δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για τη Φατμέ: Χεζόταν πάνω της!

Το φαινόμενο ήταν τόσο σύνηθες, ώστε πολύ γρήγορα έγινε και παροιμία «Χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί». Τόσο σύνηθες ώστε να μην προκαλεί πλέον εντύπωση, να μη δημιουργεί αίσθηση, να μην εκπλήσσει κανέναν. Οπως ακριβώς συμβαίνει με τις «παραπομπές» λεγόμενες των ΚΑΚΩΝ διαιτητών, όπως ο Κομίνης (που δεν είναι απλώς κακός διαιτητής, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω).

Κατ’ αρχάς, τι σημαίνει «ο διαιτητής παραπέμπεται»; Πού δηλαδή τον παραπέμπουν; Σε κανένα… «στρατοδικείο»; Σε «κακουργιοδικείο»; Ή απλώς σε κάποιο ΟΡΓΑΝΟ της διαιτησίας, όπως ΠΑΛΙΑ υπήρχε μια «Πειθαρχική Επιτροπή»; Πειθαρχική Επιτροπή στη διαιτησία σήμερα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Τι υπάρχει; Υπάρχει η… ΚΕΔ. Δηλαδή, ο Τριτσώνης και ο Κουκουλάκης! Αστειότητες; ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ; Και πού ’στε ακόμα…



Πάμε παρακάτω. Ο περί ου ο λόγος Κομίνης, όπως και ΟΛΗ η οικογένειά του, σύμφωνα με ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ γειτόνων προς τη στήλη, είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΟΠΑΔΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. Και δη, όπως επέμεναν οι πληροφοριοδότες μου (στους οποίους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη), είναι ΟΛΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ υποστηρικτές του Παναθηναϊκού, κάτι πασίγνωστο στη μικρή κοινωνία (και για να μεταφέρω όλες τις πληροφορίες, με διαβεβαίωσαν ότι κάθε Δευτέρα βράδυ βλέπουν όλοι μαζί την εκπομπή του σαγώνια)!

Ο παναθηναϊκάκιας διαιτητής Κομίνης, όταν ρωτήθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη γιατί δεν σφύριξε το πέναλτι που έγινε στον Μανθάτη, απάντησε χωρίς να κοκκινίσει: «Δεν ήμουνα σίγουρος, γι’ αυτό δεν το σφύριξα». Ο διαιτητής Κομίνης, οπαδός του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ κοντά στη φάση και με πεντακάθαρο οπτικό πεδίο. Το τι έγινε εκτυλίχθηκε μπροστά του τόσο εμφανώς, σαν να την έβλεπε από «μπλουρέι» σε 50άρα τηλεόραση. Και πάλι, όμως, «δεν ήταν σίγουρος»! Και μόνον από αυτή του την απάντηση, δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ο κύριος αυτός είναι ΚΑΚΟΣ, ΚΑΚΙΣΤΟΣ, ΕΛΕΕΙΝΟΣ και ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΣ διαιτητής, που ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ να κοσμεί τον πίνακα διαιτητών του ελληνικού πρωταθλήματος. Κατ’ επέκταση, η παρουσία του στον πίνακα και οι ορισμοί του σε αγώνες αποτελούν σκάνδαλο ολκής. Ο τύπος αυτός δεν θα έπρεπε να έχει σήμα διαιτητή ποδοσφαίρου, διότι δεν κάνει, δεν του πρέπει αυτή η διάκριση.

Τη χυδαιότητα του Κομίνη, ο οποίος απέφυγε ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ κατά την προσωπική μου εκτίμηση να σφυρίξει πέναλτι ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, για λόγους που ήδη έχω αναλύσει σε προηγούμενα κείμενά μου και για τους οποίους θα επανέρχομαι συχνά μέχρις ότου εξαλειφθούν, παρατήρησε και ο επίσημος «παρατηρητής» του αγώνα, ο οποίος «του έβαλε βαθμό χαμηλό, τόσο ώστε να τον παραπέμπει»!

Μπα; Να τον παραπέμπει ΠΟΥ; Και εδώ είναι που λέμε… χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί! Πόσοι και πόσοι διαιτητές, εφάμιλλοι σε ποιότητα του Κομίνη, δεν έχουν… «παραπεμφθεί» λόγω «λαθών» ή λαθών σε αγώνες. Και τι βγήκε; Περνάνε λίγες μέρες, και… ξανά μανά τα ίδια. Μέσα στους ορισμούς, μέσα στο σκάνδαλο, μέσα στα ίδια ΣΚΑΤΑ. Και φτου κι εξαρχής «Ο παρατηρητής τον παραπέμπει» και ξανά μανά τα ίδια.



«ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ» Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΟΥΝ!



Τον παραπέμπει, λοιπόν, ΠΟΥ ο παρατηρητής, ρε πονηροί; Σε ποιο ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, σε ποια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τους παραπέμπει, που θα διατάξει την τιμωρία ή την αθώωσή τους; ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ! Οχι, κύριοι, όργανο τέτοιας φύσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Κάποτε υπήρχε. Υπήρχε δηλαδή ΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας. Η οποία αποφάσιζε τι θα γίνει με τους παραπεμπόμενους διαιτητές, χωρίς να δίνει λογαριασμό στη λεγόμενη ΚΕΔ (Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας). Και, μάλιστα, υπήρχαν ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΙ απονομής Δικαιοσύνης: η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, προκειμένου να προσφεύγουν οι έχοντες έννομο συμφέρον για να υπάρχει και δεύτερος βαθμός κρίσης.

Τι υπάρχει τώρα; Η… ΚΕΔ! Μόνον η ΚΕΔ, και για να τα κάνουμε πενηνταράκια, υπάρχουν ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ των 360 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ συμβολαίου έκαστος, οι οποίοι το παίζουν πανταχού παρόντες και ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝΤΕΣ, σαν ΘΕΟΙ δηλαδή της διαιτησίας. Εκεί, σ’ αυτό το ΣΚΟΤΕΙΝΟ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΗΘΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όργανο, «παραπέμπονται» οι διαιτητές που ορίζονται ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ όργανο, το οποίο τους επιλέγει ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ και επίσης το ίδιο τους… αξιολογεί!

Μιλάμε για ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ; Μιλάμε για ΞΕΠΕΣΜΟ; Μιλάμε για ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ύποπτων μεθοδεύσεων; Μιλάμε για περιβάλλον ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ; Ναι, λοιπόν, ο Κομίνης… «παραπέμπεται». Ξέρετε σε ποιους παραπέμπεται; Σε αυτούς που ΘΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΟΥΝ στο επόμενο μεγάλο ντέρμπι! Σε ένα από τα Πόα - Ολυμπιακός, Αεκ - Ολυμπιακός, και Μπάουγκ - Ολυμπιακός. Μπορεί και… σε δύο απ’ αυτά. Ο Κομίνης είναι ΣΙΓΟΥΡΟΣ. Αλλος ένας ΣΙΓΟΥΡΟΣ είναι ο Σιδηρόπουλος. Και ο τρίτος ΣΙΓΟΥΡΟΣ είναι ο Παπαπέτρου. Κρατήστε αυτά τα ονόματα, κρατήστε αυτά τα «σιγουράκια». Και όταν έρθει εκείνη η συγκυρία, τα ξαναλέμε…



Σκάνε οι πρώτες αγωγές και μηνύσεις!



Ψάχνουν για σκάνδαλα οι δοτοί της ΕΠΟ και επειδή δεν βρίσκουν τα… εφευρίσκουν! Τα βγάζουν απ’ το μυαλό τους και τα πλασάρουν στα ΑΡΔοτσατσόνια τους, τάχα τες ότι ανακάλυψαν μεγάλες… «βόμβες». Και γιατί το κάνουν αυτό; Μα για να καλύψουν τις δικές τους τις πομπές. Την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, τον ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ θέσεων και αρμοδιοτήτων που ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ, τις αυθαιρεσίες τους με τις οποίες «επιτυγχάνουν» (έτσι νομίζουν, δηλαδή) «προσλήψεις» και πλουσιοπάροχες αποδοχές για τους εαυτούς τους και τα «συμπράγκαλά» τους.

Εχοντας εξασφαλισμένη την κάλυψη των οργάνων της καθεστωτικής κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυθαιρετούν καθημερινά και χαίρονται το μερίδιο της εξουσίας που τους έχει παραχωρηθεί παράνομα και καταχρηστικά. Ελα, όμως, που δεν θα είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Η ώρα που θα αρχίσει η λογοδοσία δεν αργεί. Και τα αποτελέσματα προμηνύονται από δυσάρεστα έως ΟΔΥΝΗΡΑ.



Μέσα στο επόμενο 15ήμερο, λοιπόν, σκάνε οι πρώτες ΑΓΩΓΕΣ και ΜΗΝΥΣΕΙΣ εναντίον της «διοικούσας επιτροπής» της ΕΠΟ, αλλά και ενός εκάστου εκ των μελών της, με απαιτούμενα ποσά που θα μετριούνται σε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ χιλιάδες. Οι αγωγές αυτές, που θα είναι οι πρώτες μιας μεγάλης σειράς, θα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς θα εγγίζουν και θέματα ευρύτερου ποδοσφαιρικού αλλά και ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ενδιαφέροντος. Αναμένομεν… στο ακουστικό μας.



Την πραγματική



Αυτή τη φορά, πάντως, η προσωρινή «διοίκηση» της ΕΠΟ θα αντιμετωπίσει την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ελληνική Δικαιοσύνη. Οχι τη Δικαιοσύνη του Κοντονή και των δοτών της… εξυγίανσης.

Κωστάκη, ετοιμάσου…



Και συ, Κωστάκη, ετοιμάσου, έρχεται η σειρά σου. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει μ’ αυτό που σου ετοιμάζουν!



Κωλογλείφονται καθημερινά



Και να σου πω και κάτι, Κωστάκη, για να δεις το πόσο σε υπολογίζω: Την επόμενη φορά που θα δώσεις συνέντευξη Τύπου, να μην καλέσεις τους ΑΡΔοΜΜΕμέδες που σου κωλογλείφονται καθημερινά, αλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ δημοσιογράφους. Ελα εκεί να σου κάνουμε πραγματικές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και να μας δώσεις πραγματικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, όχι του κώλου τα εννιάμερα, που συνηθίζεις.



«Τρέμουν για τον τρόπο ζωής τους»



Μου γράφει: «Αγαπητέ Μανώλη, καλή σου μέρα. Μετά τη χθεσινή επανάληψη για πολλοστή φορά των διαιτητικών ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ σε βάρος του ΘΡΥΛΟΥ οπότε είναι υπέρ των αντιπάλων του (το ότι τα έκανε ο Κομίνης εκτιμώ ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία) σχημάτισα άποψη για τον λόγο που ανερυθρίαστα διαπράττονται από την πλειονότητα των υπεύθυνων. Είτε αυτοί είναι οι επί χόρτου αγωνιζόμενοι είτε επί χάρτου (γραφεία, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Πιστεύω ότι όλοι ΤΡΕΜΟΥΝ για τον τρόπο ζωής των ίδιων και του οικογενειακού περιβάλλοντός των. Μάλλον και εγώ αν τίθετο το δίλημμα ή θα τα παράταγα (αν με άφηναν) ή θα ακολουθούσα τα κατάπτυστα μονοπάτια που δυστυχώς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και όχι κάθε αγωνιστική βλέπουμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, Μιχαήλ Σοφιανόπουλος» (msofian3@gmail.com).



«Το μέλλον είναι τεράστιο»





Αμέσως μετά την επιτυχία του τέρματός του, ο νεαρός σκόρερ Γιώργος Μανθάτης έτρεξε και αγκάλιασε τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς. Στον ίδιο παίκτη έσπευσε τρέχοντας για να πανηγυρίσει και ο Ρέτσος. Λίγο αργότερα, στη σελίδα του Instagram, ο Μιλιβόγεβιτς έγραψε: «Do not worry about the future, it is huge» (Μην ανησυχείτε για το μέλλον, είναι τεράστιο).



Ο τρόπος



Εκείνο που διέκρινα και που με ευχαρίστησε ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ντε λα Μπέγια συμπεριφέρθηκε στο σίχαμα Σολτάνι. Με το που τόλμησε να εμφανιστεί στο γήπεδο, ο Ισπανός τού το έδωσε το μαθηματάκι του. Ομορφα, ήρεμα και αποτελεσματικά. Και από εκείνη τη στιγμή, ο Σολτάνι ήταν σαν να μην υπήρχε.



Να ανοίξουν τα τηλέφωνα



Αλήθεια, είναι τόσο δύσκολο να διατάξει ο εισαγγελέας να ανοίξουν τα τηλέφωνα ορισμένων διαιτητών; Νομίζω ότι θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να εξυγιανθεί το ποδόσφαιρο. Μια και καλή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Να δούμε δηλαδή ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο των λεγόμενων «μασάζ» που γίνονται στους διαιτητές πριν από τους αγώνες του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο.

*Ο επόμενος προπονητής της Αεκ «Καθιστός Μπούφος», σε στιγμές έμπνευσης των πλάνων που πρόκειται να εφαρμόσει για να ξαναφέρει την Κούλα εκεί που είναι η θέση της. Δηλαδή στη Γ' Εθνική.

