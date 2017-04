ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Μην σταθούμε στην ανατροπή που πήγε να γίνει αλλά… δεν κατέστη δυνατή, θα είναι τραγικό λάθος. Στον Ολυμπιακό πρέπει να εστιάσουν στα πρώτα 30 λεπτά του ματς στα οποία όπως παραδέχθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος… «δεν είχε νεύρο» η ομάδα. Εμφανίστηκε «άλλος» Ολυμπιακός από αυτόν που περιμέναμε.

Χωρίς νεύρο, αντίδραση, τσαμπουκά δεν κερδίζεις εκτός έδρας ούτε στην… «εκκλησία» της Εφές. Γιατί μην γελιόμαστε, δεν είναι έδρα φόβητρο. Σημασία έχει να καταλάβουν και να συζητήσουν μεταξύ τους, γιατί φτάσαμε στο σημείο απλά… να κοιτάνε τον αντίπαλο να τους βάζει 12 πόντους στα τελευταία 5 λεπτά της 2ης περιόδου (2 οι «ερυθρόλευκοι») και να επιτρέπουν στο ξεκίνημα της 3ης με ένα επιμέρους 12-3! Να τον βλέπουν να ξεφεύγει στο σκορ παίρνοντας τον απόλυτο έλεγχο του ματς και αυτοί την ίδια ώρα να συνεχίζουν να κοιτάνε και να πελαγοδρομούν. Ούτε ένα φάουλ έτσι για το γαμώτο. Μία αντίδραση. Δύο λεπτά πριν εκπνεύσει η 3η περίοδος ήρθε το πρώτο.

Καλό θα ήταν επίσης να μην σταθούμε υπερβολικά στην άμυνα ελέω των 64 πόντων καθότι το 50% στα δίποντα της Εφές (25/50) με το οποίο πήγε η διαφορά στους 17 (κι όχι φυσικά με τρίποντα καθώς δεν είναι τέτοια ομάδα) δείχνει αλλαγή στην αμυντική δράση του Ολυμπιακού, αφού η φιλοσοφία του δεν είναι να δέχεται 50 πόντους (από τους 64) από μέσα και χωρίς ιδιαίτερο τρανζίσιον παιχνίδι. Δεν είχε τυχαία την καλύτερη επίδοση σε αυτόν τον τομέα στη regular season ενώ δύο παιχνίδια τώρα τον πληγώνει η Εφές μέσα εκεί (60.5% είχε στο 2ο ματς του ΣΕΦ στα δίποντα) με κάθε τρόπο. Πληγώθηκε εκεί που δεν θέλει, στοχευμένα κι όχι με τρελά μακρινά σουτ ή δόση τύχης.

Ο Περάσοβιτς ευτύχησε να πάρει πόντους και με σουτάκια του Μπράουν που ήθελε να τραβάει έξω τον Πρίντεζη ωστόσο κι αυτό πρέπει να το περιμένεις από τον πρώτο σκόρερ της αντιπάλου σου. Πόσο μάλλον όταν έχει βάλει στα δύο πρώτα παιχνίδια 9 πόντους σύνολο και κινείται εκτελεστικά σε ρηχά νερά και τώρα έδωσε 12 μπαίνοντας κι αυτός στους διψήφιους (τέσσερις η Εφές, έναν ο Ολυμπιακός).

Έφτασε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Επέτρεψε στην Εφές να πάρει διαφορά άκοπα και δίχως να θέλξει με το μπάσκετ της. Ωραία. Ποιος είπε ότι πάντα θα ολοκληρώνει την ανατροπή. Χόρτασε τον κόσμο, τον συγκίνησε, έχει γυρίσει ματς και ματς, αλλά δεν θα είναι πάντα έτσι. Παίζουν και οι άλλοι. Και οι άλλοι- ειδικά όταν τους έχεις επιτρέψει να έχουν ψυχολογία από το +17 στο 27΄- θα βάλουν ένα ανέλπιστο σουτ με τον Ντάνστον, όπως έκαναν και με τον Κερκ στο ΣΕΦ. Θα πάρουν ένα ριμπάουντ με τον Χάνεϊκατ στα 30 δευτερόλεπτα όπως στάθηκαν τυχεροί και στο ΣΕΦ με την καραμπόλα, με τον Μπράουν να κερδίζει τον Πρίντεζη. Θα βάλουν τις βολές… Πάλι στις λεπτομέρειες, γιατί αυτός το επέτρεψε, αλλά εν τέλει ίδιο αποτέλεσμα.

Ναι, η τρέλα και ο οίστρος του Σπανούλη – ο οποίος μέχρι το 30΄σου έχει δώσει μόλις 4 πόντους (με 2/5 σουτ) 4 ασίστ αλλά και 6 λάθη (4 πόντους με βολές μόνο είχε ο Πρίντεζης, με 0/6 σουτ, στο ίδιο διάστημα) θα σε οδηγήσουν στο -1 και το 61-60 με τρία τρελά τρίποντα και μία ασίστ στον Μπιρτς, αλλά δεν (θα) είναι πάντα έτσι. Δεν θα μπουν όλα. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός για 40 λεπτά την Παρασκευή, να παίξει το ξύλο στην άμυνά του που έπαιξε στο 4ο δεκάλεπτο και δέχθηκε μόλις 13 πόντους.

Να έχει αντίδραση όπως στον τσαμπουκά του Παπανικολάου με τον Μπράουν κι όχι απάθεια. Λύσεις, οπωσδήποτε λύσεις, και από άλλους. Δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τους αρχηγούς στην επίθεση, σε όποια μέρα κι αν είναι αυτοί. Και να πεις ότι το έδειξε από το ξεκίνημα… Μια χαρά επιθετικά ξεκινάει ο Μάντζαρης και ο Γκριν στο 2ο δεκάλεπτο (έκανε τρία φάουλ νωρίς), έδινε πόντους και ο Παπανικολάου… Χρειάζονται όμως όλοι και σε διάρκεια. Όπως ο Παπαπέτρου που αυτός σήμανε την αντεπίθεση, συνέχισε ο Πρίντεζης και ο Σπανούλης πήγε για το… τρελό. Θέλει και λογική όμως σε αυτή τη σειρά. Η Εφές την έχει σε δύο παιχνίδια. Είναι πολύ πιο ορθολογική.

Με 18 λάθη δεν κερδίζεις (5 η Εφές). Και ξέρετε κάτι άλλο; Δεν έχει και εξήγηση να έχεις χάσει στο ΣΕΦ, να έχεις υποστεί break, να μπαίνεις χωρίς νεύρο και ένταση, να σε πηγαίνουν στο +17 και μετά να τρέχεις και να μην φτάνεις μήπως «κλέψεις» το ματς. Με μόλις 10 λεπτά μπάσκετ ανάλογο της φιλοσοφίας του. Δεν είναι έτσι. 40 λεπτά θέλει αδιάκοπα.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει αρκεί να εμφανιστεί ο κανονικός Ολυμπιακός και όχι ο ιμιτασιόν!

ΥΓ: Το 37.5% δίποντα του Ολυμπιακού είναι τραγικό αλλά και… λογικό! Δεν δίνει ο Μιλουτίνοφ πόντους, ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του από τους ψηλούς, αλλά και με πρόβλημα στο γόνατο. Ο Πρίντεζης είναι σε κακή μέρα. Ο Σπανούλης δεν μπορεί να δημιουργήσει όσο θα ήθελε για τους Μπιρτς και Γιανγκ, που ούτως ή άλλως είναι… ωσεί παρών, λείπουν τα ντράιβ και τα ρήγματα. Ο Ουότερς που έδινε κάποια σουτάκια από τα 6 μέτρα είχε 0/1. Άρα; Με 9 τρίποντα και 12 δίποντα δεν κερδίζεις.

ΥΓ2: Θα σπάσει την παράδοση; Ομάδα που προηγείται με 2-1 σε best of five περνάει κατά 88%!

ΥΓ3: Περισσότερο καταλαβαίνω πως ασχολούμαστε με τους άλλους. Μία με τη Φενέρ, μία με το πούλμαν, την άλλη με το ποιοι θα φύγουν από τους αποστάτες. Ο κόσμος μπορεί να κάνει ότι θέλει, δικαίωμά του, αλλά μην έχουμε δεδομένη την Εφές λόγω ονόματος και προϊστορίας. Φαίνεται ότι το θέλει περισσότερο. Βρήκε «μπόσικο» τον Ολυμπιακό- που κι αυτός στην πνευματική προετοιμασία έχει λαθέψει- και με καλή τακτική του πήρε 2 ματς στη σειρά.

ΥΓ4: Σε κάθε παιχνίδι ο Περάσοβιτς εμφανίζει και κάτι καινούριο.

ΥΓ5: Δεν είναι άσχημο το σχήμα ειδικών καταστάσεων. Με την Εφές εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην regular season, το βλέπουμε και στην προημιτελική σειρά αφενός γιατί απουσιάζει ο Λοτζέσκι αφετέρου για τις αλλαγές στην άμυνα. Σπανούλης, Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Πρίντεζης, Μπιρτς.

ΥΓ6: «Στην επίθεση θα βρεθείς σε καλή μέρα και θα πάρεις τη νίκη. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Όταν δεν θα είσαι σε καλή βραδιά και θα είσαι άστοχος θα πρέπει να πάρεις τη νίκη από την άμυνά σου. Να σε κρατήσει αυτή»! Αυτά τα λόγια ανήκουν στον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Γι αυτό επιμένω. Μην την πατάμε από τους 64 πόντους. Όταν χρειάστηκε τον Ολυμπιακό δεν τον κράτησε η άμυνά του. Έβαζε αλλά… έτρωγε αμέσως.

ΥΓ7: Πίστη μέχρι τέλους! Η αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο δείχνει ότι το λέει ακόμα η καρδιά του. Έχει σφυγμό και βγάζει χαρακτήρα. Πρέπει να το επιβεβαιώσει όμως στο παρκέ την Παρασκευή όντας πλέον στα σχοινιά.

