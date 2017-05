Τα πράγματα, φίλοι μου, ζωήρεψαν. Δυνάμωσαν, θα έλεγα και αναπόφευκτα η ρήξη πήρε πλέον τη μορφή πολέμου. Ανοιχτού πολέμου, με ανυπολόγιστες ζημιές και, όπως γίνεται σε κάθε πόλεμο, παράπλευρες απώλειες!

Αλαφούζος εναντίον Σαμπίντι, ή Σαμπίντι εναντίον Αλαφούζου; Οπως θέλετε βάλτε τη σειρά, αλλά εγώ αυτήν τη στιγμή βλέπω μία ΑΝΙΣΗ μάχη, όπου νικητής-θριαμβευτής είναι (προς το παρόν) ο Αλαφούζος!

Μιλάμε για τρομερή μάχη, όπου ο καναλάρχης όχι μόνο διαθέτει όπλα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ρώσος, αλλά και πολεμάει με όλες του τις δυνάμεις. Ο Αλαφούζος, σ’ αυτή τη διαμάχη, μου θυμίζει τον… απατημένο σύζυγο! Βαράει στα τυφλά, όπου βρει και με ό,τι βρει!

Τα μάθατε βεβαίως τα τελευταία που έβγαλε ο Αλαφούζος στο κανάλι του, χρησιμοποιώντας βεβαίως ως «μακρύ χέρι» του την εκπομπή «Δίκη» του Θωμαΐδη. Μιλάμε για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ αποκαλύψεις, για ΤΡΟΜΕΡΑ γεγονότα, που βεβαίως όλοι γνωρίζαμε, εδώ και καιρό και είχαμε ασχοληθεί με αυτά, κανείς μας όμως δεν μπορούσε να τα τεκμηριώσει. Ο αχτύπητος στα δικαστικά παρασκήνια Αλαφούζος, όμως, είχε τα πάντα στη διάθεσή του, και τα είχε ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ.

Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, δηλαδή. Οτι είχε ΤΑ ΠΑΝΤΑ γύρω από τις υποκλοπές και τις εξελίξεις με το λογιστήριο του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα έβγαζε. Και γιατί τα έβγαλε τώρα; Μα φυσικά, επειδή… τώρα τσακώθηκε και μπήκε σε πόλεμο με τον Ρώσο. Απλά πράγματα. Και να σας πω και κάτι; Ο Αλαφούζος δεν πρόκειται να σταματήσει. Βάζω στοίχημα ότι ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ, εξίσου ή και τρομερότερα πράγματα, που τα φυλάει να τα βγάλει όποτε κρίνει εκείνος.

Μπροστά σ’ αυτή την καταιγίδα αποκαλύψεων, που αν μη τι άλλο ΕΚΘΕΤΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ όχι μόνο τον Ρώσο και τις μεθόδους του, αλλά κυρίως ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που του παρέχει, εκτός της εμπιστοσύνης της και… πρακτικότερες παροχές, όπως το συνεχές και αέναο χάρισμα φόρων, ποια ήταν η αντίδραση του Ρώσου;



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ!



Καμία δεν υπήρξε! Ναι, φίλοι μου, δεν αντέδρασε ο Σαμπίντι διότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αντιδράσει. Είπαμε ότι ο Αλαφούζος διαθέτει τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ και ο Σαμπίντι τα λιανοντούφεκα. Και βέβαια, «αντιδράσεις» σαν αυτή του Σαμπίντι Τζούνιορ στο… τουίτερ, ότι… «αυτά είναι αηδίες» ή ενός υπευθύνου επικοινωνίας στο FB με ένα ανούσιο κατεβατό που… θυμίζει διάφορες φάσεις και διαιτητικά λάθη, είναι μόνο για να γελάνε και οι πέτρες. Κατάσταση εντελώς της πλάκας, δηλαδή.

Αυτός ο πόλεμος, φίλοι μου, που μπορεί να πάρει και ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο σημερινό παιχνίδι της Τούμπας, θεωρώ ότι είναι εντελώς ΑΝΙΣΟΣ. Ο Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, δεν έχει το ΑΝΑΣΤΗΜΑ, αλλά ούτε και τα ΟΠΛΑ να τα βάλει με τον Αλαφούζο σε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ πεδίο μάχης. Οπως ακριβώς δεν έχει τις δυνατότητες να τα βάλει με τον Μελισσανίδη σε επίπεδο παρασκηνίου. Και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, ας δοκιμάσει να πάρει τις… εκλογές της ΕΠΟ χωρίς την ΕΓΚΡΙΣΗ του Νιάου! Ούτε την ψήφο του… Γραμμένου δεν θα βρει…

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ



ΠΗΡΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή… ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ;



Σήμερα λοιπόν, 31 Μαΐου, λήγει η ΘΗΤΕΙΑ της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΟ. Της διοίκησης δηλαδή που διόρισε ο εκπρόσωπος της FIFA Κουτσοκούμνης σε συνεννόηση και συμφωνία με τον Κοντονή, για να… σώσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με τα πεπραγμένα αυτής της δοτής διοίκησης δεν θα ασχοληθώ τώρα. Είναι τόσα πολλά, που θα χρειάζονταν… δεκατέσσερις εφημερίδες να τα χωρέσουν. Είναι τα πεπραγμένα μιας ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εχουμε καιρό όμως γι’ αυτά.

Αλλο είναι το θέμα, τώρα. Σήμερα ΛΗΓΕΙ η θητεία της διοίκησης των δοτών της ΕΠΟ. Αύριο, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ στη διοίκηση, εκτός βεβαίως αν η ΦΙΦΑ στείλει, ή έστειλε, κάποια έγγραφη ΠΑΡΑΤΑΣΗ της θητείας της, για μερικούς ακόμα μήνες.

Λέω, ΑΝ η FIFA έχει στείλει, διότι ΜΟΝΟΝ η FIFA μπορεί να παρατείνει την ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ θητεία της διοίκησης των δοτών. Την έστειλε; Δεν την έστειλε; Μέχρι το απόγευμα που έκλεινα αυτήν τη σελίδα, ανακοίνωση από την ΕΠΟ δεν υπήρχε. Επομένως, όπως συμβαίνει με όλες τις ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ διοικήσεις, η ενημέρωση είναι το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει, εκτός βεβαίως αν δι’ αυτής η διοίκηση εγκωμιάζεται.

Αν έχει στείλει, λοιπόν, η FIFA έγγραφη παράταση, (ας πούμε) «καλώς». Αν όχι, υπάρχει θέμα σοβαρό. Οι τύποι αυτοί ούτε την ΠΟΡΤΑ της ΕΠΟ δεν θα πρέπει να ξαναπεράσουν και να διαταχθεί ΕΠΕΙΓΟΝΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ σε ΟΛΕΣ τις διοικητικές τους πράξεις. Και ιδιαίτερα, βεβαίως, τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ… «ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΦΡΟΥΡΟΣ»!

ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ, Ή… Ο ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ



Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, Ηλίας Παπαθεοδώρου, είναι αδελφός του Βασίλη Παπαθεοδώρου.

Να δούμε τώρα το Who is Who.

Ηλίας Παπαθεοδώρου, όπως είπαμε, προπονητής μπάσκετ, χωρίς ιδιαίτερες περγαμηνές ή σημαντική προϊστορία. Μία, θα έλεγα, προπονητική μετριότητα στον χώρο στον οποίο κινείται.

Βασίλης Παπαθεοδώρου. Δημοσιογράφος, επί δεκαετίες προσκείμενος στον Παναθηναϊκό, που απέκτησε φήμη στον συγκεκριμένο κύκλο υπογράφοντας ως «Πρασινοφρουρός» στη γνωστή «ΠΡΑΣΙΝΗ» οπαδική εφημερίδα. Ωστόσο, είναι ο δημοσιογράφος που επελέγη από τον Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι να ηγηθεί του γνωστού site της «συμμαχίας των τριών Μ.Α.Σ.» που καλείται sdna.

Στους καιρούς της αρμονικής σχέσης των Ιγκνιάτεβιτς και Αλαφούζου, ο Παπαθεοδώρου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα… «διχασμού» της δημοσιογραφικής του προσωπικότητας. Μπορούσε να παίζει άνετα και κατά βούληση τον ρόλο και του «μπαουκοφρουρού» και του «πρασινοφρουρού», ακόμα και του «αεκοφρουρού» κατά περίσταση, χωρίς να ενοχλεί κάποιον εκ των τριών Μ.Α.Σ.

Οι καιροί, όμως, αλλάξανε. Και αλλάξανε δραστικά και ουσιαστικά. Ο Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς, από φίλος και σύμμαχος, ακόμα και… «αγκαλίτσας» έχει μετατραπεί σε άσπονδο εχθρό του Αλαφούζου, ο οποίος έχει ΗΔΗ ξεκινήσει έναν ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ πόλεμο εναντίον του. Η μία από τις βάρκες που πατούσε ο Παπαθεοδώρου είχε απομακρυνθεί και ο ίδιος βρέθηκε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίζει έναν διχασμό δημοσιογραφικής ταυτότητας. Ηρθε ο καιρός να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει.

Και αποφάσισε: ΜΠΑΟΥΓΚ! Με τα μπούνια, που λένε. Χωρίς δισταγμούς, χωρίς ενδοιασμούς. Επέλεξε τον ΣΙΓΟΥΡΟ εργοδότη, τον πιο ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ έως και ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, αντί να ρισκάρει με την επαγγελματική αβεβαιότητα. Και είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ, πλέον, ότι η επιλογή του, η ΚΟΝΤΡΑ και εντελώς ΑΝΤΙΘΕΤΗ με το αίσθημά του ήταν, αλλά και ανασφαλής για το μέλλον των σχέσεών του με την πράσινη οικογένεια και τον ΚΟΣΜΟ του Παναθηναϊκού ειδικότερα.



Ο… «ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΣ» ΣΩΛΗΝΑΣ



Ηδη, όμως, η επιλογή του άρχισε να ΑΠΟΔΙΔΕΙ καρπούς. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ του, πρώην προπονητής ομάδων όπως η Νέα Κηφισιά, το Μαρκόπουλο και οι… έφηβοι του… Αθηναϊκού, αλλά και της Εθνικής εφήβων -επιλογή του γνωστού πράσινου υπεραιωνόβιου «σωλήνα» Βασιλακόπουλου. Προσφάτως, βρέθηκε στο Καζακστάν να προπονεί την πρωταθλήτρια της χώρας. Αγνοώ εντελώς αν και πόσες ακόμα ομάδες μπάσκετ υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προσλήφθηκε στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και δη στη θέση ενός προπονητή, του Σούλη Μαρκόπουλου, με πολυετή ιστορία και ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον Μπάοκ. Και αυτό δεν αποτελεί προσωπική μου διαπίστωση (άλλωστε είναι γνωστό ότι με το άθλημα δεν διατηρώ διόλου καλές σχέσεις -ο Θεός με φύλαξε), αλλά των ΦΙΛΑΘΛΩΝ - ΟΠΑΔΩΝ, δλδ. του ΛΑΟΥ του Μπάοκ. Διότι πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τις ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ των οπαδών του Μπάουγκ, όταν, πριν από την πρόσληψη Σφαιρόπουλου, ο Μαρκόπουλος είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό να κατέβει στο Λιμάνι; Φοβερά και τρομερά πράγματα είχαν γίνει τότε, προκειμένου να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ αυτή η συμφωνία και ο Μαρκόπουλος να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στον ΠΑΟΚ.

Τώρα, ο Μαρκόπουλος δεν βρίσκεται πλέον στον Μπάοκ, την ομάδα που ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΕΤΑΙ από τον Ιβάν Ιγκνιάτεβιτς Σαμπίντι. Διαβάζω μάλιστα και καταγγελίες του τύπου ότι «πετάχτηκε σαν στημένη λεμονόκουπα». Στη θέση του προσλήφθηκε ο… ποιος; Ο αδελφός του δημοσιογράφου, που όπως προανέφερα, έκανε τη δύσκολη επιλογή, από «Πρασινοφρουρός» να γίνει… «Μπουγατσοφρουρός»!

Συνδυάζω τα δύο γεγονότα; Εγώ; Ποτέ! Απλά, τα ΠΑΡΑΘΕΤΩ και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Συμπαρίσταμαι φυσικά στον κ. Σούλη Μαρκόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω ούτε εκ… τηλεοπτικής οπτικής επαφής. Νομίζω όμως ότι αξίζει να του συμπαρασταθεί κανείς.

ΥΓ.: Το παραπάνω κείμενο δεν πρέπει επ’ ουδενί να εκληφθεί ως… «δημοσιογραφική αποκάλυψη», διότι αποκάλυψη είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι άλλοι. Για τη συγγένεια των Ηλία και Βασίλη Παπαθεοδώρου γνωρίζει άπασα Η ΜΑΣΩΝΙΑ. Και γιατί ΚΑΝΕΝΑΣ δεν κάνει την παραμικρή αναφορά; Μα, απλά, διότι ήταν, είναι και θα είναι… ΜΑΣΩΝΙΑ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΟΥΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΜΕΝΟΣ Ο ΣΑΜΠΙΝΤΙ



Τι νόημα είχε η «καταγγελία» του για τον «αποκλεισμό»-μαϊμού της DIMERA



Βίος και πολιτεία, γεμάτα από αυταρχισμό, μπερδέματα, προσφυγές, παρεμβάσεις, τα πάντα όλα. Δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του, να περάσει το δικό του. Και δεν ομιλώ βεβαίως μόνο για το ποδόσφαιρο. Προσέξτε τα καινούργια του Σαμπίντι.

Διαβάζουμε ότι προσέφυγε εναντίον του πλειοδοτικού διαγωνισμού για τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΟΛ, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας για κατάθεση εγγυητικής. Ισχυρίζεται ότι κακώς δεν επετράπη στην εταιρεία του, την DIMERA (ξέρετε, αυτή που ΘΑ έβαζε τα λεφτά της χορηγίας του πρωταθλήματος, που δεν μπήκαν ποτέ), να καταθέσει εγγυητική, με το δικαιολογητικό ότι είναι κυπριακή και ζητάει παράταση της προθεσμίας για να… καταθέσει (τώρα του… ήρθε, τώρα θέλει, έτσι κάνουν στη ρούσια, βλέπετε).

Ας το δούμε, λοιπόν, το θέμα πώς έχει, διότι σε φαινόμενα σαν του Σαμπίντι δεν πρέπει να αφήνουμε ΤΙΠΟΤΑ να πέφτει κάτω. Καταρχήν, ΠΟΥ απηύθυνε το αίτημά του; Στις… τράπεζες;

Διότι, αγαπητοί, στις τράπεζες ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΟΛ, λόγω των χρεών του προς αυτές. Οι τράπεζες, λοιπόν, προκήρυξαν τον διαγωνισμό με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ όρους που οι ΙΔΙΕΣ επιθυμούν, διότι είναι αποκλειστικά ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ αυτό το δικαίωμα, μεταξύ των οποίων και αυτός που αφορά τις εγγυητικές. Και εδώ, η εταιρεία του Σαμπίντι ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΛΑ. Κανείς δεν έχει απορρίψει τις εγγυητικές που προέρχονται από εταιρείες της Κύπρου. Αυτές που έχουν ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, είναι οι εγγυητικές από ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ εταιρείες. Το ότι λοιπόν διαμαρτύρεται ο Σαμπίντι για την απόρριψη, δημιουργεί διάφορες ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΛΛΟΥ είδους.

Και μετά απ’ αυτά τα ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ερωτώ: Προς ποίον ακριβώς απευθύνεται ο Σαμπίντι με τη συγκεκριμένη καταγγελία του; Προς τις… τράπεζες; Οχι βέβαια, διότι ξέρει ότι αυτές δεν… σκαμπάζουν από τέτοια.

Αποψή μου; Ο Σαμπίντι απευθύνθηκε στο ΚΡΑΤΟΣ και πιο συγκεκριμένα στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των συριζανέλ, ζητώντας για άλλη μία φορά, έστω και έμμεσα, τη ΒΟΗΘΕΙΑ της να βρει πάτημα και να μπλοκάρει τις Τράπεζες, μπας και καταφέρει να «βάλει χέρι» (με την καλή έννοια) και σ’ αυτό τον κολοσσιαίο οργανισμό, που λέγεται ΔΟΛ. Οπως ήταν φυσικό και πάλι οι ενέργειές του έπεσαν στο κενό. Παράταση δεν πήρε και οι φάκελοι θα ανοίξουν σήμερα κανονικά. Πάντως, το μπέρδεμα και η ανακατωσούρα έγιναν!

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα ξέρουμε αν έπιασε και κατά πόσο τόπο και αυτή η μεθόδευσή του.

(Το κείμενο δημοσιεύθηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 31/05/2017)