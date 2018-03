Εισαγωγή: Το νέο Civic diesel είναι η πιο δυναμική, πολιτισμένη και προηγμένη έκδοση στην ιστορία του μοντέλου

Σπορ, προηγμένη και ξεχωριστή σχεδίαση

Σχεδιασμένο για μία συναρπαστική και δυναμική οδηγική εμπειρία

Πλήρως ανανεωμένος 1.6 i-DTEC diesel προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε πραγματικές συνθήκες και πολιτισμένη λειτουργία

Παραμένει κορυφαίο σε ευρυχωρία σε συνδυασμό με βελτιωμένη πρακτικότητα

Νέα γενιά Honda Connect με αναβαθμισμένη, διαισθητική λειτουργία

Οι τεχνολογίες Honda SENSING κάνουν το νέο Civic ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην κατηγορία

Η νέα δέκατη γενιά του Honda Civic είναι ένα δυναμικό, πεντάθυρο, σπορ hatchback. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Honda στην κατηγορία C, επωφελούμενη από το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξέλιξης ενός μοντέλου στην ιστορία της εταιρίας.

Το Civic είναι βασικό μοντέλο της Honda στην Ευρώπη και βρίσκεται στην καρδιά τόσο των πωλήσεων όσο και της παράδοσης της μάρκας στην περιοχή σε επίπεδο παραγωγής. Για πολλούς Ευρωπαίους πελάτες το Civic είναι συνώνυμο με τη μάρκα Honda και στόχος για την ομάδα εξέλιξης ήταν μία δυναμική ανανέωση του μοντέλου, που το τοποθετεί σε μία δική του κατηγορία

«Η δημιουργία της δέκατης γενιάς Civic αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα προγράμματα εξέλιξης νέου μοντέλου στην ιστορία της Honda,» δήλωσε ο Mitsuru Kariya, Αρχιμηχανικός & Επικεφαλής του Project. «Πέρα από την πρωτοφανή εκμετάλλευση R&D πόρων, η διαδικασία εμπεριείχε και την εμπλοκή των τμημάτων πωλήσεων και παραγωγής σε όλο τον κόσμο, από τη Β. Αμερική και την Ιαπωνία, μέχρι την Ευρώπη, τη Ν. Αμερική και την Ασία. Το πιο σπορ Civic όλων των εποχών, έθεσε νέα πρότυπα στην compact κατηγορία σε επίπεδο δυναμικών επιδόσεων, κατανάλωσης καυσίμου, ευρυχωρίας, ασφάλειας και ποιότητας εσωτερικού.»

Η κατάκτηση όμως της ‘κορυφής’ της κατηγορίας – χωρίς επιπτώσεις στην τιμή πώλησης, στην κατανάλωση και την κατασκευή – απαιτούσε μία νέα προσέγγιση και νέες τεχνικές στην κατασκευή του αμαξώματος, την αεροδυναμική και το σχεδιασμό του πλαισίου. Η ομάδα εξέλιξης εστίασε τις προσπάθειές της στην υλοποίηση του βασικού σλόγκαν του project ‘otokomae’ που αποτυπώνει όλους τους στόχους της. Το Otokamae ενσαρκώνει μία αίσθηση φινέτσας και κομψότητας αλλά και εσωτερικής ομορφιάς.

Η ομάδα εξέλιξης πραγματοποίησε εκτενείς δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες, αξιολογώντας ακόμα και Ευρωπαϊκά πολυτελή οχήματα, προκειμένου να ορίσει τους στόχους της για οδηγική άνεση, οδική συμπεριφορά, κατευθυντικότητα, χαρακτηριστικά NVH, ποιότητα εσωτερικού και καθολικά πολιτισμένη λειτουργία.

Βασισμένο σε μία κληρονομιά 45 χρόνων, το αυτοκίνητο παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του πρώτου Civic “ενός αυτοκινήτου για όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο”. Είναι ένας συνδυασμός ιδιαίτερης σχεδίασης, σπορτίφ στυλ και ευέλικτης πρακτικότητας – με έμφαση σε μία απολαυστική δυναμική συμπεριφορά.

Η δυναμική σιλουέτα ενισχύει τη σπορ προσωπικότητα του Civic με έκδηλη αυτοπεποίθηση. Φαρδύτερο, μακρύτερο και χαμηλότερο από όλους τους προκατόχους του, το νέο Civic έχει κοντούς προβόλους και ισχυρές γραμμές που προδίδουν τα υψηλά επίπεδα αεροδυναμικής απόδοσης. Μία ζωηρή και επιθετική φυσιογνωμία, προτεταμένοι θόλοι των τροχών και ανάγλυφες εμπρός και πίσω εισαγωγές αέρα υποδηλώνουν το σπορ χαρακτήρα του Civic.

Το νέο Civic σχεδιάστηκε εξ αρχής για να πληροί τις απαιτήσεις μιας ευέλικτης και απολαυστικής δυναμικής συμπεριφοράς. Ένα ελαφρύ, εξαιρετικά άκαμπτο αμάξωμα – προϊόν καινοτόμων, νέων τεχνολογιών και τεχνικών κατασκευής – συμπληρώνει το χαμηλότερο κέντρο βάρους ενώ ένα προηγμένο, νέο σύστημα ανάρτησης συμβάλλει σε μία απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Η νέα φαρδύτερα και μακρύτερη πλατφόρμα δημιουργεί ένα εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία απλή δομή, χωρίς περιττά στοιχεία, νέες τεχνολογίες, εξαιρετική ποιότητα και υλικά υψηλών προδιαγραφών. Η χαμηλωμένη θέση των καθισμάτων αποτελεί μία σημαντική αλλαγή σε σχέση με την ένατη γενιά του μοντέλου. Ο οδηγός έχει καλύτερη αίσθηση επαφής με το όχημα, που επιτείνεται από τη βελτιωμένη ορατότητα στο εμπρός τμήμα του νέου Civic. Το νέο Civic συνεχίζει τη φήμη του μοντέλου σαν ένα όχημα που συνδυάζει απαράμιλλους χώρους επιβατών και αποσκευών με ευέλικτη, πρακτική χρηστικότητα. Η δεύτερη γενιά του συστήματος ενημέρωσης/ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας της Honda περιλαμβάνει ενσωμάτωση των εφαρμογών Apple CarPlay και Android Auto.

Εκτός από το νέο Civic i-DTEC diesel, η σειρά περιλαμβάνει επίσης δύο νέους βενζινοκινητήρες VTEC TURBO.

Η σειρά τεχνολογιών προηγμένης ασφάλειας & υποστήριξης οδηγού Honda SENSING που διατίθεται με όλες τις εκδόσεις διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο είναι από τα ασφαλέστερα στην κατηγορία του.

Το νέο πεντάθυρο Civic hatchback θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στη Βρετανική μονάδα παραγωγής της Honda και θα εξάγεται σε όλο τον κόσμο.

Οι φιλοσοφίες, η προσέγγιση και οι τεχνολογίες που ενσαρκώνει το νέο Civic επιβεβαιώνουν τη θέση της Honda ως μιας σπορ, προηγμένης μάρκας, και παράλληλα τη δέσμευσή της στην Ευρώπη και στην compact κατηγορία.





Σπορ, ανανεωμένη και ξεχωριστή εξωτερική σχεδίαση

Συναρπαστική, νέα ερμηνεία της σχεδιαστικής ταυτότητας του Civic

Χαμηλότερο, φαρδύτερο και μακρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο για πιο αεροδυναμική σιλουέτα και στιβαρό στήσιμο που αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση

Κορυφαία αεροδυναμική

Με δυναμικό νέο στήσιμο και προηγμένη αεροδυναμική, το νέο Civic προάγει τη σχεδίαση στην επόμενη εποχή. Ένα αεροδυναμικό, σφηνοειδές αμάξωμα αποτυπώνει μία νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της Honda που προσδίδει έναν ισχυρό και σπορ χαρακτήρα. Οι έντονες γραμμές πλαισιώνονται από το πιο ολοκληρωμένο αεροδυναμικό πακέτο στη μικρομεσαία κατηγορία, που περιλαμβάνει ποδιές πλήρους κάλυψης κάτω από το αμάξωμα.

Η αθλητική εμφάνιση ξεκινά με ένα χαμηλωμένο αμάξωμα μεγάλου πλάτους. Το νέο Civic είναι 30 mm φαρδύτερο, 136 mm μακρύτερο και 20 mm χαμηλότερο από το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς. Οι πλούσιες διαστάσεις προάγουν την ξεχωριστή σχεδίαση και το σπορ στυλ, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη συναρπαστική δυναμική συμπεριφορά και την αυξημένη ευρυχωρία του εσωτερικού.

Νέοι μεγαλύτεροι και φαρδύτεροι τροχοί και ελαστικά τονίζουν το μεγάλο πλάτος, ενώ το μακρύ μεταξόνιο, οι κοντοί πρόβολοι και η αεροδυναμική σχεδίαση του αμαξώματος ενισχύουν τη δυναμική αίσθηση που αποπνέει το εξωτερικό.

«Εκείνο με το οποίο επιδιώξαμε να τονίσουμε στο πλήρως ανανεωμένο Civic ήταν ένα γνήσιο ταλέντο,» σχολιάζει ο Mitsuru Kariya, Αρχιμηχανικός & Επικεφαλής του Project. «Και μπορεί αυτό να μην έχει άμεση σχέση με το στυλ, ωστόσο η αθλητική εξωτερική εμφάνιση πρέπει να υποδηλώνει τις δυναμικές αρετές και τις τεχνολογίες που κρύβει το αυτοκίνητο.»

Οι σπορ και προηγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν έναν κοντό εμπρός πρόβολο με χαρακτηριστικούς αεραγωγούς και μία σπορ και δυναμική παρουσία. Το αποτέλεσμα είναι μία έντονη, δυναμική και σύγχρονη εκδοχή της ταυτότητας Honda, που ενσωματώνει τους χαρακτηριστικούς προβολείς Honda.

Το επάνω άκρο των φώτων συναντά το αντίστοιχο τμήμα της μάσκας στο εμπρός άκρο του καπό, για τη δημιουργία μιας κομψής, συνεχούς λωρίδας σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, που ενισχύει το στιβαρό του στήσιμο. Ανάλογα με την έκδοση, τα λεπτά, high-tech εμπρός φωτιστικά σώματα διαθέτουν είτε προηγμένους προβολείς LED ή λαμπτήρες αλογόνου τύπου projector. Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν φώτα ημέρας LED που φωτίζουν μία λωρίδα σχήματος μπαστουνιού του χόκεϊ στην εξωτερική πλευρά των φωτιστικών μονάδων.

Οι λείες και σφηνοειδείς γραμμές του αμαξώματος συνεχίζονται στα πλευρά του αυτοκινήτου, με μία χαρακτηριστική γραμμή να διχοτομεί τις λαβές των εμπρός και πίσω θυρών πριν καταλήξει στα χαρακτηριστικά, σχήματος C πίσω φώτα LED. Στο sedan, αυτά προσφέρουν μία ακόμα εντυπωσιακή ερμηνεία της νέας χαρακτηριστικής σχεδίασης Civic, με το πάνω άκρο των φώτων να εκτείνεται μέχρι την αεροτομή.

Μία δεύτερη, κάτω πλαϊνή, χαρακτηριστική γραμμή αμαξώματος εκτείνεται από τη βάση της εμπρός πόρτας πίσω από τον εμπρός τροχό, μέχρι τις πόρτες και συναντά τους πίσω θόλους των τροχών, δημιουργώντας μία αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός που τονίζει τις δυναμικές δυνατότητες του αυτοκινήτου.

Η έντονα κεκλιμένη γραμμή της οροφής, με μία κεραία τύπου πτερυγίου, ρέει στις κολόνες C που επεκτείνουν το δυναμικό σχήμα προς τα πίσω. Χαρακτηριστικές εξοχές στην οροφή του hatchback ανεβαίνουν από το πάνω τμήμα των κολόνων C προς τις πάνω γωνίες του πίσω παρμπρίζ και συναντούν την ‘αιωρούμενη’ αεροτομή της οροφής. Μία δεύτερη αεροτομή, πιο χαμηλά, στην πίσω πόρτα ενσωματώνει το κεντρικό, τρίτο φως στοπ. Στο sedan, μία ακόμα στιλιστική γραμμή εκτείνεται από το φινιστρίνι τις κολόνας C μέχρι το πορτμπαγκάζ που εξοπλίζεται με ένα διακριτικό σπόιλερ για βελτίωση της αεροδυναμικής.

Οι έντονες πτυχώσεις του πίσω προφυλακτήρα και οι ανάγλυφοι αεραγωγοί ολοκληρώνουν μια εντυπωσιακή και σπορ εμφάνιση. Η συνολική εικόνα αποπνέει κομψότητα και προηγμένο δυναμισμό με μία ξεχωριστή και σύγχρονη εκδοχή της εξωτερικής σχεδίασης του Civic.

Το νέο Civic θα διατίθεται σε επτά εξωτερικές αποχρώσεις: απλή Rallye Red, μεταλλικές Lunar Silver, Polished Metal και Brilliant Blue, και ιριδίζουσες White Orchid, Crystal Black και Sonic Grey

Κορυφαία αεροδυναμική

Η ομάδα εξέλιξης του Civic επεδίωξε να δημιουργήσει το πιο αεροδυναμικό αμάξωμα στην compact κατηγορία, εξισορροπώντας τη χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση με την ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες. Και το πέτυχε με προσεκτική διαχείριση της ροής του αέρα πάνω και κάτω από το αμάξωμα για να ελαχιστοποιήσει την άνωση.

Ο αεροδυναμικός συντελεστής CdA – ο συνδυασμός συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) και μετωπικής επιφάνειας (A) – είναι βελτιωμένος κατά 3% συγκριτικά με το απερχόμενο Civic αγγίζοντας τα καλύτερα επίπεδα της κατηγορίας, σύμφωνα με τα δεδομένα εσωτερικών δοκιμών της Honda.

Η προηγμένη σχεδίαση των κολόνων Α και των εμπρός και πίσω προφυλακτήρων ελαχιστοποιούν το στροβιλισμό του διερχόμενου αέρα, ενώ το σχήμα της εμπρός μάσκας βοηθά στη μείωση των απωλειών του αέρα ψύξης του κινητήρα. Ποδιές κάτω από τον κινητήρα και το πάτωμα του αυτοκινήτου δημιουργούν μία σχεδόν επίπεδη επιφάνεια στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ενώ πτερύγια στους θόλους των τροχών απομακρύνουν τη ροή αέρα γύρω από τα ελαστικά. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην απόδοση της ροής αέρα και μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση και για τους δύο τύπους αμαξωμάτων, ενώ ένα νέο σχέδιο αλουμινένιας ζάντας που πετυχαίνει περαιτέρω μείωση 4% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά Civic.

Ο κοντός εμπρός πρόβολος συμβάλλει επίσης στη βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση, ενώ τα πρεσαριστά ατσάλινα σιλανσιέ από χάλυβα είναι αεροδυναμικά διαμορφωμένα και καταργούν την ανάγκη για ένα πρόσθετο κάλυμμα στο πίσω τμήμα του οχήματος.

Το παρμπρίζ και τα κρύσταλλα των πλαϊνών παραθύρων που τοποθετούνται ‘πρόσωπο’ με το αμάξωμα και τα ελαχιστοποιημένα κενά μεταξύ των πάνελ βελτιώνουν περαιτέρω την αεροδυναμική απόδοση.

Στο Civic hatchback, η κάτω αεροτομή της πίσω πόρτας παίζει σημαντικό ρόλο στο διαχείριση της ροής του αέρα που αποκολλάται στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου. Είναι ειδικά σχεδιασμένη, διαμορφωμένη με ακρίβεια σε πλάτος και ύψος, για τη δημιουργία ενός καθαρού ρεύματος αέρα, μειώνοντας το στροβιλισμό πίσω από το αυτοκίνητο, αυξάνοντας την αεροδυναμική απόδοση του Civic.





Σχεδιασμένη εξ αρχής, η νέα πλατφόρμα στοχεύει σε μία συναρπαστική και δυναμική οδηγική εμπειρία

Το νέο Civic είναι αποτέλεσμα του μεγαλύτερου προγράμματος εξέλιξης ενός μοντέλου στην ιστορία της Honda

Η πιο συναρπαστική και απολαυστική οδηγική εμπειρία όλων των εποχών με Civic

Χαμηλότερη, πιο σπορ θέση οδήγησης

Νέα διάταξη ανάρτησης προσφέρει εξαιρετική οδική συμπεριφορά και οδηγική άνεση

Προηγμένη διαχείριση χαρακτηριστικών NVH για εξαιρετικά αθόρυβο περιβάλλον εσωτερικού

Αναγνωρίζοντας ότι οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το νέο Civic στις παγκόσμιες αγορές προσδοκούν τώρα ανώτερα πρότυπα ποιότητας, πολιτισμένης λειτουργίας και δυναμικών επιδόσεων, η ομάδα εξέλιξης του Civic δούλεψε πάνω στο πιο εκτεταμένο πρόγραμμα της Honda για την παραγωγή ενός μοντέλου, δημιουργώντας ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο εξ αρχής.

Στόχος ήταν το Civic να ξαναγίνει ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστό σπορ χαρακτήρα. Από τα πρώτα στάδια εξέλιξης της πλατφόρμας, η ομάδα σχεδιασμού χρησιμοποίησε σαν μέτρο σύγκρισης τα παγκοσμίως καλύτερα μικρομεσαία αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και κορυφαία premium Ευρωπαϊκά μοντέλα. Η διαδικασία αξιολόγησης χρησίμευσε για να προσδιοριστούν οι στόχοι του νέου Civic ως προς την οδηγική άνεση, τη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά διεύθυνσης και τα επίπεδα NVH, ταυτόχρονα με την ποιότητα του εσωτερικού και τη συνολική πολιτισμένη λειτουργία

«Από τα πρώτα στάδια, ορίσαμε σαν Νο1 στόχο γι’ αυτό το Civic τις ενθουσιώδεις επιδόσεις» σχολίασε ο Mitsuru Kariya, Αρχιμηχανικός & Επικεφαλής του Project. «Οι στόχοι δυναμικών επιδόσεων τέθηκαν και επιτεύχθηκαν μέσα από ένα επίπονο, εξουθενωτικό πρόγραμμα δοκιμών και εξέλιξης. Το αποτέλεσμα είναι μία πλατφόρμα που προσφέρει ανώτερη οδηγική ευστάθεια και πολιτισμένη λειτουργία και μία χαμηλωμένη θέση οδήγησης που ενισχύει την αυτοπεποίθηση.»

Παρά το φιλόδοξο πρόγραμμα σχεδιασμού & παραγωγής, το νέο Civic παραμένει “ένα αυτοκίνητο για όλους, ένα αυτοκίνητο για τον κόσμο”, διατηρώντας τη θέση του σαν ένα προσιτό, compact αυτοκίνητο σε επίπεδο κόστους, κατανάλωσης και της διαδικασίας κατασκευής. Έτσι η διαδικασία εξέλιξης απαιτούσε μία νέα προσέγγιση και νέες τεχνικές στην κατασκευή του αμαξώματος, την αεροδυναμική, τα συστήματα κίνησης και τη σχεδίαση του πλαισίου.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα – πρωτοφανές σε τέτοια κλίμακα για τη Honda – ενσωμάτωσε την πεντάθυρη, την τετράθυρη, την coupe και την Type R έκδοση στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξέλιξης που στόχο είχε να υπερβεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και επιδόσεων.

Η εξέλιξη του 5θυρου Civic για την Europe πραγματοποιήθηκε μέσω εκτενών δοκιμών στο δρόμο, σε όλη τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προηγμένο, νέο αυτοφερόμενο αμάξωμα

Η σχεδίαση της νέας πλατφόρμας, η επιλογή υλικών, η διαδικασία σχεδιασμού/παραγωγής, και ο καινοτόμες τεχνικές κατασκευής ήταν καθοριστικοί παράγοντες στη δημιουργία μιας ελαφρύτερης και πολύ πιο άκαμπτης δομής. Είναι κατά 16 kg ελαφρύτερη από αυτή της προηγούμενης γενιάς Civic, με 52% βελτιωμένη στρεπτική ακαμψία. Η βελτιωμένη ακαμψία και η σχεδίαση του αυτοφερόμενου αμαξώματος συνέβαλαν σημαντικά στις βελτιώσεις των χαρακτηριστικών NVH.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα σχεδιαστικά στοιχεία είναι εμπρός και πίσω ‘δακτύλιοι’ τροπέτου που περικλείουν το εσωτερικό της καμπίνας. Περαιτέρω ακαμψία προσφέρει η άκαμπτη δομή του πατώματος εμπρός, που περιλαμβάνει εγκάρσιες ενισχύσεις στο χώρο του κινητήρα και μεταξύ των βάσεων των κολόνων Α και Β.

Τα ελαφρά, υψηλής αντοχής υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη τη δομή βελτιώνουν την ακαμψία του αμαξώματος και την ασφάλεια στις συγκρούσεις. Πρεσαριστό ατσάλι διαμορφωμένο εν θερμώ χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό, με αποτέλεσμα μία αύξηση στο 12% από 6% του προηγούμενου Civic hatchback και στο 14% από μόλις 1% στο Civic sedan).

Η χρήση ατσαλιού εξαιρετικά υψηλής αντοχής αυξάνει την αντοχή και μειώνει το συνολικό βάρος ολόκληρου του πλαισίου του αμαξώματος. Για παράδειγμα, μία από τις σημαντικότερες περιοχές για τη συνολική αντοχή της πλατφόρμας είναι η κολόνα Β και το μαρσπιέ.

Μία ακόμα καινοτομία εφαρμόζεται στη διαδικασία της συναρμολόγησης του αμαξώματος, με πρωτοποριακή, άκρως αποδοτική τεχνική σύνδεσης. Ολόκληρο το εσωτερικό πλαίσιο συναρμολογείται πρώτο, ακολουθεί το εξωτερικό πλαίσιο και μετά οι σύνδεσμοι. Αυτό διαφοροποιεί τη συμβατική μέθοδο συναρμολόγησης του αμαξώματος, όπου το εξωτερικό πλαίσιο συναρμολογείται πρώτο, και ακολουθεί η συναρμολόγηση του εσωτερικού και οι σύνδεσμοι. Η νέα τεχνολογία παραγωγής συμβάλλει τρομερά στη συνολική ακαμψία του αμαξώματος.

Ηλεκτροπόντες πυκνής συγκόλλησης ανά 20 χιλιοστά σε κρίσιμες περιοχές του αμαξώματος αυξάνουν αισθητά την ακαμψία και αντοχή συγκριτικά με τις συμβατικές τεχνικές ανά 40 και 50 χιλιοστά.

Αυτές οι καινοτομίες σχεδιασμού, εξέλιξης και παραγωγής πέτυχαν μία αύξηση 65% στη συνολική αντοχή του αμαξώματος στην κάμψη του hatchback και 19% για το sedan συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά Civic, και 41% αύξηση στη στρεπτική ακαμψία για το hatchback και 23% για το sedan. Κατ’ επέκταση, αυτό επιτρέπει καλύτερη ρύθμιση της ανάρτησης για ανώτερα επίπεδα οδηγικής άνεσης και συμπεριφοράς.

Το πιο ευέλικτο και δυναμικό Civic στην ιστορία του μοντέλου

Η προηγμένη πλατφόρμα βελτιστοποιεί τις προοπτικές δυναμικής του πλαισίου. Η ομάδα σχεδίασης στόχευσε στην επίτευξη της καλύτερης συμπεριφοράς και οδηγικής άνεσης στην κατηγορία.

Η νέα ανάρτηση, ένα χαμηλότερο κέντρο βάρους και η αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος χαρίζουν στην νέα γενιά Civic άριστα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Η διεξοδική εξέλιξη σε συνδυασμό με τεχνικές και τεχνολογίες που αυξάνουν την ενδοτικότητα έχουν σαν αποτέλεσμα μία εξαιρετική οδηγική άνεση.

Το ρεζερβουάρ καυσίμου του Civic είναι τοποθετημένο σε νέα θέση, και το πάτωμα είναι χαμηλότερο συγκριτικά με του προηγούμενου μοντέλου. Στο hatchback, η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στο πλαίσιο και την ανάρτηση, το κέντρο βάρους του νέου μοντέλου βρίσκεται 10 mm χαμηλότερα από του προηγούμενου. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν επίσης την τοποθέτηση της θέσης οδήγησης πιο κοντά στο δρόμο με hip point (σημείο ύψους γοφών) 35 mm χαμηλότερα στο hatchback, 20 mm χαμηλότερα στο sedan), στοιχείο που χαρίζει μία πιο σπορ αίσθηση.

Μπροστά, η εμπρός ανάρτηση με γόνατα MacPherson και κάτω βραχίονες προσφέρει υψηλή πλευρική ακαμψία για γραμμική απόκριση, και χαμηλή διαμήκη ακαμψία για βελτιστοποιημένη απορρόφηση κραδασμών. Το σύστημα διεύθυνσης – κρεμαγιέρα με δύο πινιόν και μεταβλητή, ηλεκτρική υποβοήθηση είναι ειδικά ρυθμισμένο για τις Ευρωπαϊκές αγορές. Συγκριτικά με άλλες εκδόσεις της παγκόσμιας οικογένειας του Civic, το πεντάθυρο για την Ευρώπη είναι ειδικά χαρτογραφημένο για ταχύτερη, πιο άμεση απόκριση διεύθυνσης και ακόμα πιο σπορ αίσθηση. Το σύστημα δύο πινιόν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 2015 Civic Type R Hatchback υψηλών επιδόσεων. Παρόμοιες τεχνολογίες κατά κανόνα χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές μόνο σε premium ή μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Η πληροφόρηση (feedback) από το σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση (EPS) είναι εξαιρετική χάρη στην προσπάθεια της ομάδας εξέλιξης να πετύχει άμεση απόκριση, ακριβή κατευθυντικότητα, ομαλή λειτουργία και μία αίσθηση ασφαλούς πρόβλεψης.

Η μεταφορά κραδασμών στο τιμόνι ελαχιστοποιείται με αύξηση της διαμέτρου της κολώνας του τιμονιού και με την τοποθέτηση του ελαφρού ηλεκτρικού μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα δύο πινιόν αντί της συμβατικής θέσης στην κολώνα του τιμονιού. Τόσο κρίσιμη ήταν η αίσθηση διεύθυνσης στους συνολικούς στόχους της πλατφόρμας, για δυναμικές επιδόσεις, ώστε η εξέλιξη του EPS ξεκίνησε από τα πρώτο στάδια του προγράμματος σχεδιασμού της πλατφόρμας πριν από επτά χρόνια.

Πίσω, μία νέα ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και ένα νέο άκαμπτο υποπλαίσιο προσφέρουν αυξημένη ευστάθεια για ανώτερη οδηγική άνεση και ασφαλή οδήγηση στις υψηλές ταχύτητες καθώς και πιο γραμμική απόκριση σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του EPS.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις βάσεις της ανάρτησης προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ακαμψία και η αποτελεσματικότητα. Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Honda, υδραυλικά σαϊλεντμπλόκ μπροστά και πίσω προφέρουν ανώτερη απόσβεση και έλεγχο των κραδασμών του πλαισίου. Επιπλέον, τα νέα υποπλαίσια μπροστά και πίσω έχουν ειδική διάταξη ώστε τα εγκάρσια φορτία να μεταφέρονται πιο άμεσα μέσω της ανάρτησης.

Adaptive Damper System - Σύστημα Προσαρμοζόμενων Αποσβεστήρων (διατίθεται μόνο με το Civic hatchback)

Ορισμένα κορυφαία μοντέλα σε επίπεδο εξοπλισμού διαθέτουν ένα προηγμένο σύστημα προσαρμοζόμενων αποσβεστήρων τεσσάρων σημείων που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο με το 2014 Civic Tourer.

Το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει τη δύναμη απόσβεσης από δύο προγράμματα σύμφωνα με τις οδηγικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, το αυτοκίνητο ταξιδεύει με άνεση στον αυτοκινητόδρομο, ενώ παράλληλα είναι σταθερό και ευέλικτο στη σπορ οδήγηση. Το σύστημα περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις – normal και dynamic – διαμορφωμένες με κριτήριο την άριστη ευστάθεια και άνεση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φορτίου και οδήγησης. Μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου υπολογίζει την κίνηση του αμαξώματος από τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τους ενσωματωμένους αισθητήρες τριών αξόνων στο αμάξωμα. Στη συνέχεια, ελέγχει μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα σε κάθε αποσβεστήρα που ρυθμίζει τη ροή λαδιού, που με τη σειρά της μεταβάλει τη δύναμη απόσβεσης.

Agile Handling Assist (AHA)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας της Honda - Agile Handling Assist (AHA) είναι ειδικά ρυθμισμένο για την Ευρωπαϊκή αγορά σε συνάρτηση με την κατάσταση των δρόμων και τα οδηγικά στυλ. Προσφέρει έξυπνη, διακριτική επέμβαση για μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο ομαλή, πιο προβλέψιμη συμπεριφορά στις χαμηλές και υψηλές ταχύτητες και σε αργούς ή γρήγορους ελιγμούς διεύθυνσης.

Κορυφαία αθόρυβη λειτουργία

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας του νέου Civic και η εξωτερική σχεδίαση προσφέρουν ένα αθόρυβο, ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό, χάρη στη βέλτιστη διαχείριση θορύβων, κραδασμών και τριγμών (NVH). Η απουσία θορύβων είναι αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής θορύβων και κραδασμών και της μεταφοράς τους μέσω της δομής του αμαξώματος, αλλά και της μελετημένης χρήσης ήχο-απορροφητικών και ηχομονωτικών υλικών.

Η ελαχιστοποίηση της παραγωγής θορύβων στην πηγή τους απορρέει από την εφαρμογή ποικίλων στρατηγικών μέτρων. Για παράδειγμα, ‘νεύρα’ στο συνολικά πιο άκαμπτο μπλοκ κυλίνδρων του κινητήρα μειώνουν τη μετάδοση θορύβων και κραδασμών. Επίσης έχει βελτιστοποιηθεί τόσο η ακαμψία των βάσεων του κινητήρα, όσο και η έδρασή τους στο αμάξωμα.

Η μεταφορά κραδασμών μέσω του πλαισίου έχει μειωθεί χάρη στην πιο άκαμπτη δομή του αμαξώματος, που είναι λιγότερο ευαίσθητη στους κραδασμούς, ενώ η αναγνώριση των ζωνών μεταφοράς θορύβων βοήθησε τους μηχανικούς να βελτιστοποιήσουν τις δομές σε αυτές τις περιοχές για να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά και μετάδοση θορύβων, κραδασμών και τριγμών (NVH).

Για τη διαχείριση των εξωτερικών θορύβων, εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένα μέτρα στεγανοποίησης και βελτίωσης της αεροδυναμικής του αυτοκινήτου.

Μεγαλύτερα πάνελ αμαξώματος στο νέο Civic είναι διαμορφωμένα με τη βοήθεια σχεδίασης μέσω υπολογιστή (CAE) για μείωση του ‘βουητού’, ενώ ο συνδυασμός υλικών μεταξύ των κολώνων Α και Β και των μαρσπιέ μειώνουν τους κραδασμούς στο ρελαντί.

Ένα ‘ακουστικό’ παρμπρίζ χρησιμοποιεί εξωτερικό στρώμα κρυστάλλου ασφαλείας 2,1 mm, ένα μεσαίο στρώμα πολυβινυλοβουτανάλης (PVB) 0,7 mm για μείωση των θορύβων και ένα εσωτερικό στρώμα κρυστάλλου ασφαλείας 1,8 mm, δημιουργώντας ένα συνολικό πάχος 4,6 mm – ο συνδυασμός όλων προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα στη μείωση του αεροδυναμικού θορύβου. Και οι πόρτες του Civic διαθέτουν τσιμούχες τριών στρωμάτων που εμποδίζουν την είσοδο του αέρα και λοιπών εξωτερικών θορύβων.

Για να εισέρχεται όσο το δυνατόν λιγότερος θόρυβος από το δρόμο, ο χώρος του κινητήρα του νέου Civic και τα υποδαπέδια καλύμματα περιέχουν ηχομονωτικά υλικά όπως και οι πίσω θόλοι τροχών. Το τροπέτο, το εσωτερικό και τα εξωτερικά πάνελ το ταμπλό και η μοκέτα της καμπίνας περιλαμβάνουν περαιτέρω ήχο-απορροφητικά συνθετικά υλικά.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας της καμπίνας σημαίνει ένα πιο αθόρυβο, πιο ξεκούραστο περιβάλλον με λιγότερους περισπασμούς για τον οδηγό, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει την οδηγική εμπειρία πίσω από το τιμόνι.

Πλήρως ανανεωμένος 1.6 i-DTEC diesel προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε πραγματικές συνθήκες και πολιτισμένη λειτουργία

Σπορ απόκριση, μείωση εκπομπών CO 2 και υψηλή οικονομία καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες

και υψηλή οικονομία καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες Τεχνολογίες μείωσης τριβών για πιο πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλότερες εκπομπές NOx

Νέα σφυρήλατα ατσάλινα έμβολα μειώνουν τις απώλειες ψύξης μέσα στο μπλοκ του κινητήρα

Ο αναβαθμισμένος κινητήρας συναρμολογείται στην Honda of the UK Manufacturing στο Swindon

Η Honda ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του 1.6 i-DTEC 120 PS diesel για τη νέα σειρά Honda Civic, πετυχαίνοντας έναν μοναδικό συνδυασμό επιδόσεων και απόδοσης. Στόχος εξέλιξης ήταν η σπορ απόκριση και η αίσθηση ευελιξίας για τον οδηγό, η πιο πολιτισμένη λειτουργία μέσω τεχνολογιών ακριβείας και τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών NOx.

Ο τετρακύλινδρος i-DTEC diesel 1.597cc αποδίδει μέγιστη ισχύ 120 PS (88 kW) στις 4.000 rpm και μέγιστη ροπή 300Nm στις 2.000 rpm, επιταχύνοντας το Civic από στάση στα 100 km/h σε 10,5 δεύτερα. Οι εκπομπές CO 2 (σύμφωνα με τα νέα πρότυπα δοκιμών NEDC *) ξεκινούν από 91 g/km (Civic Sedan) και 93 g/km (Civic Hatchback), σε συνδυασμό με το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Οι τιμές κατανάλωσης μικτού κύκλου σύμφωνα με τις νέες συνθήκες δοκιμών* είναι 3,4l/100 km (Sedan) και 3,5l/100 km (Hatchback).

Οι βελτιώσεις στον 1.6L diesel περιλαμβάνουν μείωση τριβών στους κυλίνδρους, πιο αποδοτική μετατροπή των οξειδίων του αζώτου NOx, και περαιτέρω αναβάθμιση της οδηγησιμότητας. Οι μηχανικοί της Honda έχουν εφαρμόσει νέες διαδικασίες παραγωγής, με πρωτοποριακά υλικά και εξαρτήματα επόμενης γενιάς για να δημιουργήσουν έναν πλήρως ανανεωμένο κινητήρα.

Ελαφριά, αλουμινένια δομή

Ο 1.6 i-DTEC της Honda αποτελείται από μία ελαφριά, αλουμινένια κυλινδροκεφαλή που συνδέεται σε ένα αλουμινένιο, open-deck, χυτό μπλοκ για ελαχιστοποίηση του βάρους του κινητήρα.

Στον ανανεωμένο i-DTEC, η εξωτερική σχεδίαση έχει βελτιωθεί με πρόσθετα χυτά νεύρα που έχουν προστεθεί στο μπλοκ των κυλίνδρων. Τα νεύρα αυτά αυξάνουν τη δομική ακαμψία και, κατά συνέπεια, βελτιώνουν τη διαχείριση θορύβων, κραδασμών και τριγμών.

Η ελαφριά κυλινδροκεφαλή με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC) κατασκευάζεται από χυτό κράμα αλουμινίου. Λόγω της βελτιωμένης ψύξης του μπλοκ, η κεφαλή απαιτεί λιγότερη ενίσχυση, άρα το πάχος – και κατ’ επέκταση το βάρος – της αλουμινένιας δομής έχει μειωθεί. Το νέο εξάρτημα είναι 280 γραμμάρια ελαφρύτερο από τον 1.6 i-DTEC της προηγούμενης γενιάς, μείωση 2%.

Έμβολα και μπιέλες

Στον προηγούμενο 1.6 i-DTEC, τα έμβολα ήταν αλουμινένια, ενώ τώρα κατασκευάζονται από ατσάλι. Η χρήση σφυρήλατου ατσαλιού μειώνει τις απώλειες ψύξης. Εμποδίζει τη διαφυγή θερμικής ενέργειας από το μπλοκ του κινητήρα, ενώ μπορεί να βελτιωθεί η θερμική απόδοση. Με αυτή την αλλαγή, η κυλινδροκεφαλή μπορεί να είναι λεπτότερη και ελαφρύτερη χωρίς να υπονομεύεται η αντοχή. Ένας πολύ ανθεκτικός ελαφρύς στρόφαλος χρησιμοποιείται επίσης για ελαχιστοποίηση του βάρους.

Τεχνολογία μείωσης τριβών

Κύριος στόχος για τους μηχανικούς εξέλιξης της Honda που είχαν δουλέψει στον προηγούμενο 1.6 i-DTEC ήταν να μειώσουν τη μηχανική τριβή του diesel σε επίπεδα βενζινοκινητήρα. Με το νέο, αναβαθμισμένο 1.6 i-DTEC, η εξέλιξη έχει προχωρήσει κατά ένα βήμα με πρόσθετες τεχνολογίες μείωσης τριβών.

Ο νέος 1.6 i-DTEC διαθέτει επεξεργασία ‘super plateau honing’, που μειώνει τις τριβές ανάμεσα στα έμβολα και στους κυλίνδρους δημιουργώντας μία πολύ ομαλή επιφάνεια. Το ‘Plateau honing’ είναι μία διαδικασία δύο σταδίων που χρησιμοποιεί δύο διαδικασίες λείανσης αντί της μίας συμβατικής. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη αντοχή του κινητήρα στη φθορά.

Η χαμηλότερη τριβή παράγει λιγότερη θερμότητα και έτσι το plateau honing συμβάλλει στη χαμηλότερη, μέγιστη πίεση καύσης (Pmax) στους κυλίνδρους: από 15,8 MPa που ήταν στον προηγούμενο 1.6 i-DTEC, τώρα γίνεται 14.6 MPa. Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία και την πίεση κατά τη διάρκεια της καύσης, η Honda κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση από τον 1.6 i-DTEC, παρουσιάζοντας ακόμα και πρόσθετες τεχνολογίες για μείωση των παραγόμενων NOx – κάτι που συνήθως αυξάνει την κατανάλωση.

Πιο ομαλοί εσωτερικοί μηχανισμοί βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης αλλά και της απόκρισης, διαμορφώνοντας μία ακόμα πιο σπορ συμπεριφορά.

Νέας γενιάς αποδοτικός υπερσυμπιεστής

Ο ανανεωμένος 1.6 i-DTEC χρησιμοποιεί υπερσυμπιεστή νέας σχεδίασης. Υιοθετεί μία αποδοτική μεταβλητή γεωμετρία φτερωτής, και η ταχύτητα περιστροφής του ελέγχεται με ακρίβεια από τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου, ελαχιστοποιώντας την υστέρηση τούρμπο και προσφέροντας ένα βέλτιστο συνδυασμό ροπής στις χαμηλές-μεσαίες στροφές και επιδόσεων στις υψηλές. Η απώλεια ενέργειας από το σύστημα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο i-DTEC, χάρη στη νέα σχεδίαση του συμπιεστή υπερπλήρωσης.

Αποδοτικό σύστημα ψεκασμού καυσίμου και ροή αέρα κινητήρα

Ο κινητήρας 1.6L χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα μπεκ καυσίμου που μπορεί να λειτουργεί σε υψηλή πίεση 1800bar. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητα ψεκασμού, ενώ το σπρέι αναμιγνύεται καλύτερα με τον αέρα στο θάλαμο καύσης. Αυτό μεταφράζεται σε καθαρότερη και αποδοτικότερη καύση για την επίτευξη χαμηλότερων εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης.

Οι κύλινδροι του i-DTEC έχουν υψηλή ογκομετρική απόδοση, με υψηλότερη ροή εισαγωγής και κυλινδροκεφαλή αυξημένου στροβιλισμού, η οποία ελέγχει με ακρίβεια τη διαδικασία καύσης για μείωση των λεγόμενων ‘θερμών σημείων’ που δημιουργούν ανεπιθύμητους ρύπους. Στη ροή εισαγωγής του κινητήρα συνεισφέρει ένα σύστημα EGR (Exhaust Gas Recirculation) που λειτουργεί σε υψηλή και χαμηλή πίεση για μείωση των εκπομπών NOx.

Η Honda έχει κάνει αρκετές ρυθμίσεις στα μπεκ για μείωση των ρύπων. Η προσθήκη μεταψεκασμού σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ψυκτικού αυξάνει τη θερμοκρασία των καυσαερίων και επιτρέπει ταχύτερη ενεργοποίηση του καταλυτικού μετατροπέα, ενώ μία αύξηση στη συχνότητα πιλοτικού ψεκασμού βοηθά στη μείωση των NOx. Όταν συμβαίνει αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων, εφαρμόζονται πολλαπλοί μεταψεκασμοί για να μειωθεί η αρνητική επίδραση στο λιπαντικό και να διατηρηθεί η απόδοση του κινητήρα.

Τεχνολογία χαμηλών ρύπων

Ο νέος 1.6 i-DTEC της Honda είναι ένας από τους πρώτους κινητήρες που δοκιμάζονται επίσημα μέσω της διαδικασίας Real Driving Emission (RDE) για τον έλεγχο των εκπομπών NOx και σωματιδίων. Ο πετρελαιοκινητήρας υιοθετεί νέο σύστημα NOx Storage Converter (NSC) με μεγαλύτερη πυκνότητα ενεργών κυψελών, που επιτρέπει ταχύτερη μετατροπή και μείωση των ρύπων. Ένα ασημί φίλτρο σωματιδίων με λεπτά τοιχώματα βελτιώνει την απόδοση καύσης των σωματιδίων και επιταχύνει την καύση της αιθάλης κατά την αναγέννηση του φίλτρου, κάτι που αυξάνει την αντοχή των εξαρτημάτων της εξάτμισης λόγω μικρότερης παραγωγής θερμότητας στο φίλτρο σωματιδίων.

Οι δοκιμές Real Driving Emission (RDE) μετράνε ρύπους όπως τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) στο δρόμο. Οι δοκιμές RDE τρέχουν παράλληλα με εργαστηριακούς κύκλους δοκιμών όπως οι NEDC και WLTP προκειμένου να εξασφαλίζονται χαμηλά επίπεδα ρύπων από τα οχήματα στο δρόμο σε όλη την Ευρώπη.

Idle Stop-Start

Το Civic 1.6 i-DTEC είναι στάνταρ εξοπλισμένο με το σύστημα της Honda Idle Stop. Αυτό μειώνει τη συνολική κατανάλωση και συμβάλλει στην επίτευξη εκπομπών CO 2 μόλις 91 g/km (Civic Sedan) και 93 g/km (Civic Hatchback), σε συνδυασμό με το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο (σύμφωνα με τα νέα πρότυπα δοκιμών NEDC)*.

Αναβαθμισμένο, εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο

Μία αίσθηση άνεσης και ακρίβειας στην αλλαγή είναι αποτέλεσμα των αναβαθμισμένων συγχρονιζέ στις σχέσεις του 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου. Επίσης, η τριβή κατά την αλλαγή σχέσεων έχει μειωθεί κατά 40% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά Civic και είναι τώρα από τα καλύτερα στην κατηγορία.

Ένας μηχανισμός όπισθεν με ελικοειδή γρανάζια μόνιμης εμπλοκής μειώνει σημαντικά το θόρυβο και το βολάν διπλής μάζας και βελτιώνει περαιτέρω τα χαρακτηριστικά θορύβων, κραδασμών και τριγμών (NVH).

Ένα αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων θα προστεθεί στις επιλογές του Civic από τα μέσα του 2018 – κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε μοντέλο 2WD.

* Εσωτερικά δεδομένα της Honda στον κύκλο NEDC σύμφωνα με την Οδηγία Regulation (EC) No 692/2008 με τις αυστηρές συνθήκες δοκιμών που ορίζει η Οδηγία Regulation (EU) 2017/1153.





Κορυφαίοι χώροι εσωτερικού, βελτιωμένη πρακτικότητα

Το νέο Civic είναι πιο ευρύχωρο από το προηγούμενο μοντέλο

Περισσότεροι χώροι για επιβάτες και αποσκευές

Premium ποιότητα, νέα διάταξη οργάνων LCD και ευέλικτη, διεπίπεδη κονσόλα φιλοσοφίας ‘τεχνολογικού κέντρου’

Το Hatchback διαθέτει καινοτόμο πλαϊνό συρόμενο κάλυμμα στο χώρο αποσκευών

Το νέο Civic προτίθεται να συνεχίσει τη φήμη του μοντέλου για κορυφαία πρακτικότητα και απαράμιλλους χώρους επιβατών και αποσκευών. Υλικά υψηλής ποιότητας, ένα απλό και σοφιστικέ σχεδιαστικό θέμα, και νέα ψηφιακή οθόνη οργάνων συνθέτουν ένα ανανεωμένο, premium περιβάλλον.

«Η χαρισματική εξωτερική σχεδίαση συνεχίζεται και στο εσωτερικό,» εξηγεί ο Mitsuru Kariya, Αρχιμηχανικός & Επικεφαλής του Project. «Είναι μία σύγχρονη καμπίνα στην οποία οι προηγμένες τεχνολογίες και τα υψηλής ποιότητας υλικά δένουν αρμονικά μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός αυξημένου επιπέδου ευρυχωρίας και άνεσης. Η εξαιρετική ορατότητα συμβάλλει στη γενικότερη αίσθηση ευεξίας, ασφάλειας και προστασίας. Αυτό αποτελεί πρωταρχικό μας επίτευγμα στον επαναπροσδιορισμό του compact μοντέλο σύμφωνα με τη φιλοσοφία Honda.»

Πιο ευρύχωρη καμπίνα επιβατών

Έχοντας ένα πιο μακρύ και φαρδύ πάτωμα και μακρύτερο μεταξόνιο, οι επιβάτες των εμπρός και πίσω καθισμάτων απολαμβάνουν καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη ευρυχωρία σε ένα πολυτελές περιβάλλον.

Η θέση οδήγησης βρίσκεται 35 mm χαμηλότερα από αυτή της προηγούμενης γενιάς Civic δημιουργώντας μία αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας για τον οδηγό και το συνοδηγό. Κολώνες Α, λεπτότερες κατά 15%, μειώνουν τα μπροστινά εμπόδια προσφέροντας άριστα ορατότητα μπροστά 84,3 μοιρών, κάτι που δημιουργεί επίσης μία αίσθηση ευρυχωρίας στην καμπίνα.

Εργονομικά βελτιστοποιημένα εμπρός καθίσματα προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης. Τα εμπρός καθίσματα έχουν 10 mm μεγαλύτερη διαδρομή εμπρός/πίσω και 10 mm μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης του ύψους από το προηγούμενο Civic. Τα εμπρός καθίσματα των κορυφαίων εκδόσεων διαθέτουν 14 στάδια ρύθμισης για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη θέση και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη για οδηγό και συνοδηγό.

Ο χώρος για τους ώμους των εμπρός επιβατών έχει αυξηθεί κατά 10 mm, ενώ ο χώρος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα έχει επίσης αυξηθεί. Ο χώρος για τους ώμους στα πίσω καθίσματα του hatchback είναι 20 mm μεγαλύτερος, ενώ οι πίσω επιβάτες μπορούν επίσης να απολαμβάνουν 95 mm περισσότερο χώρο για τα πόδια, καθώς και 45 mm μεγαλύτερη απόσταση από το γόνατα στο Hatchback (αντίστοιχες τιμές για το Sedan είναι 45 mm και 55 mm)

Στο Civic sedan, η άνεση των επιβατών των πίσω εξωτερικών καθισμάτων έχει βελτιωθεί με ρυθμιζόμενα μαξιλάρια εδρών, ενώ η πρόσβαση (είσοδος//έξοδος) για όλους είναι ευκολότερη από ποτέ. Στο Civic hatchback, Ένα φωτεινό και ευάερο περιβάλλον υπόσχεται η μεγάλη συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή με μηχανισμό ανάκλησης (διατίθεται με υψηλότερες εκδόσεις).

Κορυφαία χωρητικότητα και ευελιξία χώρου αποσκευών

Ο χώρος αποσκευών του Civic hatchback παραμένει κορυφαίος σε χωρητικότητα (478 L), και χαρακτηρίζεται από για την ευκολία πρόσβασης και την ευελιξία του. Τα διαιρούμενα 60:40 / αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, το χαμηλό ύψος φόρτωσης (679mm) και το φαρδύ άνοιγμα του πορτμπαγκάζ (1.120 mm) σε συνδυασμό με το επίπεδο πάτωμα διευκολύνουν τη φόρτωση αντικειμένων μεγάλου μήκους, πλάτους και βάρους. Ένας κρυφός, υποδαπέδιος θάλαμος προσφέρει έναν πρόσθετο, ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (εξαιρούνται τα μοντέλα S, Sport and Sport Plus).

Ένα καινοτόμο, συρόμενο κάλυμμα στο hatchback αναβαθμίζει την πρακτικότητα του χώρου αποσκευών. Το κάλυμμα σύρεται από μία θήκη τοποθετημένη στο πλάι, γρήγορα και εύκολα. Όταν φορτώνονται ψηλά αντικείμενα, το κάλυμμα απλά ‘ξεκουμπώνει’ και ξαναμπαίνει στη θήκη του. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αφαιρείται και να αποθηκεύεται εντός ή εκτός του αυτοκινήτου όταν πρέπει να μεταφερθούν μεγαλύτερα αντικείμενα. Εάν χρειαστεί, η θήκη του καλύμματος μπορεί να τοποθετηθεί στην άλλη πλευρά, ακόμα και να αφαιρεθεί εντελώς.

Η ευελιξία του Civic sedan είναι εξίσου εντυπωσιακή, με χώρο αποσκευών 519-L (20,8% περισσότερο από του προηγούμενου μοντέλου), και ένα άνοιγμα στα διαιρούμενα 60:40 split / αναδιπλούμενα καθίσματα μεγαλύτερο κατά 20,6% – που διευκολύνει τη φόρτωση μεγαλύτερου όγκου και μήκους αντικειμένου, περισσότερο από ποτέ. Ο χώρος αποσκευών του τετράθυρου Civic θα χωράει τέσσερις μαλακές βαλίτσες ή τέσσερις τσάντες του γκολφ – μία παραπάνω σε κάθε περίπτωση συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά Civic sedan.

Premium σχεδίαση και ποιότητα εσωτερικού

Το νέο εσωτερικό είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει την πιο άνετη και προηγμένη καμπίνα στη μικρομεσαία κατηγορία χαρίζοντας στο νέο Civic μία μοντέρνα, κομψή και απλά αισθητική που δένει με το έντονα ανάγλυφο εσωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση οριζόντιων γραμμών που τονίζουν το πλάτος και το μήκος και κατ’ επέκταση την ευρυχωρία.

Το σοφιστικέ premium περιβάλλον αναδεικνύεται από τις επενδύσεις της καμπίνας για τις οποίες χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας. Αξιοσημείωτο είναι τα ταμπλό που φέρει επένδυση μαλακών υλικών με χυτές ραφές και premium υφάσματα καθισμάτων. Πλήρως δερμάτινο σαλόνι προσφέρεται στάνταρ στις κορυφαίες εκδόσεις Civic hatchback.

Κονσόλα Φιλοσοφίας ‘Τεχνολογικού Κέντρου’

Η κεντρική κονσόλα έχει φινίρισμα piano-black και σχεδιαστικά θυμίζει ‘τεχνολογικό κέντρο’.

Το κάτω τμήμα μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων, είναι σχεδιασμένο σαν ένα διεπίπεδο ράφι κατάλληλο για προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές. Το εμπρός ράφι προσφέρει άμεση εικόνα και πρόσβαση στις συσκευές, με μία ενσωματωμένη επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone σε μερικές εκδόσεις.

Το δεύτερο ράφι πίσω από την κεντρική κονσόλα προσφέρει ένα πιο διακριτικό αποθηκευτικό χώρο και πρόσβαση στις θύρες HDMI και USB, και στην πρίζα 12v. Μία οπή στο κέντρο της κεντρικής κονσόλας επιτρέπει να περνάνε τα καλώδια σύνδεσης και φόρτισης συσκευών από το ράφι του δεύτερου επιπέδου στο εμπρός ώστε να διατηρείται η τάξη. Ο φωτισμός LED κάνει πιο ευδιάκριτη την κονσόλα στο σκοτάδι.

Πάνω από το ράφι, ένα ασημί πάνελ περιλαμβάνει μερικά απλά, απέριττα χειριστήρια εξαερισμού, ενώ φώτα LED στην οροφή αναδεικνύουν την πολυτέλεια του χώρου.

Στην κορυφή της κεντρικής κονσόλας βρίσκεται η έγχρωμη οθόνη αφής επτά ιντσών Honda Connect 2 (δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επόμενο κεφάλαιο). Εκτός από επιφάνεια ελέγχου αφής για τις λειτουργίες του συστήματος ενημέρωσης & ψυχαγωγίας και κλιματισμού, η οθόνη ενσωματώνει μία κάμερα οπισθοπορείας σε ανώτερες εκδόσεις

Μπροστά από τον οδηγό, η νέα διάταξη των οργάνων είναι πιο σαφής και φιλική προς το χρήστη. Μία νέα οθόνη επτά ιντσών TFT-LCD Driver Information Interface (DII) κυριαρχεί στο κεντρικό τμήμα του ανανεωμένου ταμπλό των οργάνων. Περιλαμβάνει μεγάλο, ψηφιακό στροφόμετρο – με αναλογική ή ψηφιακή βελόνα - και ψηφιακό ταχύμετρο. Ενσωματωμένη στην οθόνη DII βρίσκεται μία περιοχή στην οποία ο οδηγός μπορεί να επιλέγει ανάμεσα στις ποικίλες οθόνες του συστήματος ενημέρωσης & ψυχαγωγίας, όπως απεικόνιση οδηγιών πλοήγησης, SMS και email (σε συνδυασμό με φωνητικές εντολές) πληροφοριών μουσικών κομματιών, επαφών smartphone, πληροφοριών ταξιδιού και πληροφοριών συντήρησης οχήματος.

Αυτή η κεντρική οθόνη πλαισιώνεται από δείκτες θερμοκρασίας και στάθμης καυσίμου, επίσης μέσω οθονών TFT-LCD. Όλες οι ενδείξεις είναι ευανάγνωστες, με μοντέρνα εμφάνιση. Μόλις ο οδηγός εισέρχεται στο αυτοκίνητο, τα όργανα φωτίζονται προοδευτικά δημιουργώντας μία φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το σκρολάρισμα και η επιλογή των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην DII γίνεται μέσω χειριστηρίων στην αριστερή ακτίνα του τιμονιού (κοντά στον αντίχειρα). Έτσι ο οδηγός μπορεί να σκρολάρει μεταξύ των DII modes και να κάνει ρυθμίσεις, να εκτελεί αλφαβητικές αναζητήσεις – επαφών ή μουσικών κομματιών, για παράδειγμα – και να επιλέγει ποιες πληροφορίες επιθυμεί να εμφανίζονται στην DII του πίνακα οργάνων. Επίσης στην αριστερή ακτίνα είναι ενσωματωμένα τα χειριστήρια του τηλεφώνου που συνδέεται μέσω Bluetooth®3 HandsFreeLink®. Ο συνδυασμός των χειριστηρίων του τιμονιού και της οθόνης DII στο πεδίο ορατότητας του οδηγού βοηθούν στο να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από το δρόμο ενώ οδηγεί.

Ένα δεύτερο χειριστήριο στη δεξιά ακτίνα του τιμονιού ελέγχει τις ρυθμίσεις του adaptive cruise control και του συστήματος lane keeping assist.

Το νέο Civic διαθέτει κύκλωμα ψυκτικού στο σύστημα κλιματισμού με πολύ χαμηλότερο δείκτη Global Warming Potential (GWP). Σύστημα θέρμανσης εμπρός καθισμάτων τριών σταδίων και θέρμανση πίσω καθίσματος διατίθενται επίσης σε μερικές εκδόσεις.

Το νέο Civic προσφέρει την λειτουργία Brake Hold όταν σταματά για λίγο – παραδείγματος χάρη στα φανάρια ή σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις – και σύστημα εισόδου/εκκίνησης μέσω μπουτόν, χωρίς κλειδί, και αυτόματο αντιθαμβωτικό μεσαίο καθρέπτη.





Νέα γενιά Honda Connect με αναβαθμισμένη, πιο διαισθητική λειτουργία συνδεμένων συστημάτων ενημέρωσης/ψυχαγωγίας

Νέα οθόνη Advanced Touch IPS επτά ιντσών

Πλήρης ενσωμάτωση smartphone με Apple CarPlay® και Android Auto

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν χάρτες, αποστολή μηνυμάτων, μουσική κλπ

Το νέο Civic διατίθεται με τη δεύτερη γενιά του συστήματος ενημέρωσης/ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας της Honda Connect, με αναβαθμισμένη, διαισθητική λειτουργία και πλήρη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay® και Android Auto.

Η απόδοση, σταθερότητα και ταχύτητα του νέου συστήματος Honda Connect οφείλεται σε έναν υψηλών επιδόσεων τετραπύρηνο επεξεργαστή Nvidia Tegra 3, που εξελίχθηκε ειδικά για εξαιρετική απόδοση πολλαπλών εφαρμογών, πολύ ομαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, άριστα γραφικά και ταχεία απόκριση στις εντολές. Επίσης, υποστηρίζει την σαφή και ζωντανή απεικόνιση γραφικών και κειμένων στην οθόνη αφής TFT-LCD επτά ιντσών στην κεντρική κονσόλα.

Καθώς περιλαμβάνονται για πρώτη φορά Apple CarPlay και Android Auto οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν το Honda Connect στα δύο κορυφαία λειτουργικά συστήματα για smartphone.

Ενσωμάτωση με Apple CarPlay σημαίνει ότι το Honda Connect μπορεί τώρα να φέρει τη λειτουργικότητα ενός iPhone στην οδηγική εμπειρία. Οι οδηγοί μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες, να τηλεφωνούν, να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα και να ακούνε μουσική από την οθόνη αφής ή μέσω φωνητικού ελέγχου χρησιμοποιώντας εντολές Siri της Apple. Οι υποστηριζόμενες εφαρμογές του CarPlay περιλαμβάνουν Τηλέφωνο, Μηνύματα, Χάρτες, Μουσική και άλλα συμβατά προγράμματα τρίτων. Το CarPlay είναι συμβατό με iOS 8.4 ή μεταγενέστερη έκδοση και iPhone 5 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Το Android Auto έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους οδηγούς έναν απλό και διαισθητικό τρόπο χρήσης των Android smartphones μέσω αφής και φωνής, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο διάσπασης της προσοχής. Το Android Auto είναι συμβατό με Android 5.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, και υποστηρίζει χαρακτηριστικά όπως Google Maps, Google Now, μηνύματα, μουσική και πολυάριθμες ακόμα δημοφιλείς εφαρμογές, ανάλογα με την αγορά.

Η οθόνη αφής επτά ιντσών του Honda Connect υιοθετεί τεχνολογία In-Place-Switching (IPS). Αυτή προσφέρει ανώτερη ποιότητα εικόνας και αναλογία αντιθέσεων που πετυχαίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια και συνοχή στην απεικόνιση των χρωμάτων και πιο ευρυγώνια απεικόνιση σε σχέση με τις συμβατικές οθόνες LCD – έως 178 μοιρών – διασφαλίζοντας ότι οδηγός και επιβάτες μπορούν να διαβάζουν την οθόνη χωρίς να πρέπει να τεντωθούν από τη θέση τους.

Για πρώτη φορά, το Honda Connect προσφέρει έλεγχο ρυθμίσεων του συστήματος κλιματισμού (A/C), που βοηθά στην ελαχιστοποίηση του αριθμού διακοπτών στην απέριττη κεντρική κονσόλα.

Το Honda Connect προσφέρει ταχεία πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως web browsing, πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ειδήσεις και καιρό, social media, και διαδικτυακούς μουσικούς σταθμούς. Περιλαμβάνει προ-εγκατεστημένες εφαρμογές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και άλλες από το Honda App Centre για πλήρη εξατομίκευση της εμπειρίας τους. Η προ-εγκατεστημένη εφαρμογή ‘Aha’ παρέχει ασύρματη πρόσβαση σε χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς – με μουσική, ειδήσεις, podcasts και audio books – καθώς και social media feeds και υπηρεσίες που βασίζονται στον εντοπισμό θέσης.

Η οθόνη αφής προβάλλει πληροφορίες για το αυτοκίνητο – όπως πληροφορίες ταξιδιού και κατανάλωσης – και εικόνες από την πίσω κάμερα παρκαρίσματος πολλαπλών γωνιών (multi-view parking).

Το Honda Connect μπορεί να παραγγέλνεται με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης Garmin, με προ-αποθηκευμένους χάρτες, φωτορεαλιστικές εικόνες διασταυρώσεων, καθοδήγηση λωρίδων κυκλοφορίας, αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πραγματικό χρόνο, τρισδιάστατες απεικονίσεις κτιρίων και τοπίων, αλλά και Eco Routing. Δωρεάν ενημερώσεις χαρτών προσφέρονται για πέντε χρόνια, ένα προνόμιο μοναδικό για τη Honda.

Οι επιλογές ηχοσυστημάτων ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση και περιλαμβάνουν σύστημα 8 ηχείων με ισχύ 180 watt, ή τo premium σύστημα με 11 ηχεία (Hatchback) ή 10 ηχεία (Sedan) και ισχύ 449 watt.

Στάνταρ Honda SENSING σε όλες τις εκδόσεις κάνει το Civic ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του

Το Civic είναι τώρα ασφαλέστερο από ποτέ χάρη στη νέα δομή του αμαξώματος και τις αναβαθμισμένες τεχνολογίες ασφάλειας

Πιο άκαμπτο, ισχυρότερο και μειωμένη διείσδυση καμπίνας σε περίπτωση σύγκρουσης

Honda SENSING είναι μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας

Το νέο Civic έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας. Το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει κορυφαία ακαμψία και αντοχή αμαξώματος, παράλληλα με μία ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας βοήθησαν το νέο Civic – δοκιμάστηκε στην έκδοση 1.0 VTEC TURBO - να πετύχει κορυφαία αποτελέσματα στις τελευταίες δοκιμές του Euro NCAP (δημοσιεύτηκαν το Νοέμβριο του 2017). Το νέο 1.6 i-DTEC μοιράζεται τα ίδια συστήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Honda ‘Ασφάλεια για Όλους’, τα ίδια συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας περιλαμβάνονται σε όλες τις εκδόσεις του νέου Civic.

Η εξαιρετικά ισχυρή και άκαμπτη πλατφόρμα (βλέπε κεφάλαιο 2) αποτελεί τη βάση για κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας, με μία φιλοσοφία ‘All Directions Collision Safety’ (Ασφάλεια σε Συγκρούσεις Όλων των Κατευθύνσεων). Η σχεδίαση της πλατφόρμας βασίζεται στην αποκλειστική φιλοσοφία αμαξώματος επόμενης γενιάς ACE™ (Advanced Compatibility Engineering) της Honda, που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δομικών στοιχείων για πιο ομοιόμορφη κατανομή της ενέργειας κρούσης. Αυτή η δομική σχεδίαση βοηθά στη μείωση των δυνάμεων που μεταφέρονται στον κλωβό των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, προσφέροντας υψηλή αντοχή σε εμπρόσθιες, πλευρικές και οπίσθιες συγκρούσεις.

Στο νέο μοντέλο, αυτή η δομή περιλαμβάνει επίσης τεχνολογία ελεγχόμενης υποχώρησης σε περίπτωση σύγκρουσης (crash stroke technology), που χρησιμοποιεί μία σχεδίαση μεντεσέ στο εμπρός πλαίσιο για να σπρώξει τον κινητήρα προς τα κάτω και προς τα πίσω σε μία σύγκρουση Αυτό προσθέτει 80 mm χώρου απορρόφησης φορτίων σύγκρουσης στο εμπρός τμήμα του οχήματος, και ελαχιστοποιεί τη διείσδυση της καμπίνας σε μία σύγκρουση.

Οι 6 αερόσακοι προστατεύουν τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης και περιλαμβάνουν τεχνολογίες i-SRS Airbag και i_Side Airbag τεχνολογίες.

Τα χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας του νέου Civic συμπληρώνονται από τη σειρά τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού Honda SENSING, που – για πρώτη φορά σε Honda – προσφέρονται με όλες τις εκδόσεις. Η σειρά τεχνολογιών ασφάλειας Honda SENSING είναι από τις πιο ολοκληρωμένες του είδους στην κατηγορία. Χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό πληροφοριών από ραντάρ, κάμερες και προηγμένους αισθητήρες που βοηθούν και προειδοποιούν τον οδηγό σε πιθανά επικίνδυνα σενάρια.

Οι τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας Honda SENSING περιλαμβάνουν:

Collision Mitigation Braking System : βοηθά στην επιβράδυνση ή και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι η σύγκρουση με ένα προπορευόμενο όχημα είναι αναπόφευκτη. Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και, εάν χρειαστεί πίεση πέδησης εφαρμόζεται αυτόματα

Forward Collision Warning : ανιχνεύει το δρόμο εμπρός και προειδοποιεί τους οδηγούς για επικείμενη σύγκρουση. Με οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις παροτρύνει τον οδηγό να κάνει διορθωτικές κινήσεις ώστε να αποφύγει μία σύγκρουση

Lane Departure Warning : ανιχνεύει κατά πόσον το αυτοκίνητο τείνει να βγει από τη λωρίδα που κινείται χωρίς να έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας, και παροτρύνει τον οδηγό σε διορθωτική κίνηση

Road Departure Mitigation : χρησιμοποιεί δεδομένα από την κάμερα που είναι τοποθετημένη στο παρμπρίζ για να διαπιστώσει κατά πόσο το όχημα εκτρέπεται από το δρόμο. Χρησιμοποιεί το Electric Power Steering (EPS) για διακριτικές παρεμβάσεις, που θα κρατήσουν το όχημα στη λωρίδα του, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα πέδησης. Το σύστημα απενεργοποιείται εάν ανιχνεύσει ότι ο οδηγός έχει ανακτήσει τον έλεγχο

Lane Keeping Assist System : βοηθά να παραμείνει το όχημα στο κέντρο της τρέχουσας λωρίδας του, ανιχνεύοντας τις σημάνσεις του δρόμου και κάνοντας μικρές διορθώσεις διεύθυνσης για να κρατήσει το αυτοκίνητο εντός των λευκών γραμμών

Adaptive Cruise Control : επιτρέπει στον οδηγό να ορίσει μία επιθυμητή ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, κάτι που επιτρέπει τη χρήση του cruise control σε συνθήκες με ελαφριά, μεταβλητή ροή κυκλοφορίας

Traffic Sign Recognition : ανιχνεύει και αναγνωρίζει αυτόματα τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας και τις εμφανίζει στην οθόνη των οργάνων DII

Intelligent Speed Assistance : συνδυάζει το όριο ταχύτητας που έχει ορίσει ο οδηγός με το TSR για να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με το τελευταίο όριο

Intelligent Adaptive Cruise Control : πρωτοποριακή τεχνολογία που πρωτοεμφανίστηκε στο 2015 Honda CR-V, το i-ACC προβλέπει και αντιδρά αυτόματα όταν κάποιο όχημα κάνει ‘σφήνα’ σε αυτοκινητόδρομους πολλών λωρίδων. Χρησιμοποιεί κάμερα και ραντάρ για την ανίχνευση της θέσης των άλλων οχημάτων στο δρόμο και εφαρμόζει έναν αλγόριθμο – βασισμένο σε διεξοδική έρευνα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους – για να προβλέπει την πιθανότητα άλλων οχημάτων σε γειτονικές λωρίδες να κάνουν ‘σφήνα’. Με αυτό τον τρόπο, το νέο Civic μπορεί να προσαρμόζει την ταχύτητά του αυτόματα πριν άλλα οχήματα κάνουν σφήνα, για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στο ταξίδι.

Άλλες τεχνολογίες ασφάλειας του νέου Civic:

Blind Spot Information: χρησιμοποιεί τεχνολογία ραντάρ για την αυτόματη ανίχνευση και προειδοποίηση σχετικά με οχήματα που βρίσκονται στο τυφλό σημείο του οδηγού μέσω ενός συμβόλου στην πόρτα

Cross Traffic Monitor: χρησιμοποιεί αισθητήρες στο πίσω πλαϊνό τμήμα του οχήματος για να προειδοποιήσει τον οδηγό για τη διέλευση οχημάτων όταν κινείται με όπισθεν

Πίσω κάμερα πολλαπλών γωνιών: προσφέρει στον οδηγό επιλογές για πλήρη ορατότητα και επομένως ξεγνοιασιά όταν κάνει όπισθεν. Μία κανονική ορατότητα 130 μοιρών, μία ευρυγώνια 180 μοιρών και μία πανοραμική απεικόνιση.

Επίσης στάνταρ προσφέρεται στο Vehicle Stability Assist (VSA®) με έλεγχο πρόσφυσης που αυξάνει τις δυνατότητες ελέγχου κατά τη επιτάχυνση, το φρενάρισμα και το στρίψιμο, αλλά και το Indirect Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – έμμεσο σύστημα ελέγχου της πίεσης των ελαστικών.

Honda UK Manufacturing (HUM) – ο παγκόσμιος κόμβος παραγωγής για το νέο Civic hatchback και τον κινητήρα 1.6 i-DTEC

Το νέο Civic hatchback κατασκευάζεται στην Ευρώπη και εξάγεται σε όλο τον κόσμο

Ο νέος κινητήρας 1.6 i-DTEC επίσης κατασκευάζεται στην Ευρώπη στο HUM

Επένδυση 270 εκατομμυρίων ευρώ σε τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής

Το Βρετανικό εργοστάσιο της Honda στο Swindon εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή του Civic

Η δέκατη γενιά της οικογένειας Civic ωφελείται από το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόγραμμα εξέλιξης για ένα μοντέλο στην ιστορία της Honda. Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προσδοκίες – ώστε να πληροί τις απαιτήσεις όλων των παγκόσμιων περιοχών που θα πωλείται το Civic.

Το Civic είναι ένα σημαντικό μοντέλο της Honda στην Ευρώπη και είναι βασικός συντελεστής για τις ισχυρές πωλήσεις και την ιστορία της σε επίπεδο παραγωγής στην περιοχή. Για πολλούς Ευρωπαίους πελάτες, το Civic είναι συνώνυμο με τη μάρκα Honda. Το νέο Civic hatchback συνεχίζει αυτή την παράδοση και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για να επιτευχθούν οι στόχοι πωλήσεων της Honda στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το Ευρωπαϊκό εργοστάσιο παραγωγής της Honda, Honda UK Manufacturing (HUM), είναι ο παγκόσμιος κόμβος παραγωγής για τη δέκατη γενιά του Civic hatchback. Η Honda έχει πραγματοποιήσει επένδυση 270 εκατομμυρίων ευρώ σε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής με σκοπό την προετοιμασία για το νέο μοντέλο. Αυτό θα εξάγεται σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις ΗΠΑ. Η επένδυση αποτελεί τμήμα ενός μακροπρόθεσμου οράματος για το Ευρωπαϊκό εργοστάσιο στις παγκόσμιες δραστηριότητες της Honda.

Το εργοστάσιο της HUM κατασκεύασε τον πρώτο του κινητήρα το 1989 και το πρώτο του αυτοκίνητο το 1992. Τώρα περιλαμβάνει δύο μονάδες παραγωγής οχημάτων και μία εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων. Άλλες περιοχές των εγκαταστάσεων προορίζονται για πίστες δοκιμών, εργαστήρια δυναμικών και στατικών δοκιμών, αλλά και τμήματα διοίκησης και προμηθειών.

Premium ποιότητα βαφής

Θέλοντας να διασφαλίσει ότι η ποιότητα βαφής συμπληρώνει την υψηλή ποιότητα της εξωτερικής σχεδίασης, η Honda αποφάσισε να επενδύσει σε ένα νέο βαφείο στο HUM. Η ποιότητα φινιρίσματος που θα προσφέρει το νέο βαφείο θα είναι κορυφαία χάρη στο βελτιωμένο πάχος και ένα νέο είδος διάφανου στρώματος. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βελτιώνει την αίσθηση βάθους, ποιότητας λάμψης και πετυχαίνει πιο εντυπωσιακή αντανάκλαση. Χάρη σε αυτές τις αλλαγές το νέο Civic προσφέρει premium ποιότητα βαφής και φινιρίσματος εφάμιλλη της πολυτελούς Αμερικανικής μάρκας της Honda Acura.

Καθιερώνοντας το HUM ως παγκόσμιο εργοστάσιο παραγωγής για το νέο Civic hatchback, η Honda καταδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευσή της στη παραγωγή σε Βρετανία και Ευρώπη.





Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις, με ολοκληρωμένα πακέτα αξεσουάρ και προαιρετικού εξοπλισμού με έμφαση στο στυλ, την τεχνολογία και τη λειτουργικότητα

Το νέο Civic διατίθεται με μία ευρεία γκάμα πακέτων αξεσουάρ ή μεμονωμένων, που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν ή να προσαρμόσουν το αυτοκίνητό τους στις προσωπικές τους προτιμήσεις και επιθυμίες.

1.6 litre i-DTEC hatchback

Το μοντέλο 1.6-litre i-DTEC hatchback διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις: S, Comfort, Elegance και Executive.

Η βασική έκδοση S grade διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει αυτόματους προβολείς, προσαρμοζόμενο cruise control και τη γκάμα προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας Honda SENSING.

Το επόμενο επίπεδο είναι η έκδοση Comfort που περιλαμβάνει επιπλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, ένα ηχοσύστημα οκτώ ηχείων, ζάντες αλουμινίου 16-ιντσών και A/C.

Τα μοντέλα Elegance διαθέτουν Honda Connect 2 infotainment, 17άρες ζάντες αλουμινίου, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα πίσω παρκαρίσματος και διζωνικό σύστημα κλιματισμού.

Η κορυφαία έκδοση Executive περιλαμβάνει δερμάτινη ταπετσαρία, εμπρός προβολείς LED, έξυπνο σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ηλεκτρική, ανακλινόμενη πανοραμική ηλιοροφή, και premium ηχοσύστημα (11 ηχεία με ισχύ 465 watts). Τα μοντέλα Executive εφοδιάζονται επίσης με σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Απόσβεσης - Dynamic Damper Control.

Πακέτα στιλιστικής αναβάθμισης Silver Line, Black Line και Orange Line

Το νέο Civic Silver Line είναι μία σπορ και κομψή νέα έκδοση της σειράς Civic. Περιλαμβάνει μοναδικές λεπτομέρειες, όπως εμπρός ποδιά, πλαϊνές ποδιές, πίσω διαχύτης, καλύμματα καθρεπτών και εντυπωσιακά ζάντες αλουμινίου 18”.

Για να αναδείξουν την ιδιαίτερη γοητεία των νέων μοντέλων Civic hatchback, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από δύο προαιρετικά πακέτα στυλιστικής αναβάθμισης: Black Line και Orange Line.

Τα Black Line και Orange Line προσθέτουν ένα διακριτικό σπόιλερ, πλαϊνές ποδιές και πίσω διαχύτη καθώς και καλύμματα καθρεπτών σε μαύρο ή πορτοκαλί. Το Orange Line περιλαμβάνει επίσης ένθετα εσωτερικού στο ταμπλό στην ίδια ζωηρή απόχρωση.

1.6 litre i-DTEC sedan

Το μοντέλο 1.6-litre i-DTEC sedan διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Comfort, Elegance και Executive.

Η βασική έκδοση Comfort grade προσφέρει στάνταρ 16άρες ζάντες αλουμινίου, αυτόματους προβολείς, adaptive cruise control, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηχοσύστημα οκτώ ηχείων 180-watt και τη σειρά προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας Honda SENSING.

Πρόσθετος εξοπλισμός στα μοντέλα Elegance περιλαμβάνει συστήματα ενημέρωσης & ψυχαγωγίας Honda Connect, διζωνικό αυτόματο έλεγχο κλιματισμού, αλουμινένιες ζάντες 17 ιντσών, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας.

Οι κορυφαίες εκδόσεις Executive περιλαμβάνουν δερμάτινο σαλόνι, εμπρός φωτιστικά σώματα LED, ασύρματη φόρτιση για συσκευές συμβατές με Qi, δορυφορική πλοήγηση Garmin, πίσω θερμαινόμενα καθίσματα και premium ηχοσύστημα (10 ηχεία με ισχύ 452-watt).





Τεχνικές προδιαγραφές

Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι προκαταρκτικές και υπόκεινται σε αλλαγές

Όλες οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO 2 υπόκεινται σε τελική έγκριση τύπου

Αμάξωμα και πλαίσιο

Πενταθέσιο, πεντάθυρο, hatchback ή τετράθυρο sedan, με αυτοφερόμενη δομή αμαξώματος. Diesel κινητήρας με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Κινητήρας

1.6 i-DTEC Τετρακύλινδρος diesel 6MT Τύπος 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο Διάμετρος x διαδρομή 76mm x 88mm Σχέση συμπίεσης 16:1 Ισχύς 120 PS (88 kW) στις 4.000 rpm Ροπή 300 Nm στις 2.000 rpm

Κιβώτιο

1.6 i-DTEC Μηχανικό 6MT 6 σχέσεις εμπρός + όπισθεν

Σχέσεις μετάδοσης

1.6 i-DTEC 6MT 1η 3.642 2η 1.884 3η 1.179 4η 0.869 5η 0.705 6η 0.592 - - - Όπισθεν 3.673 Τελική μετάδοση 3.571

Σύστημα Ανάρτησης και Απόσβεσης

Hatchback Sedan Εμπρός Γόνατα MacPherson Γόνατα MacPherson Πίσω Πολλαπλών συνδέσμων Προσαρμοζόμενος έλεγχος απόσβεσης (σε ορισμένες εκδόσεις) Πολλαπλών συνδέσμων

Φρένα

Hatchback Sedan Εμπρός 293 mm αεριζόμενοι δίσκοι 282 mm αεριζόμενοι δίσκοι Πίσω 282 mm συμπαγείς δίσκοι 260mm συμπαγείς δίσκοι

Ζάντες & Ελαστικά

Hatchback Sedan Διάσταση ζάντας Ελαστικά – Εμπρός Ελαστικά – Εμπρός Ελαστικά – Εμπρός Ελαστικά – Εμπρός x 16-ιντσών 215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16 x 17-ιντσών 235/45 R17 235/45 R17 215/50 R17 215/50 R17

Σύστημα Διεύθυνσης

Κινητήρας 1.6 i-DTEC Τύπος Κρεμαγιέρα με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού Στροφές τιμονιού (από τέρμα σε τέρμα) 2,2 Κύκλος στροφής (στους τροχούς) 10,6 m Κύκλος στροφής (στο αμάξωμα) 11,3 m

Διαστάσεις (mm)

Εξωτερικό Hatchback (mm) Sedan (mm) Συνολικό μήκος 4.518 4.648 Συνολικό πλάτος 1.799 1.799 Συνολικό πλάτος (με εξωτερικούς καθρέπτες) 2.076 2.076 Συνολικό ύψος 1.434 1.416 Μεταξόνιο 2.697 2.697 Μετατρόχιο (εμπρός) 1.547 1.547 Μετατρόχιο (πίσω) 1.575 1.575

Χωρητικότητες (litres)

Τύπος αμαξώματος και έκδοση εξοπλισμού Hatchback (litres) Sedan (litres) Χώρος αποσκευών (μέθοδος VDA, καθίσματα όρθια, μέχρι το παρμπρίζ) 414 519 Χώρος αποσκευών (μέθοδος VDA, καθίσματα αναδιπλωμένα, μέχρι την οροφή) 1245 - Υποδαπέδια χωρητικότητα (περιλαμβάνεται στις παραπάνω μετρήσεις) 64 - Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 46 46

Βάρη (kg)

Κιβώτιο 6MT Τύπος αμαξώματος Hatchback Sedan Απόβαρο (kg) 1.287-1.301 1.314-1.366 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) 1.710 1.800

Επιδόσεις και κατανάλωση για τον 1.6 i-DTEC

Κιβώτιο Hatchback Sedan Τελική ταχύτητα (km/h) 201 201 Επιτάχυνση 0-100 km/h (δευτ.) 9.8 n/a Κατανάλωση στην πόλη (l/100 km) 3.6 3.5 Κατανάλωση εκτός πόλης (l/100 km) 3.4 3.4 Κατανάλωση μικτού κύκλου (l/100 km) 3.5 3.4 Εκπομπές CO 2 στο μικτό κύκλο (g/km) 93 91

Από το δελτίο Τύπου