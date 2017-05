Ο σπορ χαρακτήρας συναντά το πνεύμα της περιπέτειας σε ένα νέο μοντέλο: μοντέρνες, δυναμικές γραμμές, γοητευτική off-road εμφάνιση και υπερυψωμένη θέση καθισμάτων με καλή σφαιρική ορατότητα τύπου SUV. Αυτό είναι το νέο Opel Grandland X – με πολυάριθμες κορυφαίες τεχνολογίες και άφθονο χώρο για μέχρι πέντε λάτρεις της περιπέτειας, τις αποσκευές και τον σπορ εξοπλισμό τους. Με τέτοια χαρακτηριστικά το νέο Opel καθίσταται ένα δυνατό μέλος στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία SUV. Μόνο στην κατηγορία των συμπαγών, το μερίδιο SUV έχει αυξηθεί από 7% το 2010 σε σχεδόν 20% σήμερα. Η αθλητική εμφάνιση του Grandland X μήκους 4,48 m χαρακτηρίζεται από ζωηρές εξωτερικές αναλογίες με μυώδεις επιφάνειες και κοντούς προβόλους. Και με το προαιρετικό δίχρωμο φινίρισμα, το συμπαγές SUV προβάλλει το δικό του στυλ. Το Opel Grandland X κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη φετινό Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) (14 – 24 Σεπτεμβρίου, 2017).



Ιδανικά εξοπλισμένο και άριστα ενταγμένο στην κατηγορία του, το Grandland X αναμένεται στην αγορά το φθινόπωρο, ως το τρίτο μέλος της οικογένειας Opel X. Το νέο μοντέλο θα πλαισιώσει τα ‘αδερφάκια’ του Opel Crossland X και το bestseller Opel Mokka X, που είναι περίπου 20 cm μικρότερα σε μήκος. Ταυτόχρονα, το Grandland X επεκτείνει την πλούσια γκάμα της Opel στην πολύ δημοφιλή συμπαγή κατηγορία από το Astra μέχρι το Zafira.



«Ένα στιλάτο, νέο όχημα είναι έτοιμο να επιτεθεί στην αναπτυσσόμενη κατηγορία συμπαγών SUV – και αυτό είναι το νέο μας Opel Grandland X. Το όνομά του παραπέμπει στην περιπέτεια, την ανεξαρτησία και την αφθονία. Η σπορ σχεδίαση αναδεικνύει το ταπεραμέντο του Grandland X και σίγουρα οι νέοι πελάτες θα ενθουσιαστούν από τη νέα πρόταση της Opel. Πέρα από τις γνωστές αρετές ενός SUV, διαθέτει επίσης πολυάριθμες κορυφαίες τεχνολογίες που το κάνουν ασφαλές και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Με το Grandland X, η Opel φέρνει στην αγορά ένα μοντέρνο και ποθητό SUV» σχολιάζει ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann.



Η γκάμα υπερσύγχρονων συστημάτων υποστήριξης και άνεσης που πλαισιώνει το Grandland X είναι πρώτης κατηγορίας: Σύστημα Διατήρησης & Προσαρμογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control (ACC) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System), Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist) και Κάμερα 360° είναι μερικά από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Εργονομικά καθίσματα με πιστοποίηση AGR (Campaign for Healthier Backs), θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά και πίσω και πίσω πόρτα που ανοίγει με μία απλή κίνηση του ποδιού διασφαλίζουν κορυφαία άνεση. Όπως σε όλα τα μοντέλα Opel, οι οδηγοί και οι επιβάτες του Grandland X απολαμβάνουν κορυφαία συνδεσιμότητα με την τελευταία γενιά συστημάτων IntelliLink και το σύστημα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας Opel OnStar, που τώρα περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες όπως κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο[1] και αναζήτηση χώρων στάθμευσης[2]. Τα Smartphones μπορούν ακόμα και να φορτίζονται ασύρματα μέσω επαγωγικής φόρτισης. Η Opel επιβεβαιώνει και πάλι τη δέσμευσή της να είναι ηγέτης στην τεχνολογία φωτισμού, εφοδιάζοντας το Grandland X με προβολείς LED του Συστήματος Προσαρμοζόμενου Εμπρόσθιου Φωτισμού [Adaptive Forward Lighting (AFL)]. Λειτουργίες όπως φωτισμός στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλας και αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης εγγυώνται βέλτιστο φωτισμό του δρόμου, διασφαλίζοντας άφθονη οδηγική απόλαυση ακόμα και στο σκοτάδι.



Το Grandland X προσφέρει πρωτίστως ασφαλή οδηγική απόλαυση όλο το χρόνο και σε όλα τα εδάφη. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο προαιρετικό Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (Grip Control) που, κυρίως με ελαστικά M&S, διασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε αντίξοες συνθήκες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από πέντε προγράμματα οδήγησης. Το σύστημα, στη συνέχεια, προσαρμόζει την κατανομή ροπής στους εμπρός τροχούς, επιτρέπει την ολίσθηση του τροχού εάν είναι απαραίτητο και, με το αυτόματο κιβώτιο, προσαρμόζει τα σημεία αλλαγών σχέσεων καθώς και την απόκριση του γκαζιού. Αυτό εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση και σταθερή συμπεριφορά ανεξάρτητα εάν το Grandland X κινείται σε χιόνι, λάσπη, άμμο ή βρεγμένη επιφάνεια.



Μοντέρνα σχεδίαση με ποιοτικές λεπτομέρειες: Η επιτομή της κομψότητας σε μορφή SUV



Με μήκος 4.477 mm, πλάτος 1.844 mm και ύψος 1.636 mm, το νέο Opel Grandland X είναι ένα μοντέρνο, στιβαρό SUV από κάθε άποψη. Μπροστά, πάνω από την ποδιά βρίσκεται η τολμηρή μάσκα διακοσμημένη με το έμβλημα Opel Blitz. Τα χρωμιωμένα πτερύγια πλαισιώνουν το λογότυπο της μάρκας και εκτείνονται προς τους λεπτούς προβολείς LED σε σχήμα διπλού φτερού, που διευρύνουν οπτικά το εμπρός τμήμα και χαρίζουν στο Grandland X μία ισχυρή, στιβαρή εμφάνιση. Το καπό φέρει τη γνωστή πτυχή Opel –στοιχείο ταυτότητας της μάρκας που εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της ‘Η Γλυπτική Τέχνη συναντά τη Γερμανική Ακρίβεια’.



Το προφίλ του αυτοκινήτου αποπνέει έναν ελκυστικό συνδυασμό σκληροτράχηλης SUV γοητείας και των κομψών γραμμών. Μυώδεις, ανάγλυφοι θόλοι τροχών και προστατευτικά στο κάτω τμήμα του αμαξώματος προσδίδουν στο Grandland X γνήσια γοητεία εκτός δρόμου. Από την άλλη, οι καθαρές γραμμές και η ανανεωμένη λεπίδα στο κάτω τμήμα των θυρών, ορίζουν την ταυτότητα του νέου Grandland X ως μέλους της οικογένειας Opel. Προαιρετικό δίχρωμο φινίρισμα με την οροφή σε αντίθετο μαύρο χρώμα, προσθέτει μία έξτρα πινελιά εξατομίκευσης. Η ομαλή ενσωμάτωση με το υπόλοιπο αμάξωμα τονίζεται από την καινοτόμο σχεδιαστικά κολώνα C, που επίσης δημιουργεί ένα δυναμικό σύνδεσμο με το πίσω τμήμα. Η πίσω όψη του Grandland X δείχνει με την παραμικρή λεπτομέρεια τι σημαίνει πραγματικά η σχεδίαση SUV: φαρδύ στήσιμο, ασημί ποδιά με ενσωματωμένες απολήξεις εξαγωγής στα αριστερά και τα δεξιά και προστατευτικό πλέγμα από πάνω, ενώ τα λεπτά πίσω φώτα LED υπογραμμίζουν το σπορ και μυώδη χαρακτήρα του νέου μοντέλου.



«Το νέο Grandland X είναι ένα μοντέρνο SUV με εξαιρετική παρουσία και τολμηρή σχεδίαση που δείχνει συμπαγής, σπορ και μυώδης. Έχουμε βελτιώσει περαιτέρω τη σχεδιαστική φιλοσοφία Opel για τη δημιουργία ενός SUV που συνδυάζει το σπορ στυλ και την κομψότητα και πρόκειται να γίνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Σχεδίασης, Mark Adams.



Το Grandland X αποπνέει την ίδια ποιότητα στο εσωτερικό: το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα με οθόνη αφής είναι διατεταγμένα με σαφήνεια και οριζόντια ευθυγραμμισμένα με τον οδηγό. Η κεντρική κονσόλα έχει τρεις οριζόντιες σειρές χειριστηρίων και διαισθητική πρόσβαση στις λειτουργίες infotainment, ελέγχου κλιματισμού και πλαισίου. Οι επιφάνειες εσωτερικού είναι εξαιρετικά απαλές στην αφή, προσφέροντας τον οδηγό και όλους τους επιβάτες μία αίσθηση ευεξίας και άνεσης. Τα υπερυψωμένα καθίσματα τύπου SUV διευκολύνουν την είσοδο / έξοδο των επιβατών και προσφέρουν άριστη ορατότητα. Το μακρύ μεταξόνιο των 2.675 mm διασφαλίζει άφθονους χώρους για μέχρι πέντε άτομα. Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 514 – 1.652 L προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τη μεταφορά αποσκευών και σπορ εξοπλισμού. Με τέτοια προσόντα, το Opel Grandland X μπορεί να συναγωνιστεί ακόμα και τα πιο ευρύχωρα station wagon της κατηγορίας του.



[1] Μέσω booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση e-mail και πιστωτική κάρτα.



[2] Μέσω Parkopedia



