Τα νέα κορυφαία μοντέλα της Opel, Insignia Grand Sport και Insignia Sports Tourer μόλις γιόρτασαν τις παγκόσμιες πρεμιέρες τους στη Γενεύη – αλλά πολύ σύντομα ένα τρίτο μοντέλο θα πλαισιώνει την παρέα τους. Όπως στην προηγούμενη γενιά του, το Insignia θα διατίθεται σε έκδοση ‘περιπέτειας’ με τετρακίνηση και ικανότητες εκτός δρόμου. Το όνομά του: Νέο Opel Insignia Country Tourer. Διαθέσιμο για παραγγελία από τον Ιούνιο, θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA, 14 – 24 Σεπτεμβρίου) και αμέσως μετά αναμένεται στα καταστήματα των διανομέων. Το όχημα παντός εδάφους είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και της εξοχής αλλά και για όσους εκτιμούν την εξατομικευμένη εμφάνιση.



Το νέο Opel Insignia Country Tourer εντυπωσιάζει έχοντας τα πλεονεκτήματα των Grand Sport και Sports Tourer – είναι ευρύχωρο και σημαντικά ελαφρύτερο από την απερχόμενη έκδοση χάρη σε μία νέα αρχιτεκτονική. Επίσης διαθέτει ποικίλες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως αρμόζει σε μία αληθινή ναυαρχίδα. Επιπλέον, αποπνέει τη δική του γοητεία country-style: μαύρα προστατευτικά και ασημί εμπρός και πίσω ποδιές χαρίζουν στο νέο μοντέλο μία σκληροτράχηλη offroad εμφάνιση. Οι πελάτες που προτιμούν ένα ακόμα πιο εξατομικευμένο όχημα έχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες με το Opel Exclusive, επιλέγοντας για παράδειγμα το δικό τους αγαπημένο χρώμα.



Έτοιμο για περιπέτεια: Κορυφαίες τεχνολογίες κινητήρων και πλαισίου



Μία ευρεία γκάμα κινητήρων – συμπεριλαμβανομένου του νέου κορυφαίου diesel – βρίσκεται πίσω από τις επιδόσεις του νέου Opel Insignia Country Tourer. Επιπλέον, θα διατίθεται με το νέο οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και επαναστατική τεχνολογία τετρακίνησης. Είκοσι χιλιοστά πρόσθετη απόσταση από το έδαφος σε συνδυασμό με το καινοτόμο σύστημα τετρακίνησης με torque vectoring και τη νέα πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων υποστηρίζουν τη συμπεριφορά εκτός δρόμου και προσφέρουν στο Insignia Country Tourer το πιο προηγμένο σύστημα στην κατηγορία του. Αντί παραδοσιακού πίσω διαφορικού, που κατανέμει ισόποσα τη ροπή στους πίσω τροχούς, το Opel Insignia Country Tourer διαθέτει δύο ηλεκτρονικά ελεγχόμενους πολύδισκους συμπλέκτες που επιτρέπουν μία πιο εξατομικευμένη και ακριβή μετάδοση ισχύος σε κάθε τροχό – ανεξαρτήτως οδικών ή καιρικών συνθηκών. Για εξουδετέρωση της τάσης υποστροφής σε κλειστές στροφές που το όχημα παίρνει με υψηλότερες ταχύτητες, το σύστημα, ανάλογα με την πίεση του γκαζιού και την κίνηση του τιμονιού, στέλνει περισσότερη ροπή στον εξωτερικό πίσω τροχό. Αυτό συμβαίνει χωρίς περαιτέρω παρέμβαση του οδηγού, σε κλάσμα του δευτερολέπτου και σταθεροποιεί το όχημα. Επιπλέον, το Insignia στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια, απαντώντας πιο αυθόρμητα στις εντολές του οδηγού. Το αποτέλεσμα είναι πιο ουδέτερη συμπεριφορά που κάνει το όχημα πιο σταθερό και ελεγχόμενο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.



Το βελτιωμένο πλαίσιο FlexRide αποτελεί τη βάση για βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό προσαρμόζει τους αποσβεστήρες, το σύστημα διεύθυνσης, την απόκριση του γκαζιού και τα σημεία αλλαγών σχέσεων (στα αυτόματα) ανεξάρτητα, ή βάσει των προγραμμάτων ‘Standard’, ‘Sport’ ή ‘Tour’ που μπορούν να επιλεγούν από τον οδηγό. Το νέο, κεντρικό λογισμικό ‘Drive Mode Control’ είναι η καρδιά και η ψυχή του προσαρμοζόμενου πλαισίου. Αυτό αναλύει συνεχώς τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις και αναγνωρίζει το εξατομικευμένο οδηγικό στυλ.



«Το Country Tourer είναι η τέλεια επιλογή για όλους όσους θέλουν να συνδυάζουν υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα και συστήματα υποστήριξης με την ευρυχωρία του νέου Insignia, εξατομικευμένο στυλ και ικανότητες offroad. Το περιπετειώδες station wagon είναι ιδανικό για τους σπορτίφ οπαδούς του Insignia που παράλληλα αναζητούν μία πιο σκληροτράχηλη εμφάνιση,» δήλωσε ο Peter Christian Küspert, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων & Aftersales της Opel.



Στιβαρό εξωτερικό, ευρύχωρο εσωτερικό: Ένα Insignia για τους λάτρεις των αποδράσεων



Το νέο Insignia Sports Tourer είναι ήδη εξαιρετικά καλλίγραμμο: Αυτό οδηγεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel στο επόμενο επίπεδο με το σπορ αλλά ελκυστικό στυλ και τις συναρπαστικές γραμμές του. Η νέα ελαφριά αρχιτεκτονική είναι από τους κύριους παράγοντες δυναμικών επιδόσεων και ευελιξίας. Το Country Tourer έχει όλες αυτές τις αρετές και ακόμα περισσότερα. Η πιο σκληροτράχηλη και εξατομικευμένη γοητεία του το αναδεικνύει σε κορυφαίο μοντέλο της οικογένειας Insignia, ενώ από την αρχή της διαδικασίας εξέλιξης, οι σχεδιαστές και μηχανικοί δούλεψαν πάνω σε μία τρίτη, ξεχωριστή έκδοση Insignia.



Η εμπρός όψη του νέου Insignia Country Tourer δείχνει ακόμα πιο δυναμική από αυτή του Sports Tourer. Η περίοπτη οριζόντια μάσκα και οι λεπτοί προβολείς δημιουργούν μία ξεχωριστή εντύπωση, ενώ η ασημί ποδιά τονίζει την αντοχή του αυτοκινήτου. Ανάγλυφα μαύρα προστατευτικά, εντυπωσιακοί θόλοι των τροχών και το κάτω τμήμα του αμαξώματος τονίζουν τη σκληροτράχηλη εμφάνιση. Όπως το εμπρός έτσι και το πίσω τμήμα περιλαμβάνει στοιχεία που υποδηλώνουν την περιπετειώδη φύση του, όπως μία ασημί ποδιά και διπλή απόληξη εξαγωγής που ενισχύουν την αίσθηση ενός χαμηλότερου και φαρδύτερου αυτοκινήτου.



«Θέλαμε το νέο Insignia Country Tourer να είναι στιβαρό από κάθε άποψη, και ταυτόχρονα να προβάλλει την γνώριμη, κομψή φιλοσοφία της Opel, όπου η γλυπτική τέχνη συναντά τη Γερμανική ακρίβεια» δήλωσε ο Mark Adams, Αντιπρόεδρος Σχεδίασης. «Έχει το παρουσιαστικό μιας αληθινής ναυαρχίδας, συνδυάζοντας ένα προηγμένο, αθλητικό σχήμα που αναδεικνύεται με off road λεπτομέρειες.»



Όσοι αναζητούν ένα μοναδικό Insignia, σύντομα θα έχουν απεριόριστο αριθμό επιλογών στη διάθεσή τους χάρη στο λανσάρισμα της φιλοσοφίας Opel Exclusive με το Insignia Country Tourer. Εκτός από τα συνήθη χρώματα, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν από 15 πρόσθετες αποχρώσεις που προσφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα στους πελάτες Exclusive. Και δεν είναι μόνον αυτό. Οι ειδικοί του Opel Exclusive μπορούν ακόμα και να αναπαράγουν οποιαδήποτε επιθυμητή απόχρωση, με τη βοήθεια ενός δείγματος ή μιας φωτογραφίας. Επιπλέον, οι πελάτες του Exclusive μπορούν να εξατομικεύσουν ακόμα περισσότερο τα οχήματά τους με πρόσθετα σχέδια ζαντών και δερμάτινες επιλογές για το εσωτερικό.



Όπως ταιριάζει στο σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός οχήματος παντός εδάφους, το νέο Insignia Country Tourer είναι πάνω απ’ όλα εξαιρετικά πρακτικό. Για ευκολότερη φόρτωση, η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίγει ανέπαφα. Σε συνδυασμό με το “Keyless Open & Start” μία απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα είναι αρκετή για να ανοίξει η πίσω πόρτα (η σιλουέτα ενός αυτοκινήτου που προβάλλεται στο έδαφος δείχνει τη σωστή περιοχή). Με μία ακόμα κίνηση του ποδιού κάτω από τον προφυλακτήρα, η πόρτα κλείνει. Για να αυξηθεί ο χώρος φόρτωσης στα 1.665 L, 130 L επιπλέον συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο, το νέο Insignia Country Tourer διατίθεται με προαιρετικά, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 40/20/40 που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη του χώρου φόρτωσης. Ο πάγκος των πίσω καθισμάτων πέφτει τελείως πιέζοντας απλά ένα μπουτόν που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών. Οι στάνταρ ράγες οροφής όχι μόνο τονίζουν την περιπετειώδη εμφάνιση αλλά αυξάνουν και το εύρος χρήσης του νέου Insignia Country Tourer, επιτρέποντας τη μεταφορά φορτίων έως 100 kg στην οροφή.



Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 92 mm, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ευρυχωρία με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους πίσω επιβάτες. Η αίσθηση ευεξίας υπογραμμίζεται από το οδηγοκεντρικό cockpit, τα premium εργονομικά εμπρός καθίσματα με πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) και τα θερμαινόμενα εξωτερικά πίσω καθίσματα. Το θερμαινόμενο παρμπρίζ και το θερμαινόμενο τιμόνι διασφαλίζουν καλή ορατότητα και ζεστά χέρια αντίστοιχα τις κρύες ημέρες.



Εξαιρετική τεχνολογία για το ταξίδι: Ασφάλεια, άνεση και κορυφαία συνδεσιμότητα



Όπως τα ‘αδερφάκια’ του Grand Sport και Sports Tourer, το Insignia Country Tourer διατίθεται με πολυάριθμες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης που προσφέρουν νέα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης. Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι η δεύτερη γενιά του καινοτόμου και βραβευμένου συστήματος προσαρμοζόμενου φωτισμού IntelliLux LED® matrix . Το σύστημα φωτισμού Opel LED® matrix έχει τώρα 16 τμήματα LED ενσωματωμένα στον καθένα από τους πολύ λεπτούς προβολείς και περιλαμβάνει μία καινοτόμο λειτουργία ενεργού φωτισμού στροφών και μία εστιασμένη δέσμη LED που παρέχει πρόσθετο φωτισμό με εμβέλεια έως και 400 m. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται head up display, κάμερα 360° surround view, Σύστημα Διατήρησης και Προσαρμογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control (ACC) με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist) με αυτοματοποιημένη διόρθωση διεύθυνσης και Σύστημα Προειδοποίησης Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert).



Τα τελευταία συστήματα IntelliLink συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto εξασφαλίζουν εξαιρετική ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα. Το smartphone μπορεί ακόμα και να φορτιστεί ασύρματα, ενώ ενσωματώνεται άριστα στο σύστημα infotainment. Το επαναστατικό σύστημα προσωπικής συνδεσιμότητας και υποστήριξης Opel OnStar περιλαμβάνεται στην προσφορά. Διαθέτει μία εκτενή γκάμα υπηρεσιών από αυτόματη απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης μέχρι υποστήριξη κλεμμένου οχήματος. Δύο νέες υπηρεσίες στη γκάμα OnStar είναι η υπηρεσία κρατήσεων[1], και η αναζήτηση χώρου στάθμευσης[2]. Και οι δύο υπηρεσίες βασίζονται σε συμβούλους OnStar οι οποίοι μπορούν να κάνουν κράτηση δωματίου και / ή να αναζητήσουν κατάλληλους χώρους στάθμευσης.



Από το δελτίο Τύπου