Η General Motors Co. και η Honda ανακοίνωσαν την ίδρυση της πρώτης κοινοπραξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σκοπό τη μαζική παραγωγή ενός προηγμένου συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου που θα χρησιμοποιηθεί στα μελλοντικά προϊόντα κάθε εταιρείας.



Η Fuel Cell System Manufacturing, LLC θα λειτουργήσει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών της GM στο Brownstown, Michigan, νότια του Ντιτρόιτ. Η παραγωγή συστημάτων κυψελών καυσίμου αναμένεται να ξεκινήσει περίπου το 2020 και θα δημιουργήσει σχεδόν 100 νέες θέσεις εργασίας. Οι εταιρείες προχωρούν σε ισόποσες επενδύσεις συνολικής αξίας 85 εκατομμυρίων δολαρίων στην κοινοπραξία.



Η Honda και η GM συνεργάζονται στα πλαίσια μίας σύμβασης από τον Ιούλιο του 2013. Αυτή όρισε το πλαίσιο για την από κοινού εξέλιξη ενός συστήματος κυψελών καυσίμου και τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου νέας γενιάς. Οι εταιρείες ενσωμάτωσαν τις ομάδες εξέλιξης και μοιράστηκαν την πνευματική ιδιοκτησία των κυψελών καυσίμου υδρογόνου ώστε να δημιουργήσουν μία πιο προσιτή εμπορική λύση για συστήματα του είδους.



«Την τελευταία τριετία, μηχανικοί της Honda και της GM εργάζονται σαν μία ομάδα, με την κάθε εταιρεία να συμβάλλει με τη δική της τεχνογνωσία στη δημιουργία ενός συμπαγούς και χαμηλού κόστους συστήματος κυψελών καυσίμου νέας γενιάς» δήλωσε ο Toshiaki Mikoshiba, γενικός διευθυντής Honda Motor Co., Ltd. στην Περιοχή Β. Αμερικής και πρόεδρος της Honda North America, Inc. «Με ισχυρή βάση αυτή την ομάδα, η συνεργασία μας προχωρά τώρα στο στάδιο της μαζικής παραγωγής ενός συστήματος κυψελών καυσίμου που θα βοηθήσει αμφότερες τις εταιρείες να δημιουργήσουν νέα αξία για τους πελάτες μας στα οχήματα κυψελών καυσίμου του μέλλοντος.»



Τη διοίκηση της κοινοπραξίας Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) θα αναλάβει ένα συμβούλιο με μέλη τρία εκτελεστικά στελέχη από κάθε εταιρεία και έναν εκ περιτροπής πρόεδρο. Επιπλέον, θα διοριστεί ένας εκ περιτροπής πρόεδρος της κοινοπραξίας από κάθε εταιρεία.



Η GM και η Honda θεωρούνται ηγέτες στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου με πάνω από 2.220 πατέντες στο ενεργητικό τους, σύμφωνα με το Δείκτη Ανάπτυξης Πατεντών Καθαρής Ενέργειας (Clean Energy Patent Growth Index). Η GM και η Honda κατατάσσονται στη No. 1 και No. 3 θέση αντίστοιχα, με βάση το συνολικό αριθμό πατεντών κυψελών καυσίμου που έχουν υποβληθεί από το 2002 έως το 2015.



«Η συνεργασία των δύο ηγετών στην καινοτομία κυψελών καυσίμου είναι μία συναρπαστική εξέλιξη που φέρνει τις κυψέλες καυσίμου πιο κοντά στη μαζική παραγωγή,» δήλωσε ο Mark Reuss, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της GM, Global Product Development, Purchasing & Supply Chain (τμήμα Παγκόσμιας Προϊοντικής Εξέλιξης, Προμηθειών & Αλυσίδας Ανεφοδιασμού) . «Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στα επιβατικά αυτοκίνητα θα δημιουργήσει διαφοροποιημένες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές για τους καταναλωτές.»



Η τεχνολογία κυψελών καυσίμου απαντά σε πολλές από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα αυτοκίνητα: εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, εκπομπές ρύπων, απόδοση, αυτονομία και χρόνοι ανεφοδιασμού. Τα οχήματα κυψελών καυσίμου λειτουργούν με υδρογόνο προερχόμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια και η βιομάζα. Οι υδρατμοί είναι οι μόνες εκπομπές των οχημάτων κυψελών καυσίμου.



Εκτός από τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος κυψελών καυσίμου, η GM και η Honda συνεργάζονται στη μείωση του κόστους εξέλιξης και παραγωγής μέσα από οικονομίες κλίμακας και κοινών προμηθειών. Συνεχίζουν επίσης να συνεργάζονται με κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την περαιτέρω πρόοδο της υποδομής ανεφοδιασμού που είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου και την αποδοχή των οχημάτων κυψελών καυσίμου από τους καταναλωτές.



Η GM αυτή τη στιγμή δοκιμάζει τις δυνατότητες των κυψελών καυσίμου σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Η εταιρεία έχει καταγράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών οδήγησης των οχημάτων κυψελών καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες.



«Με την επόμενη γενιά του συστήματος κυψελών καυσίμου, η GM και η Honda κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την παραγωγή χαμηλότερου κόστους και μεγαλύτερου όγκου συστημάτων κυψελών καυσίμου. Τα πολύτιμα μέταλλά έχουν μειωθεί δραστικά και μία πλήρως δια-τμηματική ομάδα εξελίσσει προηγμένες διαδικασίες παραγωγής παράλληλα με τις σχεδιαστικές βελτιώσεις,» δήλωσε ο Charlie Freese, εκτελεστικός διευθυντής της GM στον τομέα Global Fuel Cell Business. «Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα χαμηλότερου κόστους, πολύ πιο μικρό και ελαφρύ.»



Η Honda ξεκίνησε την παράδοση του νέου Clarity Fuel Cell σε Αμερικανούς πελάτες το Δεκέμβριο του 2016 μετά από το λανσάρισμα στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2016. Το Clarity Fuel Cell έλαβε την καλύτερη αξιολόγηση αυτονομίας από την EPA από οποιοδήποτε ηλεκτρικό όχημα χωρίς κινητήρα καύσης (αυτονομία 366 μίλια και κατανάλωση αντίστοιχη με 68 μίλια ανά γαλόνι βενζίνης).



«Η τεχνογνωσία της Honda που οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης γενιάς του συστήματος κυψελών καυσίμου του Clarity είναι πολύτιμη και την αξιοποιούμε στην εξέλιξη της επόμενης γενιάς του συστήματος σε συνεργασία με τη GM,» δήλωσε ο Takashi Sekiguchi, διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής των Αυτοκινητιστικών δραστηριοτήτων της Honda Motor Co., Ltd. «Η συνεργασία μας είναι μία ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατών σημείων κάθε εταιρείας με στόχο τη μαζική παραγωγή οχημάτων κυψελών καυσίμου, το συντομότερο δυνατόν.»



Η GM και η Honda συνεργάστηκαν στην ανταλλαγή κινητήρων το 1999, όταν η Honda κατασκεύασε 50.000 κινητήρες V-6 για το Saturn VUE και η Honda έλαβε κινητήρες diesel από τη θυγατρική της GM, Isuzu για χρήση στην Ευρώπη.



Από το δελτίο Τύπου