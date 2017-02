Πρωτοποριακό σκηνικό, ξεχωριστοί προσκεκλημένοι και ένα ασυνήθιστο αυτοκίνητο: Χθες το βράδυ έγινε η πρώτη παρουσίαση του Ημερολογίου Opel 2017, “Georgia & Grumpy – Not impressed by Wonderland” – που πρόσφατα απέσπασε το ασημένιο βραβείο στο θεσμό “Gregor International Calendar Award”. Περισσότεροι από 800 προσκεκλημένοι – ανάμεσά τους τηλεοπτικοί αστέρες όπως οι Nadja Uhl, Joachim Król, Christiane Paul, Ken Duken και Mina Tander με περισσότερους από 50 bloggers σημαντικά πρόσωπα από το χώρο των ψηφιακών υπηρεσιών – γιόρτασαν με τη Grumpy Cat, τη Georgia May Jagger και τη φωτογράφο Ellen von Unwerth. Ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann και η Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Tina Müller αποκάλυψαν το νέο αστέρι της μάρκας, το νέο Opel Crossland X.



Οι ιδιαίτερες επιθυμίες της Grumpy Cat …



Στην αρχή, η Grumpy Cat αρνήθηκε να λάβει μέρος στην εκδήλωση. Το “Kraftwerk” μπορεί να είναι ασυνήθιστο μέρος, αλλά δεν έχει το στυλ που αρμόζει σε μία ντίβα όπως αυτή. Άλλωστε, με περισσότερα από 8,7 εκατομμύρια “likes” στο Facebook, είναι η πιο διάσημη ψιψίνα στον κόσμο. Θα έκανε στο κοινό τη χάρη να εμφανιστεί μόνο με μία προϋπόθεση – το “Kraftwerk” έπρεπε να μετατραπεί σε ένα παράδεισο για γάτες.



«Είμαστε παραπάνω από ευτυχείς που ικανοποιήσαμε τις απαιτήσεις της Grumpy,» δήλωσε η Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Tina Müller, στο ξεκίνημα της παρουσίασης. «Και είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως ό,τι αγγίξει η Grumpy γίνεται επιτυχία. Η πρώτη έκδοση του νέου μας ημερολογίου ‘Grumpy & Georgia’ εξαντλήθηκε μέσα σε 48 ώρες με το που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο. Όπως καταλάβατε, κινήσαμε γη και ουρανό για να έχουμε τη Grumpy ως guest star εδώ, στο Βερολίνο.»



Έτσι η Opel δημιούργησε το GRUMPY’S WONDERLAND – ένα πραγματικό παράδεισο για γάτες με δέντρα για να ακονίζει τα νύχια της, γατοτροφές και ειδικά πορτάκια – και η υποδοχή όλων των καλεσμένων έγινε στο κόκκινο χαλί από την ίδια τη Grumpy.



Μέσα στο „Kraftwerk“, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εικόνες του ημερολογίου. Η Opel έχει παράδοση στα επιτυχημένα ημερολόγια: Ο Καναδός ρόκερ Bryan Adams και το ADAM το 2014, ο σχεδιαστής Karl Lagerfeld και η γάτα του Choupette το 2015. Τώρα, το 2017 ήταν η σειρά της Grumpy και της Georgia May Jagger, κόρης του Mick Jagger των Rolling Stone και του supermodel Jerry Hall. Η σχέση μεταξύ της γάτας και του μοντέλου αποτυπώθηκε στην κάμερα από τη διεθνούς φήμης φωτογράφο των σταρ, Ellen von Umwerth.



Πρεμιέρα του Opel Crossland X σε ένα αστικό-βιομηχανικό σκηνικό



Εκτός από τη γάτα και το ημερολόγιο, οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμα ξεχωριστό γεγονός – την πρεμιέρα του νέου Opel Crossland X. Το Crossland X συνδυάζει χαρακτηριστικά SUV όπως στιβαρή σχεδίαση και ψηλές θέσεις καθισμάτων με την κορυφαία απόδοση που χαρακτηρίζει ένα crossover. Το Crossland X ξεκινά την προϊοντική επέλαση “7 το 17” Opel. Τους επόμενους μήνες, συνολικά επτά νέα οχήματα Opel – μεταξύ των οποίων το Crossland X – θα γιορτάσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.



Από το δελτίο Τύπου