Όπως συνέβη με τα Cinturato radial ελαστικά τη δεκαετία του 1950 και τα πολύ χαμηλού προφίλ P Zero της δεκαετίας του 1980, η Pirelli προαναγγέλλει μία νέα εποχή στην κατασκευή ελαστικών. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, η Pirelli παρουσιάζει δύο καινοτομίες:



-Χρωματιστές εκδόσεις των ελαστικών P Zero και Winter Sottozero, για τις οποίες οι μηχανικοί της Pirelli έχουν εξελίξει καινοτόμα υλικά και συστήματα προστασίας που εγγυώνται τη ζωντάνια και αντοχή των χρωμάτων.



-Pirelli Connesso: πλατφόρμα ενσωματωμένη στα ελαστικά P Zero ή Winter Sottozero που προορίζεται για την αγορά αντικατάστασης (απλή μαύρη ή χρωματιστή), η οποία επικοινωνεί με τον οδηγό μέσω εφαρμογής, χάρη σε έναν αισθητήρα στο εσωτερικό τοίχωμα του ελαστικού. Αυτή η εφαρμογή παρέχει ζωτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του ελαστικού καθώς και μία σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών.



Παράλληλα με τις στάνταρ εκδόσεις των P Zero και Winter Sottozero, οι οδηγοί θα έχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές όταν χρειαστεί να αλλάξουν ελαστικά, με δυνατότητα συνδυασμού χρωμάτων και αισθητήρων που επιθυμούν.

Οι δύο καινοτομίες υπογραμμίζουν την είσοδο της Pirelli ως πρωτοπόρου στον ψηφιακό κόσμο των ελαστικών και αποτελούν τμήμα της ‘tailor-made’ στρατηγικής της Ιταλικής φίρμας. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία ελαστικών, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οδηγού: ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εξατομίκευσης και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά θέματα ασφάλειας, επιδόσεων και κατανάλωσης.



Οι χρωματιστές εκδόσεις ελαστικών είναι διαθέσιμες για προ-παραγγελία άμεσα για τις σειρές P Zero και Winter Sottozero στην κατηγορία prestige, από τη διάσταση 19-ιντσών και πάνω, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στην αγορά premium αυτοκινήτων.



Το σύστημα Pirelli Connesso θα διατίθεται αρχικά από τη διάσταση 19-ιντσών και πάνω με τα P Zero και Winter Sottozero για αυτοκίνητα prestige. Η πρώτη χώρα που θα διατίθεται θα είναι η Αμερική από το καλοκαίρι του 2017, όπου η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε συνδυασμό με κορυφαίες εταιρείες από το χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Μετά τις ΗΠΑ, το Pirelli Connesso θα διατίθεται σε βασικές αγορές της Ευρώπης και Άπω Ανατολής.



Η χρωματική παλέτα των ελαστικών. Οι χρωματιστές εκδόσεις ελαστικών Pirelli γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξατομίκευση από τους πελάτες οχημάτων prestige και premium. Πρόκειται για μία πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία – πατέντα της Pirelli, που έρχεται να πλαισιώσει άλλες κατοχυρωμένες τεχνολογίες της μάρκας όπως η PNCS (ένα σύστημα καταστολής θορύβων), Run Flat, και Seal Inside (τεχνολογία που επιτρέπει στο ελαστικό να αυτοεπισκευάζεται σε περίπτωση διάτρησης από ξένο σώμα). Αυτή η πρωτοφανής ζήτηση για εξατομίκευση επιβεβαιώνεται από τη συνεχή παρακολούθηση των τάσεων των καταναλωτών και μέσα από έρευνες αγοράς της Pirelli. Τα βασικά χρώματα για τις χρωματιστές εκδόσεις θα είναι κόκκινο, κίτρινο, λευκό και ασημί κάνοντας την πρώτη τους εμφάνιση όχι μόνο στο περίπτερο της Pirelli αλλά και σε μερικά από τα πιο πολυαναμενόμενα αυτοκίνητα της Έκθεσης της Γενεύης. Εκτός από τα βασικά χρώματα, διατίθενται και άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.





Οι καινοτομίες που λανσάρει η Pirelli με τις χρωματιστές εκδόσεις των ελαστικών P Zero και Winter Sottozero είναι δυο: η ποικιλία των διαθέσιμων χρωμάτων, και η αντοχή των χρωμάτων στα πλευρικά τοιχώματα, χάρη σε μία επαναστατική και αποκλειστική τεχνολογία της Pirelli. Οι μηχανικοί της εταιρείας βασίστηκαν στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τη Formula 1, όπου χρησιμοποιούνται χρωματιστά ελαστικά από το 2011, για τη βελτίωση ενός καινοτόμου συστήματος σήμανσης. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα νέο υλικό που λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τη διατήρηση της λάμψης και την αποφυγή του θαμπώματος λόγω της πολυετούς χρήσης, χωρίς να επηρεάζονται οι επιδόσεις.



Οι πρώτες χρωματιστές εκδόσεις των ελαστικών P Zero έχουν ήδη κάνει το ντεμπούτο τους τους τελευταίους μήνες ως πρωτότυπα με μοντέλα Pagani, Lamborghini και McLaren, ενώ από το καλοκαίρι θα διατίθενται για Ferrari, Aston Martin, Porsche και Bentley. Σταδιακά θα επεκταθούν και σε premium μοντέλα παγκοσμίως κορυφαίων κατασκευαστών.



Pirelli Connesso: το ελαστικό γίνεται έξυπνο και αλληλεπιδραστικό. Τι είναι το Pirelli Connesso; Μια ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί αισθητήρα ενσωματωμένο σε ελαστικά υψηλών προδιαγραφών της Pirelli παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες πέραν των όσων διατίθενται από τον υπολογιστή ταξιδιού κάθε αυτοκινήτου. Προσφέρει δεδομένα για την κατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση κάθε ελαστικού μαζί με εξατομικευμένες, τοπικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πιο απαιτητικών οδηγών. Το νέο σύστημα της Pirelli έχει σχεδιαστεί σαν ένα τεχνικό αξεσουάρ με σκοπό να προσφέρει μία πιο ενημερωμένη και απολαυστική οδηγική εμπειρία, βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις και μειώνοντας την κατανάλωση με πιο αποδοτική χρήση ελαστικών.



Το Pirelli Connesso αποτελείται από έναν αισθητήρα ενσωματωμένο στο ελαστικό που είναι συνδεδεμένος με το Pirelli Cloud και μία εφαρμογή smartphone, δημιουργώντας μία διεπαφή που επιτρέπει στους οδηγούς να επικοινωνούν συνεχώς με τα ελαστικά.



Ο αισθητήρες ζυγίζει μόλις μερικά γραμμάρια και δεν έχει καμία επίπτωση στις φυσικές επιδόσεις του ελαστικού. Αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση κάθε ελαστικού και αποστέλλει δεδομένα σε μία κεντρική μονάδα ελέγχου και στο Pirelli Cloud, που μαζί αποτελούν τον αληθινό εγκέφαλο του συστήματος Connesso. Εδώ γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών και ακολουθεί η μεταφορά τους στην εφαρμογή του τελικού χρήστη.



Η έκδοση λανσαρίσματος του συστήματος Pirelli Connesso αναγνωρίζει τον κωδικό ταυτότητας κάθε ελαστικού, παρακολουθώντας την κατάστασή του από την παραγωγή στο εργοστάσιο μέχρι την ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής του. Μετρά την πίεση και τη θερμοκρασία του ελαστικού ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το στατικό κάθετο φορτίο, τη φθορά και τον αριθμό χιλιομέτρων που έχει καλύψει. Η μελλοντική έκδοση θα αξιολογεί την εκτιμώμενη υπόλοιπη ζωή σε χιλιόμετρα, ενώ θα λειτουργεί και σαν μανόμετρο πίεσης όταν φουσκώνονται τα ελαστικά, παρέχοντας μία αληθινή και ακριβή ένδειξη, χωρίς να πρέπει ο οδηγός να περιμένει να κρυώσουν. Επιπλέον, το Pirelli Connesso προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά πέφτει πολύ χαμηλά ή πλησιάζει το όριο φθοράς. Και στις δύο περιπτώσεις, η εφαρμογή εντοπίζει το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ και μπορεί να κλείσει άμεσα ραντεβού για την αποκατάσταση των πιέσεων, ή προχωρήσει σε προ-παραγγελία και αλλαγή των φθαρμένων ελαστικών, μειώνοντας το χρόνο αναμονής.



Συγκριτικά με άλλα, τρέχοντα συστήματα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών από υπολογιστές ταξιδιού (TPMS), το Pirelli Connesso λειτουργεί με το αυτοκίνητο σταματημένο αλλά και εν κινήσει. Σε μία μελλοντική έκδοση, το Connesso θα μπορεί επίσης να εντοπίζει απώλεια πίεσης και να κανονίζει άμεσα την αλλαγή ή επισκευή του ελαστικού, στο χώρο που είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο. Αυτό το είδος λειτουργίας, που επιτρέπει την προληπτική διαχείριση ελαστικών εξελίχθηκε από τους μηχανικούς της Pirelli όχι μόνο για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των ατομικών χρηστών αλλά και των στόλων και υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων (car sharing).



Και όχι μόνο. Η εφαρμογή Pirelli Connesso υποστηρίζεται από την πρώτη πλατφόρμα mobility του είδους που συνδέει κατασκευαστές ελαστικών, καταναλωτές και το δίκτυο πωλήσεων. Το Pirelli Connesso είναι σχεδιασμένο για την ενσωμάτωσή του και με άλλες εφαρμογές smartphone (χάρτες, μουσική, εστιατόρια, υπηρεσίες) και στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο σε περιεχόμενο και λειτουργίες. Η εφαρμογή Connesso θα προσφέρει αποκλειστικές υπηρεσίες όπως: θα επισημαίνει αγωνιστικές διοργανώσεις που διεξάγονται στην περιοχή, ενώ θα προσφέρει και τη δυνατότητα κριτικής των βουλκανιζατέρ, για να μπορούν οι πελάτες να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους, λαμβάνοντας και διαβάζοντας τις κριτικές άλλων οδηγών στην κοινότητα Pirelli Connesso.





Το νέο σύστημα της Pirelli απευθύνεται προς το παρόν στο τμήμα aftermarket, αλλά μελλοντικά θα υπάρξει και λύση ΟΕ (εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης). Σε συνεργασία με μερικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, η Pirelli εξελίσσει μία εντελώς νέα τεχνική αρχιτεκτονική για τα ελαστικά. Πέραν του ότι θα υπηρετεί όλες τις βασικές λειτουργίες, θα μπορεί να ελέγχει αυτόματα και το σετάρισμα του οχήματος. Διαβάζοντας τον κωδικό ταυτότητας κάθε ελαστικού, ο αισθητήρας θα αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του και θα αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού ώστε να επιλέγεται το ιδανικό σετάρισμα για βέλτιστα επίπεδα επιδόσεων και ασφάλειας.



Αυτή η νέα φιλοσοφία, όπως και το Pirelli Connesso, αποτελούν τμήμα του ευρύτερου project Cyber Technologies, το οποίο η Pirelli λανσάρισε το 2005 με σκοπό να πετύχει μέγιστη ενσωμάτωση μεταξύ οδηγού, αυτοκινήτου και ελαστικών.



Από το δελτίο Τύπου