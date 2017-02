Από τις 17 Φεβρουαρίου άνοιξε το σύστημα παραγγελιών για τη νέα ναυαρχίδα της Opel. Η νέα γενιά Insignia αποδεικνύεται ακαταμάχητη, καθώς ξεχωρίζει όχι μόνο για την κομψή, σπορ και αεροδυναμική σιλουέτα της (CD μόλις 0,26 για πεντάθυρο τύπου coupé) αλλά και για τις πολυάριθμες τεχνολογικές καινοτομίες της. Γενικά, το νέο Insignia εντυπωσιάζει με τη βελτιωμένη ευελιξία και ευρυχωρία σε συνδυασμό με την άριστη σχέση αξίας / τιμής (value for money), που το κάνει έντονα ανταγωνιστικό, ακόμα και μεταξύ των premium μοντέλων. Το νέο Insignia, στη βασική του έκδοση, διαθέτει συστήματα υποστήριξης, όπως Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με ανίχνευση πεζού, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (automatic emergency braking), Προειδοποίηση Παρέκκλισης από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning (LDW), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist) με αυτοματοποιημένη διόρθωση διεύθυνσης και Ένδειξη Απόστασης από το Προπορευόμενο Όχημα (Following Distance Indication). Στην αυξημένη ασφάλεια συντελεί το ενεργό καπό, για βελτιωμένη προστασία των πεζών. Επίσης, ακόμα και η βασική έκδοση διατίθεται με οθόνη αφής.



Η δεύτερη γενιά Insignia βασίζεται σε μία νέα αρχιτεκτονική. Ζυγίζει έως 175 kg λιγότερο από το προηγούμενη μοντέλο ως Grand Sport sedan, και μέχρι 200 kg λιγότερο σε έκδοση ευρύχωρου Sports Tourer station wagon. Αυτή η σημαντική μείωση βάρους και το νέο, υψηλής ακρίβειας σύστημα διεύθυνσης ευθύνονται για τη βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά. Επιπλέον, η νέα ναυαρχίδα της Opel λανσάρει μία ευρεία γκάμα αποδοτικών κινητήρων και κιβωτίων μειωμένων τριβών, σχεδιασμένων για ακόμα καλύτερη απόδοση και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Η κατανάλωση των κινητήρων που θα διατίθενται για το Grand Sport (βενζίνης: 1.5-L Turbo, diesel: 1.6 CDTI) μειώνεται κατά 3-10% συγκριτικά με τα αντίστοιχα απερχόμενα μοντέλα, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) που προσομοιάζει καλύτερα τις ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης.



Η Opel ήδη ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του 2015 ότι θα προσφέρει τιμές κατανάλωσης βασισμένες στον κύκλο οδήγησης WLTP για τα μελλοντικά μοντέλα της. Ο κύκλος WLTP θα είναι υποχρεωτικός από την άνοιξη του 2017, και συγκριτικά με τον ισχύοντα κύκλο NEDC προσομοιάζει πολύ καλύτερα τις πραγματικές οδηγικές συνθήκες. Ξεκινώντας με το νέο Astra, η Opel παρέχει δεδομένα εκπομπών CO2 και κατανάλωσης που συλλέγει στον κύκλο WLTP μαζί με τα επίσημα στοιχεία NEDC, από τον Ιούνιο του 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες λαμβάνουν έναν πιο ρεαλιστικό υπολογισμό κόστους για την καθημερινή κατανάλωση του οχήματός τους. Δοκιμές που διεξάγονται από διάσημες εκδόσεις όπως το Ιταλικό περιοδικό Quattroruote ήδη δείχνουν ότι τα στοιχεία της Opel που βασίζονται στον κύκλο WLTP προσεγγίζουν την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες.



Νέοι βενζινοκινητήρες και βελτιωμένοι κινητήρες diesel στο ξεκίνημα των πωλήσεων



Η γκάμα κινητήρων του νέου Opel Insignia Grand Sport ξεκινά με μία νέας σχεδίασης, πολύ αποδοτική μονάδα βενζίνης, τον 1.5-L turbo που διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος. Ο βασικός κινητήρας αποδίδει 103 kW/140 hp (κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 7.3 l/100 km, εκτός πόλης 4.7 l/100 km, μικτός κύκλος 5,7 l/100 km, 129 g/km CO2) και εντυπωσιάζει με την ισχυρή ροπή των 250 Nm μεταξύ 2.000 και 4.100 rpm. Η ισχυρότερη έκδοση 121 kW/165 hp (κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 7,0 l/100 km, εκτός πόλης 4,9 l/100 km, μικτός κύκλος 5,7 l/100 km,130 g/km CO2) έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ο πιο δημοφιλής βενζινοκινητήρας της οικογένειας Insignia. Συγκριτικά με τον ήδη πολύ αποδοτικό 1,6-L Turbo (125 kW/170 hp) που χρησιμοποιείται στο απερχόμενο μοντέλο, ο νέος κινητήρας μειώνει την κατανάλωση σύμφωνα με τον κύκλο WLTP κατά μέσο όρο περίπου άλλα 3%. Η αλουμινένια υπερτροφοδοτούμενη μονάδα άμεσου ψεκασμού 1.5-L έχει το μεγαλύτερο κυβισμό από όλους τους υπερσύγχρονους τρικύλινδρους και τετρακύλινδρους της οικογένειας μικρών βενζινοκινητήρων της Opel. Ο νέος high-tech τετρακύλινδρος 1.5-L εντυπωσιάζει επίσης με την άμεση απόκριση και την πλούσια ροπή σε όλες τις συνθήκες.



Άξιος λόγου είναι και ο κορυφαίος βενζινοκινητήρας της γκάμας του νέου Insignia. Ο 2.0-L turbo αποδίδει 191 kW/260 hp και μέγιστη ροπή 400 Nm μεταξύ 3.000 και 4.000 rpm (Κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 11,5 l/100 km, εκτός πόλης 7,0 l/100 km, μικτός κύκλος 8,6 l/100 km, 197 g/km CO2). Ο δίλιτρος τετρακύλινδρος συνδυάζεται με το νέο οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο με ομαλή διαδικασία αλλαγών, και ένα πολύ προηγμένο σύστημα τετρακίνησης με τεχνολογία κατανομής ροπής torque vectoring – μοναδικό στη μεσαία κατηγορία. Στο προηγμένο σύστημα τετρακίνησης, δύο πολύδισκοι συμπλέκτες αντικαθιστούν το συμβατικό πίσω διαφορικό παρέχοντας πολύ πιο ακριβή μετάδοση ισχύος σε κάθε τροχό ατομικά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.



Η γκάμα ολοκληρώνεται από το νέο, εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο για τους δημοφιλείς κινητήρες 1.6-L diesel με απόδοση 81 kW/110 hp (κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 4,6 l/100 km, εκτός πόλης 3,6 l/100 km, μικτός κύκλος 4,0 l/100 km, 105 g/km CO2) και 100 kW/136 hp (κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 5,1 l/100 km, εκτός πόλης 3,9 l/100 km, μικτός κύκλος 4,3 l/100 km, 114 g/km CO2). Ο νέος συνδυασμός του μηχανικού κιβωτίου και του ανανεωμένου 1.6 CDTI (81 kW/110 hp) πετυχαίνει μείωση κατανάλωσης στον κύκλο WLTP μέχρι 10% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο.



Επιπλέον, η Opel θα προσφέρει τον ανανεωμένο 2.0-L diesel με 125 kW/170 hp (κατανάλωση NEDC στο Grand Sport: στην πόλη 6,7 l/100 km, εκτός πόλης 4,3 l/100 km, μικτός κύκλος 5,2 l/100 km, 136 g/km CO2).



Ο πλήρης τιμοκατάλογος για το νέο Insignia θα είναι διαθέσιμος από τις 17 Φεβρουαρίου που ανοίγει το σύστημα παραγγελιών. Για τη Γερμανική αγορά ανακοινώθηκαν οι τιμές εκκίνησης για το Grand Sport sedan από €25.940 και Sports Tourer station wagon από €26.940 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επιπλέον, η Opel θα καθιερώσει τα δεδομένα κατανάλωσης όλων των κινητήρων του Insignia με βάση τον κύκλο WLTP που θα ισχύσει μελλοντικά και θα τα δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς στον διαδικτυακό τόπο opel.com προκειμένου να διασφαλίσει μέγιστη δυνατή διαφάνεια.



Από το δελτίο Τύπου