Σας παρουσιάζουμε το νέο Opel Crossland X: στυλάτο και συμπαγές εξωτερικά, εξαιρετικά ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικά, με μοντέρνα διχρωμία και προηγμένη εμφάνιση SUV. Αυτό το ευέλικτο crossover πόλης (Crossover Utility Vehicle) είναι το δεύτερο μέλος της οικογένειας Opel X στην κατηγορία B όπου πλαισιώνει το σπορ bestseller της μάρκας, Mokka X. Το μεγαλύτερο Grandland X θα λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Έτσι, η Opel ξεκινά την προϊοντική της επέλαση “7 το 17”, με το λανσάρισμα επτά νέων μοντέλων των 2017, με δύο νέα μέλη στην οικογένεια X που συνδυάζουν τα καλύτερα διαφορετικών κόσμων: τολμηρή σχεδίαση με προσόντα SUV και πρακτικότητα σύγχρονου αυτοκινήτου πόλης. Είναι τα μοντέλα της Opel με αυτό το κάτι ‘X-tra’. Το Opel Crossland X θα κάνει ντεμπούτο στο Βερολίνο, την 1η Φεβρουαρίου.



Συγκριτικά με το Opel Mokka X, που διατίθεται με προαιρετική τετρακίνηση για περιστασιακή χρήση εκτός δρόμου, το νέο Opel Crossland X προορίζεται για αστικές περιοχές με μελετημένες εξωτερικές διαστάσεις, ενώ είναι ιδανικό και για ψώνια αλλά και εκδρομές. Με μήκος 4,21 m, το νέο Crossland X είναι 16 cm μικρότερο από ένα Astra αλλά ταυτόχρονα 10 cm ψηλότερο. Οι επιβάτες απολαμβάνουν την εξαιρετική ορατότητα που τους παρέχουν τα υπερυψωμένα καθίσματα. Μία προαιρετική, πανοραμική κρυστάλλινη οροφή επιτείνει την αίσθηση ευρυχωρίας, για τους πιο απαιτητικούς.



Επιπλέον, το νέο μοντέλο συνοδεύεται από εξαιρετικές καινοτομίες που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη. Προσαρμοζόμενος Εμπρόσθιος Φωτισμός (Adaptive Forward Lighting) - AFL με προβολείς full LED, head up display και Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας 180-μοιρών (Panoramic Rear View Camera) μαζί με Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking[1]), Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης και Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Speed Sign Recognition και Side Blind Spot Alert) είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Το νέο Crossland X διαθέτει επίσης εξαιρετική συνδεσιμότητα Opel χάρη στο σύστημα Opel OnStar και την τεχνολογία infotainment IntelliLink - συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto - με έγχρωμες οθόνες αφής έως 8 ιντσών.



Οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των αναγνωρισμένων, εργονομικών καθισμάτων, με πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Opel είναι η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων που προσφέρει τέτοια άνεση στην κατηγορία (με τα Crossland X και Mokka X). Συνεχίζοντας, ο χώρος αποσκευών των 410 L – χωρίς αναδίπλωση πίσω καθισμάτων – είναι κορυφαίος στην κατηγορία. Επιπλέον, η διαμήκης διαδρομή των πίσω καθισμάτων μπορεί να ρυθμίζεται σε εύρος 150 mm, είτε για μεγαλύτερη άνεση στην περιοχή των ποδιών ή για αύξηση χώρου αποσκευών. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την ευελιξία του Crossland X.



«Η ζήτηση για μικρά μοντέλα SUV και crossover, κατάλληλα για κυκλοφοριακές συνθήκες πόλης αυξάνεται σημαντικά. Το Crossland X με ένα συνδυασμό σύγχρονης σχεδίασης SUV, εξαιρετικής συνδεσιμότητας και υψηλής πρακτικότητας αντιπροσωπεύει έναν δεύτερο ισχυρό ανταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία, δίπλα στο σπορ Mokka X,» δήλωσε ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann. «Το ευέλικτο Crossland X προσφέρει οδηγική απόλαυση με τη ‘επένδυση’ ενός αστικού lifestyle, που το κάνει ιδανικό για την πόλη και αποδράσεις στην εξοχή.»



Η κατηγορία CUV/SUV B αυξάνεται θεαματικά με τις πωλήσεις να έχουν πενταπλασιαστεί από το 2010. Ένα από τα bestseller μοντέλα και, κατά συνέπεια, από τα trendsetter είναι το Opel Mokka X. Το Crossland X τώρα θα διεγείρει το ενδιαφέρον γι’ αυτή τη ραγδαία ανερχόμενη κατηγορία και θα ενισχύσει την άνοδο της μάρκας Opel.



Σαφής σχεδίαση και εξαιρετική αξιοποίηση χώρου



Ένα ‘αστικό crossover’ πρέπει να διαθέτει τολμηρή φιλοσοφία, προηγμένα χαρακτηριστικά και σύγχρονο στυλ. Το νέο Crossland X τα έχει όλα, διατηρώντας παράλληλα τον κλασικό χαρακτήρα ενός Opel με βέλτιστη αξιοποίηση χώρων και τεράστια προσωπικότητα. Με μήκος 4.212 mm, πλάτος 1.765 mm και ύψος 1,590 mm είναι εξαιρετικά συμπαγές. Το Crossland X παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel ‘η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη Γερμανική Ακρίβεια’ συνδυάζοντας το προηγμένο στυλ με τη στιβαρότητα. Παρατηρώντας το από μπροστά, κυρίαρχο στοιχείο είναι η μάσκα με ένα απαστράπτον Opel Blitz. Δύο χρωμιωμένα πτερύγια πλαισιώνουν το Blitz και εκτείνονται προς τα έξω μέχρι τα φώτα ημέρας LED σε χαρακτηριστικό σχήμα ‘διπλού φτερού’ -στοιχείο ταυτότητας της Opel. Οι οριζόντιες γραμμές από το λογότυπο της Opel στο κέντρο των χρωμιωμένων πτερυγίων και οι χρωμιωμένες μπάρες που συνεχίζουν μέχρι τους προβολείς AFL LED προσδίδουν μία αίσθηση αυξημένου πλάτους. Προστατευτικά SUV και ασημί ένθετα μπροστά και σε όλο το κάτω τμήμα του οχήματος υποστηρίζουν μία εικόνα αυτοπεποίθησης με στοιχεία λειτουργικής και σπορ κομψότητας.



Μοντέρνες, πλαϊνές γραμμές διατρέχουν τη φαινομενικά ‘αιωρούμενη οροφή’, που διαχωρίζει οπτικά το πάνω από το κάτι τμήμα του οχήματος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται οπτικά η αίσθηση μήκους του Crossland X, αλλά και η εσωτερική ευρυχωρία του. Η ‘αιωρούμενη οροφή’ αποτυπώνει επίσης τη σχέση του με την κυρτή, χρωμιωμένη γραμμή παραθύρων του Opel ADAM που ‘πέφτει’ προς τα πίσω. Όπως με τον πρωταθλητή εξατομίκευσης, ο πελάτες μπορούν να παραγγείλουν διαφορετικό χρώμα για την οροφή. Το εντυπωσιακό πίσω τμήμα του Crossland X υποδηλώνει ένα SUV χαρακτήρα, με τις εμφανείς, προστατευτικές ποδιές του. Τα ψηλά τοποθετημένα, διαιρούμενα πίσω φώτα περιλαμβάνουν το γραφικό του ‘διπλού φτερού’ και είναι το σημείο όπου συναντιούνται η πίσω πόρτα και η καθοδική γραμμή οροφής.



Ως πυρήνας της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel, η ‘γλυπτική σχεδίαση’ με έντονη την αίσθηση της ακρίβειας έχει επηρεάσει και το σχεδιασμό εσωτερικού. Το ταμπλό οργάνων και η κεντρική κονσόλα υιοθετούν σαφή δομή και οριζόντια διάταξη σε σχέση με τον οδηγό. Κομψές πινελιές χρωμίου γύρω από το ταμπλό και τους αεραγωγούς μεταφέρουν ένα μήνυμα υψηλής ποιότητας. Η έγχρωμη οθόνη αφής έως 8-ιντσών για τα σύγχρονα συστήματα infotainment Radio R 4.0 IntelliLink και Navi 5.0 IntelliLink, συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto, είναι ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα. Συμβατά smartphone μπορούν ακόμα και να φορτίζονται ασύρματα μέσω επαγωγικής φόρτισης. Το Wi-Fi Hotspot που προσφέρει το εξαιρετικό σύστημα προσωπικής συνδεσιμότητας και υποστήριξης Opel OnStar διασφαλίζει άριστη συνδεσιμότητα για όλες τις κινητές συσκευές.



Ωστόσο, οι κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας με την εκτενή γκάμα κινητήρων, από σύνολα βενζίνης και diesel μέχρι LPG σε συνδυασμό με αυτόματα και μηχανικά κιβώτια, δεν είναι οι μόνοι παράγοντες για ένα ξεκούραστο ταξίδι. Η απερίγραπτη αίσθηση ευρυχωρίας και τα κορυφαία εργονομικά καθίσματα του Crossland X συμβάλλουν σημαντικά στην άνεση των επιβατών. Επιπλέον, το Opel Crossland X προσφέρει ένα αναμφισβήτητα υψηλό επίπεδο ευελιξίας που επιβεβαιώνεται μέχρι τα συρόμενα πίσω καθίσματα. Αυτά είναι διαιρούμενα 60/40 και μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω έως 150 mm, αυξάνοντας το επίπεδο άνεσης στη δεύτερη σειρά για τους επιβάτες με μακριά πόδια. Εάν μετακινηθούν προς τα εμπρός, αυξάνεται η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών στα 520L – τιμή κορυφαία για την κατηγορία. Αντικείμενα μεγάλου μήκους αποθηκεύονται εύκολα με την αναδίπλωση του υποβραχιονίου. Επιπλέον, ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 1.255 L με πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Λύσεις αποθήκευσης για την καθημερινή μεταφορά αντικειμένων υπάρχουν σε αφθονία σε όλη την καμπίνα. Το Crossland X μπορεί να κλειδώνει, να ανοίγει και να ξεκινάει με το σύστημα Keyless Open & Start.



Καινοτόμος τεχνολογία φωτισμού και σημαντικά συστήματα υποστήριξης



Το νέο Opel Crossland X υπόσχεται ακόμα πιο ξεκούραστα και ασφαλή ταξίδια με πολυάριθμες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης. Το σύστημα Προσαρμοζόμενου Εμπρόσθιου Φωτισμού (Adaptive Forward Lighting) AFL με προβολείς full-LED διασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα στο σκοτάδι. Λειτουργίες όπως φωτισμός στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλα φώτων και αυτόματη ρύθμιση δέσμης εγγυώνται βέλτιστο φωτισμό του δρόμου. Το προαιρετικό σύστημα Head Up Display μειώνει τον κίνδυνο διάσπασης της προσοχής, καθώς προβάλλει τα σημαντικότερα δεδομένα για την ταχύτητα, την πλοήγηση και τα συστήματα υποστήριξης στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού.



Η εμπρός κάμερα Opel Eye επεξεργάζεται διάφορα δεδομένα και αποτελεί τη βάση για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Speed Sign Recognition) και Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist). Εάν το σύστημα καταγράψει ότι ο το αυτοκίνητο απομακρύνεται τυχαία από τη λωρίδα του, τότε προειδοποιεί το οδηγό με ακουστικά και οπτικά σήματα. Επίσης, το Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με περιοριστή ταχύτητας (Cruise control with speed limit) κάνει την οδήγηση πιο ευχάριστη. Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward collision alert) με ανίχνευση πεζού και το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking)[2] βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων. Πέρα από τις ακουστικές και οπτικές προειδοποιήσεις, το σύστημα ενεργοποιεί και τα φρένα, εάν η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα μειώνεται γρήγορα και ο οδηγός δεν αντιδρά. Επιπλέον, η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης συνδυάζεται με ένα ειδικό Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System2), που αξιολογεί το επίπεδο κόπωσης μέσα από το στυλ του οδηγού και τον παροτρύνει να κάνει διάλειμμα εάν κρίνεται αναγκαίο.



Το Crossland X διατίθεται επίσης με Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera). Αυτή αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου στις 180 μοίρες, ώστε ο οδηγός να μπορεί, για παράδειγμα να βλέπει άλλους οδηγούς που πλησιάζουν από αμφότερες τις πλευρές ενώ κινείται με όπισθεν. Τέλος, το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist) διευκολύνει το παρκάρισμα, αναγνωρίζοντας κατάλληλους χώρους στάθμευσης και παρκάροντας αυτόματα το όχημα. Επίσης η έξοδος από το χώρο στάθμευσης μπορεί να γίνεται αυτόματα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός λειτουργεί μόνο τα πεντάλ. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, το θερμαινόμενο τιμόνι και το θερμαινόμενο παρμπρίζ αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.



[1] Λειτουργεί αυτόματα μεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το μέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα.



[2] Διαθέσιμο από το model year 18



Από το δελτίο Τύπου