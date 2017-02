Το νέο Opel Insignia Sports Tourer έχει ένα εξαιρετικό σχήμα. Υιοθετεί τη σπορ γραμμή ενός μεγάλου coupé, είναι ασυμβίβαστα ευρύχωρο και προσφέρει υποδειγματική ασφάλεια όπως αρμόζει σε ένα μοντέλο - ναυαρχίδα. Η δεύτερη γενιά του Insignia εντυπωσιάζει με τις συναρπαστικές γραμμές, το χώρο αποσκευών που έχει αυξηθεί στα 1.640 L – 100+ L συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο – και τις τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, από καινοτόμους προβολείς Opel IntelliLux LED® matrix και υπερσύγχρονα συστήματα υποστήριξης οδηγού μέχρι head-up display. Επιπλέον, το Insignia προσφέρει κορυφαία συνδεσιμότητα με ενσωμάτωση smartphone που τώρα περιλαμβάνει τη νέα υπηρεσία του Opel OnStar, Personal Assistant, για να μπορούν επιβαίνοντες μέσω των Συμβούλων OnStar να κάνουν κράτηση σε ξενοδοχείο και να αναζητούν χώρους στάθμευσης. Η νέα ναυαρχίδα είναι επίσης το πρώτο αυτοκίνητο της εταιρείας με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, κάμερα 360° και ευφυή τετρακίνηση με κατανομή ροπής (torque vectoring). Το νέο Opel Insignia Sports Tourer θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης στις 7 Μαρτίου, ενώ το σύστημα παραγγελιών ανοίγει το Φεβρουάριο.



Το νέο Opel Insignia Sports Tourer είναι μέχρι 200 kg ελαφρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο – ανάλογα με τον κινητήρα και τον εξοπλισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χρήση ελαφρών υλικών και την έξυπνη αξιοποίηση των χώρων. Σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη θέση του καθίσματος του οδηγού, επιτυγχάνεται αισθητή βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς, που το κάνει το πιο ευέλικτο station wagon στην ιστορία της μάρκας.



«Η νέα ναυαρχίδα μας προσφέρει ‘high-tech’ συστήματα για όλους και προσιτές τεχνολογίες που αυξάνουν την οδηγική άνεση και ασφάλεια. Αξιοσημείωτοι είναι και οι χώροι εσωτερικού! Για επαγγελματικά ταξίδια ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το νέο Insignia Sports Tourer ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις μεταφορών. Τέλος η οδηγική εμπειρία είναι πραγματικά δυναμική! Το αυτοκίνητο έχει περισσότερο ‘νεύρο’ με μία νέα γενιά πλαισίου FlexRide» δήλωσε ο CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann.



Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα υποστήριξης: Μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια



Το νέο Insignia Sports Tourer διατίθεται με τις ίδιες κορυφαίες τεχνολογίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το Grand Sport sedan. Πρωτίστως, είναι εξοπλισμένο με τη νέα γενιά του προσαρμοζόμενου συστήματος φωτισμού Opel IntelliLux LED® matrix, που είναι ακόμα ταχύτερη και ακριβέστερη από πριν. Συστήματα όπως Αναγνώριση Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), με αυτόματη διόρθωση διεύθυνσης αυξάνουν περαιτέρω την ασφάλεια. Επιπλέον, το νέο Insignia είναι το πρώτο μοντέλο Opel με ενεργό καπό. Σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτό ανασηκώνεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, για να αυξήσει την απόσταση από τον κινητήρα, βελτιώνοντας την προστασία των πεζών.



Στο εσωτερικό, τα προαιρετικά, premium εργονομικά καθίσματα με πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) και λειτουργίες μασάζ, εξαερισμού και μνήμης παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο ταξίδι. Επιπλέον, τα δύο πλαϊνά πίσω καθίσματα είναι θερμαινόμενα, όπως και το παρμπρίζ. Η μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή δημιουργεί ένα παράθυρο στον ουρανό. Όμως η Opel φρόντισε και για την άνετη και εύκολη φόρτωση. Η πίσω πόρτα του νέου Insignia Sports Tourer μπορεί να ανοίγει και να κλείνει με μία κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.



Έμφαση στο συναίσθημα: Insignia Sports Tourer με αίσθηση Monza Concept



Το νέο Insignia Grand Sport ήδη δανείζεται πολλά στοιχεία από το σπορ Monza Concept, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στη νέα γενιά Insignia Sports Tourer. Αν και οι εξωτερικές διαστάσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς στα 4.986 mm, το νέο μοντέλο δείχνει πολύ πιο αθλητικό και ευέλικτο. Το αυξημένο κατά 11 mm μετατρόχιο, η προεξέχουσα μάσκα και οι εμπνευσμένοι από το Monza Concept προβολείς ενισχύουν αυτή την εντύπωση. Η αθλητική γραμμή του αυτοκινήτου τονίζεται και από το μεγαλύτερο κατά 92 mm μεταξόνιο, που φτάνει τα 2.829 mm, και από έναν εμπρός πρόβολο που έχει μειωθεί κατά 30 mm. Το σχεδιαστικό στοιχείο της ‘λεπίδας’ ξεκινά από την εμπρός πόρτα και συνεχίζεται μέχρι πίσω, παρασύροντας και το βλέμμα στην πορεία αυτή. Η χρωμιωμένη λεπίδα του παρμπρίζ ‘ρέει’ δυναμικά στα πίσω φώτα LED και χαρίζει μία χαμηλωμένη, αθλητική εμφάνιση στο Insignia Sports Tourer, το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1.483 mm. Οι ασημί ράγες οροφής (στάνταρ σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού) δείχνουν το αυτοκίνητο μακρύτερο, χαμηλότερο και αναδεικνύουν την υψηλή σχεδιαστική ποιότητα.



Η συγγένεια του Insignia Sports Tourer με το Monza Concept είναι ιδιαίτερα εμφανής πίσω: Εξωτερικά, δείχνει πολύ ελαφρύτερο με ένα σχήμα που προσδιορίζεται από καθαρές γραμμές. Μαζί με τα λεπτά, ελαφρώς προτεταμένα πίσω φώτα LED σε σχέδιο διπλού φτερού, δημιουργούν μία ισχυρή εντύπωση για το πίσω τμήμα της ναυαρχίδας της Opel. Επομένως, η high-tech εμφάνιση του Monza Concept γίνεται πραγματικότητα.



Εύκολη φόρτωση: Πίσω πόρτα με … άποψη



Η επόμενη γενιά Sports Tourer εκτός από κομψή και σπορ είναι και πιο πρακτική. Ο πρόβολος, μεταξύ προφυλακτήρα και χώρου αποσκευών έχει μειωθεί, χάρη στην άριστα σχεδιασμένη πίσω πόρτα, που φέρνει νέα δεδομένα στη διαδικασία φόρτωσης. Επιπλέον, το πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών έχει αυξηθεί, που κάνει ευκολότερη τη μεταφορά μεγάλων φορτίων, όπως ένα σπιτάκι σκύλου. Το ίδιο ισχύει και για το μήκος του χώρου αποσκευών, που έχει αυξηθεί κατά 97 mm στα 2.005 mm με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες. Σαν αποτέλεσμα, το νέο Insignia Sports Tourer προσφέρει μέγιστο χώρο αποσκευών 1.640 L, 100+ L επιπλέον του προκατόχου του.



Για ακόμα πιο άνετη φόρτωση, η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει με μία απαλή κίνηση του ποδιού και ανέπαφα. Σε συνδυασμό με το “Keyless Open” μία απλή, μικρή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα είναι αρκετή για τα άνοιγμα της πίσω πόρτας (το τμήμα του οχήματος που προβάλλεται στο οδόστρωμα επισημαίνει τη σωστή περιοχή). Μία ακόμα κίνηση του ποδιού κάτω από τον προφυλακτήρα θα κλείσει την πόρτα. Το έξυπνο σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει τα όποια εμπόδια και να σταματήσει το μηχανισμό σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Επιπλέον, για λόγους πρακτικότητας, το ύψος του ανοίγματος μπορεί να προγραμματιστεί, σε περίπτωση που το αυτοκίνητο βρίσκεται σε γκαράζ. Η πίσω πόρτα μπορεί να εξακολουθεί να ανοίγει από ένα διακόπτη στην πλευρά του οδηγού, το σχετικό μπουτόν στο πίσω τμήμα ή μέσω του τηλεχειριστήριου του κλειδιού.



Το νέο Insignia Sports Tourer διατίθεται με προαιρετικά, 40/20/40 αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα για αύξηση και ακόμα πιο ευέλικτη διάταξη του χώρου αποσκευών. Η πλάτη του πίσω καθίσματος αναδιπλώνεται απλά πιέζοντας ένα μπουτόν στο χώρο αποσκευών. Επιπλέον, το FlexOrganizer Pack με πλαϊνές ράγες, διαχωριστικά δίχτυα και διάφορες επιλογές ασφάλισης διατίθεται προαιρετικά ώστε όλα τα φορτία να μεταφέρονται με τάξη και ασφάλεια. Το κάλυμμα ανοίγει προς τα πάνω, διευκολύνοντας την πρόσβαση.



Ποιότητα και ευεξία: Άνεση και συνδεσιμότητα για οδηγό και επιβάτες



Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι αισθητή και στην καμπίνα επιβατών. Ο χώρος για το κεφάλι έχει αυξηθεί κατά 31 mm, για τους ώμους κατά 25 mm και για τους γοφούς αντίστοιχα κατά 27 mm. Πρόσθετη πολυτέλεια προσφέρει η προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή 1.400 x 860 mm που εκτείνεται πάνω από τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Για πρώτη φορά, και τα δύο πλαϊνά πίσω καθίσματα του Insignia είναι επίσης θερμαινόμενα.



Το cockpit είναι προσαρμοσμένο στο άτομο που κάθεται πίσω από το τιμόνι. Ο οδηγός του νέου Insignia Sports Tourer κάθεται χαμηλότερα από πριν και περιβάλλεται από τα όργανα και την κεντρική κονσόλα σαν να βρίσκεται σε κέντρο ελέγχου. Καθαρές γραμμές και ανάγλυφες επιφάνειες, που αποτυπώνουν το πνεύμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel συμβάλλουν περαιτέρω στην κομψή εμφάνιση. Η οθόνη αφής (χωρίς πλαίσιο) του συστήματος IntelliLink, είναι προσανατολισμένη στον οδηγό, και υιοθετεί έναν προηγμένο και τεχνικό χαρακτήρα. Επιπλέον, στη οθόνη αφής τα χειριστήρια είναι κατανεμημένα σε τρεις σειρές με σκοπό την διαισθητική λειτουργία. Πάνω σειρά για τις λειτουργίες του συστήματος infotainment, μεσαία σειρά για τα χειριστήρια θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και κάτω σειρά για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού.



Εξαιρετική ψυχαγωγία και άριστη συνδεσιμότητα διασφαλίζουν τα τελευταία συστήματα IntelliLink που είναι συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto. Και καθώς το smartphone είναι πλήρως ενσωματωμένο στο σύστημα infotainment, τώρα μπορεί να φορτίζεται και ασύρματα. Το επαναστατικό σύστημα συνδεσιμότητας και προσωπικής υποστήριξης Opel OnStar προσφέρει υπηρεσίες από Αυτόματη Απόκριση σε Περίπτωση Σύγκρουσης (Automatic Crash Response) μέχρι Υποστήριξη Κλεμμένου Οχήματος (Stolen Vehicle Assistance). Μία νέα υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης θα λανσαριστεί μαζί με το Insignia: μέσω αυτής, οι επιβαίνοντες θα μπορούν να απευθύνονται στους συμβούλους OnStar για την επιλογή κάποιου ξενοδοχείου, ακόμα και να κάνουν κράτηση δωματίου. Επιπλέον, το 4G LTE Wi-Fi Hotspot του OnStar επιτρέπει1 σε όλους τους επιβάτες του Insignia να συνδέουν τις συσκευές τους στο δίκτυο.



Τα premium εργονομικά εμπρός καθίσματα με πιστοποίηση AGR του Insignia προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρικής ρύθμισης πλαϊνών μαξιλαριών, και λειτουργιών μασάζ, μνήμης και εξαερισμού, ενώ το θερμαινόμενο παρμπρίζ εγγυάται άμεση και καθαρή ορατότητα της κρύες ημέρες του χειμώνα.



Κορυφαίες τεχνολογίες: IntelliLux LED®, κάμερα 360°, ενεργό Lane Keep Assist



Πραγματικό ‘highlight’ με όλη τη σημασία της λέξης είναι η (ήδη) δεύτερη γενιά του καινοτόμου και βραβευμένου συστήματος προσαρμοζόμενου φωτισμού IntelliLux LED® matrix light, που είναι προϊόν της τεχνολογίας LED νέας γενιάς και περαιτέρω εξελίξεων από τους μηχανικούς της Opel. Το σύστημα φώτων Opel LED®matrix έχει τώρα 16 τμήματα LED ενσωματωμένα στους πολύ λεπτούς προβολείς του Insignia. Ο μεγαλύτερος αριθμός τμημάτων LED επιτρέπει την προσαρμογή των διαφόρων σχεδίων φωτισμού στις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ η μετάβαση από τη μία δέσμη στην άλλη είναι πολύ πιο γρήγορη και ανεπαίσθητη. Για περαιτέρω βελτίωση της ορατότητας σε δρόμους με στροφές με αναμμένη τη μεγάλη σκάλα φώτων, οι μηχανικοί της Opel πρόσθεσαν μία καινοτόμο ενεργή λειτουργία φωτισμού στροφών στους προβολείς IntelliLux LED® matrix του νέου Insignia. Ανάλογα με τη γωνία διεύθυνσης, η ένταση του φωτός που παράγουν τα τμήματα LED τα οποία φωτίζουν το εσωτερικό της στροφής αυξάνεται για να φωτίσει καλύτερα την επιλεγμένη πορεία. Τελευταίο αλλά σημαντικό, μία ακόμα ειδική, εστιασμένη δέσμη LED που βρίσκεται στη μονάδα της μεσαίας σκάλας παρέχει πρόσθετο φωτισμό στη μεγάλη σκάλα με εμβέλεια έως 400 μέτρα.



Πρόσθετα συστήματα υποστήριξης οδηγού:



Head-up-Display: πληροφορίες για την ταχύτητα, τα σήματα της κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας στον περιοριστή ή την κατεύθυνση πλοήγησης προβάλλονται στο παρμπρίζ και στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού, ώστε ότι ο ίδιος να παραμένει προσηλωμένος στο δρόμο.

Κάμερα 360°: αποτελείται από τέσσερις ατομικές κάμερες σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου. Έτσι επιτυγχάνεται μία πανοραμική εικόνα 360 μοιρών που διευκολύνει τον όποιο ελιγμό παρκαρίσματος.

Σύστημα Διατήρησης και Προσαρμογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control (ACC): μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα. Το ACC θα ενεργοποιήσει το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης εάν η απόσταση μειωθεί απότομα.

Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist) με αυτοματοποιημένη διόρθωση διεύθυνσης και Προειδοποίηση Παρέκκλισης από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning (LDW): προσφέρει διακριτικές διορθωτικές παρεμβάσεις μέσω του τιμονιού (και προειδοποιήσεις LDW αν χρειαστεί) για να βοηθήσει τους οδηγούς να αποφύγουν την τυχαία απομάκρυνση από τη λωρίδα τους.

Σύστημα Προειδοποίησης Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert): το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα για την ανίχνευση αντικειμένων σε απόσταση έως 20 m σε γωνία 90 μοιρών αριστερά ή δεξιά πίσω από το αυτοκίνητο, μία εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία βγαίνοντας με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης με περιορισμένη ορατότητα.

Γνήσια οδηγική απόλαυση: σύστημα τετρακίνησης με τεχνολογία κατανομής ροπής (Torque vectoring) και ευρεία γκάμα κινητήρων



Η οδηγική απόλαυση και η ασφάλεια, ανεξαρτήτως των συνθηκών είναι εγγυημένα χάρη στο νέο ευφυές σύστημα τετρακίνησης με κατανομή ροπής (torque vectoring) του Insignia – που είναι το πιο προηγμένο στην κατηγορία. Δύο ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι πολύδισκοι συμπλέκτες στο σύστημα AWD αντικαθιστούν το γνώριμο πίσω διαφορικό, παρέχοντας πολύ πιο ακριβή μετάδοση ισχύος σε κάθε τροχό ξεχωριστά, ανεξάρτητα αν το οδόστρωμα έχει χαλίκια, νερό, πάγο ή χιόνι. Στις στροφές, πρόσθετη ροπή κατανέμεται στον εξωτερικό, πίσω τροχό, μειώνοντας αισθητά την υποστροφή και επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια ελέγχου. Το σύστημα αντιδρά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, με το πάτημα του γκαζιού, διασφαλίζοντας σταθερότητα και ευκολότερους ελιγμούς διεύθυνσης σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, το αναβαθμισμένο πλαίσιο FlexRide αποτελεί τη βάση για βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό προσαρμόζει τους αποσβεστήρες, το σύστημα διεύθυνσης, την απόκριση του γκαζιού και τα σημεία αλλαγών σχέσεων (στα αυτόματα κιβώτια) ανεξάρτητα ή μέσω προγραμμάτων ‘Standard’, ‘Sport’ και ‘Tour που μπορεί να επιλέξει ο οδηγός. Το νέο λογισμικό ‘Drive Mode Control’ είναι η καρδιά και η ψυχή του προσαρμοζόμενου πλαισίου. Αυτό αναλύει συνεχώς τις πληροφορίες που παρέχουν οι αισθητήρες και οι ρυθμίσεις και αναγνωρίζει το ατομικό οδηγικό στυλ.



Όταν ανοίξουν τα συστήματα παραγγελιών, το Insignia Sports Tourer θα διατίθεται με μία γκάμα υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων βενζίνης και diesel σε συνδυασμό με κιβώτια νέας γενιάς. Η απόλυτη νέα πρόταση είναι το υπέρ αποδοτικό οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, το οποίο εντυπωσιάζει με μία εξαιρετικά άνετη διαδικασία αλλαγών σχέσεων και αρχικά θα διατίθεται σε συνδυασμό μόνο με τετρακίνηση.



Από το δελτίο Τύπου