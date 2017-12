Η Mitsubishi Motors Corporation (MMC) θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη νέα τεχνολογία συνδεδεμένου αυτοκινήτου, MITSUBISHI CONNECT Safeguard & Remote Services (“Safeguard & Remote Services”), στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Los Angeles 2017. Η καινοτόμα πλατφόρμα υπηρεσιών θα προσφέρει στους ιδιοκτήτες οχημάτων μία ασφαλή, αξιόπιστη και άνετη οδηγική εμπειρία και θα μπορεί να ενσωματωθεί σε μία ευρεία γκάμα τεχνολογιών συνδεδεμένων οχημάτων.



Η τεχνολογία Safeguard & Remote Services μπορεί να βοηθά τους οδηγούς στο δρόμο και εκτός δρόμου με συστήματα όπως Auto Collision Notification (Αυτόματη Ειδοποίηση Σύγκρουσης), SOS Emergency Assistance (Υποστήριξη Έκτακτης Ανάγκης), Roadside Assistance (Οδική Βοήθεια), και λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης όπως Climate Control (Έλεγχος Κλιματισμού) και Car Finder (Εντοπισμός Οχήματος). Η υπηρεσία θα διατίθεται για το νέο Eclipse Cross στις ΗΠΑ, ενώ μελλοντικά θα προστεθούν και άλλες παγκόσμιες αγορές.



«Κάνουμε μία αλλαγή με το Mitsubishi Connect για να μπορούν οι πελάτες μας να απολαμβάνουν μία ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία» δήλωσε ο Vincent Cobee, Corporate Vice President & Division General Manager of Product Strategy, MMC.



Ο Don Swearingen, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Mitsubishi Motors Β. Αμερικής, δήλωσε: «Η Mitsubishi Motors με ενθουσιασμό κάνει την είσοδό της στον κόσμο του συνδεδεμένου αυτοκινήτου για να προσφέρει αυτή την ολοκληρωμένη και καινοτόμα υπηρεσία στους πελάτες της.»



Η τεχνολογία Safeguard and Remote Services θα προσφέρεται μέσω μιας υπηρεσίας που βασίζεται σε απλή συνδρομή, η οποία αποτελείται από μία ενσωματωμένη Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής και ένα 4G LTE modem δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, και GPS.



Η εφαρμογή My mitsubishi Connect θα διατίθεται επίσης για smartphones με λειτουργικό Android και Apple, για να μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο Safeguard & Remote Services από τις κινητές συσκευές τους. Μπορεί να συνδέεται με την Amazon Alexa σε συσκευές όπως Amazon Echo και με το Google Assistant σε συμβατά τηλέφωνα Android, iPhones και Google Home.



Google, Android και Google Home είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



