To Grand Prix της Μαλαισίας ήταν ένα από τα πρώτα που μπήκε στο πρόγραμμα της F1 (1999), όταν αυτή ακολούθησε το δρόμο της Ανατολής. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί για τελευταία φορά. Οι φετινές επιλογές γομών ελαστικών είναι ένα σκαλοπάτι πιο μαλακές από τις περσινές. Έχουν επιλεγεί οι P Zero White Medium (μέση γόμα, λευκό σιρίτι), P Zero Yellow soft (μαλακή γόμα, κίτρινο σιρίτι) και P Zero Red supersoft (πολύ μαλακή γόμα, κόκκινο σιρίτι): Τελευταία φορά που είδαμε φέτος το συγκεκριμένο συνδυασμό ήταν στην Ιταλία. Στην πίστα της Σεπάνγκ έγιναν μερικές σημαντικές αλλαγές το 2016 και στρώθηκε εντελώς νέο οδόστρωμα ώστε να εξαλειφθούν οι ανωμαλίες οι οποίες ήταν παλιότερα ένα από τα χαρακτηριστικά της πίστας που κατασκευάστηκε σε βαλτοτόπια. Ο τροπικός καιρός με τα υψηλά ποσοστά υγρασίας και τους μουσώνες με τις έντονες βροχοπτώσεις παραμένει ένα αξιοσημείωτο θέμα.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΓΟΜΕΣ

Η ΠΙΣΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

· Η νέα στρώση ασφαλτοτάπητα μείωσε την τραχύτητα του οδοστρώματος για την οποία ήταν γνωστή η Σεπάνγκ. Αυτό βοήθησε στην επιλογή μαλακότερων γομών. · Καθώς πλέον η νέα άσφαλτος είναι ήδη ενός έτους πιθανόν να έχει αποκτήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από πέρυσι. · Η νέα ασφαλτόστρωση έχει αλλάξει τις κλίσεις και τις γραμμές σε κάποιες στροφές που πλέον είναι ταχύτερες από το παρελθόν. · Ο τροπικός καιρός στη Μαλαισία καθιστά πιθανή τη χρήση των βρόχινων ελαστικών. · Όταν είναι στεγνό το οδόστρωμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θερμική παραμόρφωση των ελαστικών. Πέρυσι καταγράψαμε 59 βαθμούς Κελσίου ήταν η υψηλότερη τιμή όλης της σεζόν. · Πέρυσι ο νικητής έκανε δυο αλλαγές, Η στρατηγική επηρεάστηκε από εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας.

MΑΡΙΟ ΙΣΟΛΑ–ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

«Πέρυσι είδαμε σημαντικές διαφορές στο GrandPrixτης Μαλαισίας που επέστρεψε σε φθινοπωρινή ημερομηνία και είχε νέα άσφαλτο. Αυτό βοήθησε και στην αποστράγγιση του νερού, στοιχείο καθοριστικό σε μια πίστα όπου συχνά βρέχει με μεγάλη ένταση.

Παραταύτα τα χαρακτηριστικά της ασφάλτου όταν είναι νέα, μπορεί ν’ αλλάξουν από χρονιά σε χρονιά, περιμένουμε μ’ ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβη. Φέτος έχουμε επιλέξει τον πιο μαλακό συνδυασμό γομών που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στη Μαλαισία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πιο γρήγορους χρόνους καθώς η πολύ μαλακή γόμα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Ως συνέπεια πρέπει να γίνει επανεκτίμηση όλων των στρατηγικών, έτσι η δουλειά στις ελεύθερες δοκιμές θα είναι πολύ σημαντική».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ;

Η πολύ μαλακή γόμα έρχεται για πρώτη φορά στη Μαλαισία.

Μετά απ’ όλες τις αλλαγές πέρυσι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές φέτος.

Η Pirelliπρόσφατα πανηγύρισε την κατάκτηση περισσότερων πρωταθλημάτων:Η Audiπήρε τον 9ο τίτλο στοBlancpainGTSeriesμε Pirelli κερδίζοντας στο πρωτάθλημα Sprint. Η Ιταλίδα TamaraMolinaroπήρε το κύπελλο γυναικών «LadiesTrophy» στο ERC (EuropeanRallyChampionship) με Pirelli.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΠΑΝΓΚ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΛΙΚ)

21.5psi (εμπρός) |18.0psi (πίσω)

ΟΡΙΟ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡ

-3.25° (εμπρός) | -1.75° (πίσω)

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΩΣ ΤΩΡΑ

Aυστραλία a a a Κίνα a a a Μπαχρέιν a a a Ρωσία a a a Ισπανία a a a Moνακό a a a Καναδάς a a a Αζερμπαϊτζάν a a a Aυστρία a a a Μεγ. Βρετανία a a a Ουγγαρία a a a Bέλγιο a a a Iταλία a a a Σιγκαπούρη a a a Mαλαισία a a a Ιαπωνία a a a ΗΠΑ a a a Mεξικό a a a Βραζιλία a a a Άμπου Ντάμπι a a a

Από το δελτίο Τύπου