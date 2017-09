Η αγγλική και η ιαπωνική εταιρεία διακόπτουν τη συνεργασία τους. Η Honda θα προμηθεύει κινητήρες τους Αυστριακούς.



McLaren και Honda διακόπτουν τη συνεργασία τους στη F1



Τόκυο, Ιαπωνία, 15 Σεπτεμβρίου 2017 – Η Honda και η McLaren ανακοίνωσαν την απόφασή τους να διακόψουν τη συνεργασία τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula One (F1) της FIA* στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 2017. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2015 με την επιστροφή της ομάδας στους αγώνες F1, η οποία θα συνεχίζει να αγωνίζεται στους αγώνες που απομένουν μέχρι το τέλος της χρονιάς 2017.



Takahiro Hachigo, Πρόεδρος & Διοικητικός Εκπρόσωπος της Honda Motor Co., Ltd.

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι πρέπει να χωρίσουμε τους δρόμους μας με τη McLaren προτού εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας, ωστόσο, καταλήξαμε στη συγκεκριμένη απόφαση με την πεποίθηση ότι αυτή ήταν η καλύτερη κίνηση για το μέλλον και των δύο εταιριών. Ως εκπρόσωπος της Honda, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στους θεατές, οι οποίοι μας στήριξαν ιδιαίτερα, αλλά και στους οδηγούς, στα μέλη της ομάδας και σε όλους όσους συμμετείχαν σ’ αυτή, και μοιράστηκαν μαζί μας τις χαρές και τις απογοητεύσεις από την ημέρα που ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε την επιστροφή μας στην F1 το 2015. Η Honda θα συνεχίσει να δίνει μάχες μαζί με τη McLaren μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 2017, όπως επίσης θα εξακολουθήσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες στην F1 το 2018 και πέραν αυτού».



Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Επικεφαλής Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου McLaren

«Η Honda είναι μία μεγάλη εταιρία, η οποία, όπως και η McLaren, βρίσκεται στη Formula 1 με στόχο τη νίκη. Παρότι η συνεργασία μας δεν είχε την επιθυμητή επιτυχία, δε υποβαθμίζει τη μεγάλη ιστορία που έχουν μοιραστεί οι δύο εταιρίες, ούτε και τις συνεχείς προσπάθειές μας να πετύχουμε στη Formula 1. Σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, είναι προς το συμφέρον και των δύο εταιριών να κυνηγήσουμε τις αγωνιστικές μας φιλοδοξίες ξεχωριστά».



Zak Brown, Εκτελεστικός Διευθυντής, McLaren Technology Group

«Δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση η αφοσίωση ή η προσπάθεια της Honda στην αποστολή για επιτυχίες στη Formula 1. Είναι αποδεδειγμένα νικητές και καινοτόμοι. Για διάφορους λόγους η συνεργασία δεν πέτυχε όσο θα ήθελε ο καθένας μας. Χωρίς αυτό να αφορά τις επιθυμίες και τις προσπάθειες, είτε από την πλευρά της Honda είτε της McLaren, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ως αγωνιζόμενοι, ελπίζουμε να δούμε το μεγάλο όνομα της Honda να επιστρέφει στην κορυφή – το άθλημά μας είναι καλύτερο χάρη στην εμπλοκή τους. Γνωρίζω ότι την ίδια άποψη συμμερίζονται όλοι στο άθλημα».



H Honda προμηθευτής κινητήρων F1 της Scuderia Toro Rosso



ΤΟΚΥΟ, Ιαπωνία, 15 Σεπτεμβρίου 2017 – H Honda και η Scuderia Toro Rosso ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή μεταξύ τους συμφωνίας για την προμήθεια κινητήριων συνόλων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula One της FIA* για τη σεζόν του 2018. Βάσει της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Honda θα προμηθεύει κινητήρες στην εργοστασιακή ομάδα που θα συσταθεί με την Toro Rosso.

* Fédération Internationale de l’Automobile, Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου



Takahiro Hachigo, Πρόεδρος & Διοικητικός Εκπρόσωπος της Honda Motor Co., Ltd.

«H Toro Rosso είναι μία έμπειρη ομάδα με νεανική ενέργεια και με ιστορία ως εκκολαπτήριο μελλοντικών ταλέντων. Όλοι στη Honda ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Toro Rosso και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο στο ταξίδι μας στη Formula 1 μαζί της. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στην εταιρία Liberty Media και στην FIA για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η Honda και η Toro Rosso θα εργαστούν σαν μία ομάδα για να εξελιχθούν και για να έχουν ένα επιτυχημένο μέλλον μαζί. Επίσης, εκτιμούμε την υποστήριξη των οπαδών μας στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας».



Franz Tost, Επικεφαλής Ομάδας της Scuderia Toro Rosso

«Όλοι στην ομάδα ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Honda. Από την εποχή που ο ιδρυτής της Soichiro Honda έβαλε τις μοτοσυκλέτες του στους αγώνες, αυτοί αποτελούν κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρίας. Είναι μία συναρπαστική πρόκληση και ελπίζω ότι και τα δύο μέρη θα αποκομίσουν καρπούς από την κοινή μας εξέλιξη. Η Honda έχει μακρά ιστορία στη Formula 1, η οποία ξεκινά από το 1964, όταν για πρώτη φορά μπήκε στο άθλημα με δική της ομάδα και έκτοτε έχει κατακτήσει πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών και έξι Κατασκευαστών. Αυτή η κληρονομιά, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που νιώθουμε στις ικανότητες της Honda να πετύχει, με κάνουν να πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχουμε ένα γόνιμο μέλλον μαζί».



