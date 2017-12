Το νέο Opel Insignia είναι το θαύμα οικονομίας της μεσαίας κατηγορίας. Το κορυφαίο μοντέλο της Opel εντυπωσιάζει τόσο με το σπορ στυλ, την premium άνεση και τις κορυφαίες τεχνολογίες όσο και με την οικονομία του. Οι πελάτες ωφελούνται από το χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) έναντι των εφάμιλλων ανταγωνιστών του. Αυτό καθιστά το Insignia Grand Sport ιδιαίτερα ελκυστικό για ιδιώτες και πελάτες fleet.



Έκδοση Selection: Κορυφαίος εξοπλισμός σε ειδική τιμή



Ιδιαίτερα η έκδοση Selection προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και πληθώρα τεχνολογιών στάνταρ σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, με άκρως ελκυστική τιμή. Το Insignia Selection διαθέτει σύστημα infotainment Navi 900 IntelliLink με ενσωματωμένη πλοήγηση. Ο πλούσιος εξοπλισμός είναι ένας από τους λόγους της υψηλής αξίας μεταπώλησης του Insignia.



Πολλοί ακόμα παράγοντες εξασφαλίζουν την υπεροχή της ‘ναυαρχίδας’ της Opel στην κατηγορία: χάρη στις υπερσύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τα ανώτερα υλικά, το Insignia πετυχαίνει ένα εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας, το οποίο είναι σημαντικό για ένα μεγάλο κύκλο ζωής με σταθερή αξία μεταπώλησης. Επιπλέον, η έξυπνη μηχανολογία, τα ευφυή συστήματα κίνησης, οι καινοτόμες τεχνολογίες και τα συστήματα υποστήριξης κάνουν την οδήγηση ασφαλέστερη. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, χαμηλότερα ασφάλιστρα (όπου εφαρμόζονται), μικρότερο κόστος συντήρησης και επισκευών και μειωμένες δαπάνες καυσίμου.



Turbo diesel ή Turbo petrol: Σε κάθε περίπτωση το Insignia σας ανταμείβει



Σύμφωνα με τρέχοντες υπολογισμούς και με βάση τις τρέχουσες τιμές (περισσότερες πληροφορίες παρακάτω) το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το Insignia Grand Sport Selection με κινητήρα 1.6 Turbo diesel 100 kW/136 hp (κατανάλωση καυσίμου NEDC με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο: στην πόλη 5,2[1] l/100 km, εκτός πόλης 4,0[1] l/100 km, μικτός κύκλος 4,51 l/100 km, 1181 g/km CO2) είναι εξαιρετικά χαμηλό.



Αλλά πέρα από τις εκδόσεις Opel Insignia diesel, και το βενζινοκίνητο μοντέλο ανταμείβει τους ιδιοκτήτες τους σε επίπεδο συνολικού κόστους ιδιοκτησίας: έκδοση Selection με 1.5 Turbo ECOTEC 121 kW/165 hp (κατανάλωση NEDC με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο: στην πόλη 7,3 l/100 km, εκτός πόλης 5,2l/100 km, μικτός κύκλος 6,0 l/100 km, 136 g/km CO2).



Στη Γερμανία, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας υπολογίζεται από τις δαπάνες συντήρησης[2], ασφάλισης, κατανάλωσης καυσίμου (επίσημη κατανάλωση στο Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης NEDC σύμφωνα με την Οδηγία (EC) No 715/2007 και της Οδηγία (EC) No 692/2008 στις εκδόσεις που μπορούν να εφαρμοστούν[3]) και τους φόρους καθώς και την αναμενόμενη απαξίωση μετά από τρία χρόνια και 90.000 km (εκδόσεις diesel) ή πέντε χρόνια και 100.000 km (εκδόσεις βενζίνης). Τα παραπάνω δεδομένα παρείχε ο ανεξάρτητος οργανισμός Audatex Cost-of-Ownership Solutions το φθινόπωρο του 2017, ενώ τα κόστη ασφάλισης συμμορφώνονται με τις τρέχουσες κατατάξεις GDV στο typklasse.de. Πηγή για τις τιμές καυσίμου που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό ήταν το www.benzinpreis.de (κατάσταση Οκτώβριος 2017: βενζίνη - €1,374/lit, diesel - €1,188/lit), όπως δημοσιεύτηκαν στο ams autokauf το φθινόπωρο του 2017. Οι αξίες μεταπώλησης βασίζονται στα προγνωστικά της Bähr & Fess Forecasts.



Απλά εξαιρετικό: Το Opel Insignia εντυπωσιάζει



Επομένως, το Opel Insignia προσφέρει ένα ελκυστικό, συνολικό πακέτο που πείθει πελάτες και ειδικούς. Αν και η νεότερη γενιά της λεγόμενης ‘ναυαρχίδας’ της Opel βρίσκεται στους Ευρωπαϊκούς δρόμους μόλις μερικούς μήνες, έχει ήδη αποσπάσει αρκετά βραβεία. Μεταξύ αυτών, το “Χρυσό Τιμόνι” 2017 στην Πολωνία (Auto Swiat) και τη Σλοβενία (Auto Bild) καθώς και το “Best Car 2017” (Fleet Cars & Vans, Fleet Auto Premium) στην Πολωνία και “Fleet News of the Year” (FLEET Magazine) στην Τσεχία.



[1] Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.



[2] Σύμφωνα με τις εργατώρες Opel time και την προτεινόμενη λιανική τιμή της Opel για ανταλλακτικά και αναλώσιμα (υγρά κλπ.).



[3] Για οχήματα με αξία σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) και υπολογισμένη εκ νέου στο NEDC: Σύμφωνα με την Οδηγία (EC) No. 715/2007, την Οδηγία (EU) No. 2017/1153 και την οδηγία (EU) No. 2017/1151 στις εκδόσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.



Από το δελτίο Τύπου