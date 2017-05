Με το Ampera-e και αυτονομία 520 km στο Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης, η Opel παρουσιάζει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ανοίγει νέους ορίζοντες στην ηλεκτροκίνηση. Μία νέα εμπειρία οδήγησης που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του αυτοκινήτου. Για το 90% σχεδόν των οδηγών που κάνουν καθημερινά τη διαδρομή σπίτι – γραφείο, η μπαταρία ιόντων λιθίου 60 kWh και η αποδοτική σχεδίαση του Ampera-e, του επιτρέπουν να κινείται σαν ένα συμβατικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια να φορτίζεται σε μία πρίζα.



Η Opel λανσάρει το Ampera-e πρώτα στις χώρες που έχουν ήδη κάποια υποδομή EV ή σε όσες φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες της αγοράς EV. Το Ampera-e πωλείται τώρα στη Νορβηγία, στην πιο ώριμη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Μέσα στη χρονιά, θα ακολουθήσουν η Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία.



Το Opel Ampera-e επαναπροσδιορίζει την έννοια της ηλεκτρικής μετακίνησης έχοντας ηλεκτρική αυτονομία 520 km (βάσει του NEDC) – τουλάχιστον 100 km πρόσθετη αυτονομία από του πλησιέστερου ανταγωνιστή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Ενώ ο κύκλος NEDC είναι σημαντικός για λόγους σύγκρισης, σε πραγματικές συνθήκες, παράγοντες όπως χαρακτηριστικά του δρόμου, καιρικές συνθήκες, οδηγικό στυλ ή πρόσθετο φορτίο, επηρεάζουν την αυτονομία. Γι’ αυτό η Opel δοκιμάζει το Ampera-e σε συνθήκες παρόμοιες με το προφίλ ταχύτητας του WLTP[2] (συντομότερη διαδικασία δοκιμής). Οι δοκιμές WLTP προσομοιώνουν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες. Το Opel Ampera-e φέρνει και εκεί καλά αποτελέσματα: οι μηχανικοί υπολογίζουν αυτονομία μικτού κύκλου 380 km στο WLTP. Όπως είναι φυσικό, η αυτονομία σε καθημερινή χρήση διαφέρει και εξαρτάται από το προσωπικό στυλ οδήγησης και εξωγενείς παράγοντες. Ωστόσο το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων – το άγχος της αυτονομίας – ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και παρά το φουτουριστικό και περιβαλλοντικά συμβατό χαρακτήρα του, το Ampera-e προσφέρει την επιτάχυνση ενός ισχυρού, παραδοσιακού, σπορ αυτοκινήτου.



Η έμφαση στην απόδοση και τις επιδόσεις του Ampera-e αντανακλάται στη δυναμική αξιοποίηση χώρων. Εξωτερικά συμπαγές, με αποτύπωμα παρόμοιο με του Opel Corsa, το εσωτερικό του Ampera-e είναι πιο ευρύχωρο από του μεγαλύτερου Astra. Η καμπίνα επιβατών τοποθετείται πάνω από τη συστοιχία της μπαταρίας, που βρίσκεται κάτω από το πάτωμα, ενώ τα υπερυψωμένα καθίσματα δημιουργούν μία ‘αίσθηση SUV’, κάτι που επιδιώκουν όλο και περισσότερο οι αγοραστές νέων αυτοκινήτων.



“One Pedal Driving”: Φρενάρισμα με το πεντάλ του Γκαζιού



Όμως το Ampera-e έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει: το επαναστατικό, ηλεκτρικό μοντέλο, υπόσχεται ξεκούραστα και σχεδόν αθόρυβα ταξίδια ενώ παράλληλα επαναφορτίζει τις μπαταρίες του εν κινήσει. Για το σκοπό αυτό, ο οδηγός χρειάζεται να αφήνει το γκάζι στο “Drive” mode. Το Ampera-e ανακτά αυτόματα ενέργεια κατά το ρολάρισμα αφού ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σαν γεννήτρια. To λεγόμενο ‘φρένο κινητήρα’ ενισχύεται όταν ο οδηγός επιλέξει το “Low” mode, αυξάνοντας και την ανάκτηση ενέργειας. Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί να αλλάξει σε “Regeneration on Demand” για μέγιστη ανάκτηση ενέργειας μέσω ενός μοχλού πίσω από το τιμόνι. Η ροπή αντίστασης του μοτέρ είναι τόσο υψηλή στα “Low/Regen on Demand” modes ώστε το πεντάλ του φρένου δεν χρειάζεται να πατηθεί για μείωση της ταχύτητας μέχρι να σταματήσει τελείως το όχημα σε κανονική κυκλοφορία. Επομένως, το Ampera-e μπορεί να ελέγχεται μέσω του πεντάλ του γκαζιού (One Pedal Driving). Ωστόσο, ο οδηγός πρέπει να πατήσει κανονικά φρένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα πρώτα μοντέλα προσομοίωσης δείχνουν ότι οι οδηγοί μπορούν να αυξήσουν την αυτονομία μέχρι 5% συγκριτικά με το “Drive” mode, όταν εφαρμόζουν “One Pedal Driving” με αντίστοιχη πλήρη ανάκτηση ενέργειας σε συνθήκες αργής κυκλοφορίας (με συχνά ‘σταμάτα-ξεκίνα’).



Η μέγιστη ροπή των 360 Nm ευθύνεται για το σπορ χαρακτήρα του νέου Opel. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW/204 hp. Στην εκκίνηση από στάση στα φανάρια και κατά την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο, φαίνονται οι ιδιαίτερες ικανότητες του Opel Ampera-e. Το συμπαγές μοντέλο επιταχύνει από στάση στα 50 km/h σε μόλις 3,2 δεύτερα, ενώ η εν κινήσει επιτάχυνση 80 - 120 km/h, που είναι τόσο σημαντική στις προσπεράσεις επιτυγχάνεται σε 4,5 δευτ. (προκαταρτικές τιμές). Η τελική ταχύτητα περιορίζεται από τον ηλεκτρονικό κόφτη στα 150 km/h προς όφελος της συνολικής αυτονομίας.



Ιδανικό για καθημερινή χρήση: Χώρος για πέντε επιβάτες με αποσκευές



Όμως το Ampera-e μήκους 4,16 m δεν εντυπωσιάζει μόνο με την επιτάχυνσή του. Μπορεί να μεταφέρει μέχρι πέντε άτομα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 381 L υπερέχει του μέσου όρου της κατηγορίας. Αυτή η ευρυχωρία είναι αποτέλεσμα έξυπνης ενσωμάτωσης των δέκα μονάδων της μπαταρίας. Ολόκληρη η συστοιχία τοποθετείται κάτω από το αμάξωμα και η σχεδίασή της ακολουθεί τις γραμμές του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος είναι πλήρως αξιοποιήσιμος. Η μπαταρία αποτελείται από 288 κυψέλες ιόντων λιθίου και έχει χωρητικότητα 60 kWh. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη LG Chem.



Με την τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα, οι μηχανικοί του Ampera-e εξέλιξαν ένα νέο είδος δομής αμαξώματος που προστατεύει τη μπαταρία και παράλληλα ελαχιστοποιεί το βάρος. Χρησιμοποίησαν διάφορα κράματα ατσαλιού υψηλής αντοχής και αλουμινίου, για να μειώσουν τη μάζα χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια ή την αντοχή. Περίπου το 81,5% της δομής του αμαξώματος του Ampera-e αποτελείται από προηγμένα ατσάλια υψηλής ή πολύ υψηλής αντοχής. Για περαιτέρω μείωση του βάρους, οι μηχανικοί επέλεξαν αλουμίνιο για εξαρτήματα όπως το καπό, οι πόρτες και η πίσω πόρτα, εξοικονομώντας ένα έξι τοις εκατό επιπλέον στο βάρος, συγκριτικά με τη χρήση συμβατικού ατσαλιού.



Οι επιβάτες απολαμβάνουν ακόμα και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Όπως σε όλα τα μοντέλα Opel, η κορυφαία αίσθηση ευρυχωρίας συμπληρώνεται από μία εξαιρετική, ψηφιακή συνδεσιμότητα. Το σύστημα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας Opel OnStar συνδυάζεται με ένα αποκλειστικό σύστημα infotainment για το Ampera-e. Το σύστημα IntelliLink-e είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto, που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις, να καθοδηγούνται σε ένα προορισμό, να ανταλλάσσουν μηνύματα και να ακούνε μουσική μέσω Spotify, της οθόνης αφής ή φωνητικών εντολών. Το Ampera-e διατίθεται προαιρετικά με ένα νέο σύστημα ήχου Bose με επτά ηχεία υψηλής απόδοσης.



[1] New European Driving Cycle



[2] Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure



Από το δελτίο Τύπου