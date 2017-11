Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2018 που φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Tim Walker παρουσιάστηκε στο Manhattan Center στη Νέα Υόρκη. Η φωτογράφιση της 45ης έκδοσης του Ημερολογίου έγινε στο Λονδίνο τον περασμένο Μάιο καιο Βρετανός φωτογράφος επιστράτευσε το μοναδικό στυλ του, μεχλιδάτα σκηνικά και ρομαντικάστοιχεία, για να ξαναζωντανέψει μία από τις κλασικές ιστορίες της Βρετανικής Λογοτεχνίας, ειπωμένη αλλιώς:"Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων ". Η έμπνευσή του προήλθε όχι μόνο από το κλασικό παραμύθι του LewisCarroll, αλλά κυρίως από την εικονογράφηση που ο ίδιος ο Carrollείχε εμπιστευθεί στονJohnTenniel,για την πρώτη έκδοση του 1865. Το Ημερολόγιο Pirelli 2018 τουTimWalker, περιλαμβάνει 28 φωτογραφίες σε 20 διαφορετικά και εντυπωσιακά σκηνικά για μία νέα, μοναδική Χώρα των Θαυμάτων.

”Το παραμύθι της Αλίκης έχει ειπωθεί πολλές φορές”, δήλωσε ο TimWalker, “Θέλησα να επιστρέψω στο σημείο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον LewisCarroll,ώστε να ξαναπώ την ιστορία από την αρχή. Σκοπός ήταν να βρω μία διαφορετική και αυθεντική προοπτική.»

Για να αποτυπώσει μέσα από το φακό του τη δική του εκδοχή του παραμυθιού της της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, ο Walkerεπέλεξε18ήδη καθιερωμένα ή ανερχόμενα ονόματααπό το χώρο της μουσικής, της υποκριτικής, του modelling και του ακτιβισμού. Ανάμεσά τους, τοtopmodelAdut Akech(Σουδάν/Αυστραλία), το μοντέλο και ακτιβίστρια φεμινίστριαAdwoa Aboah(Γκάνα/Βρετανία),το μοντέλο AlphaDia(Σενεγάλη/Γερμανία), ο ηθοποιός Djimon Hounsou(Μπενίν/Αμερική), το μοντέλοDuckie Thot(Ν. Σουδάν/Αυστραλία), η ακτιβίστρια που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών JahaDukureh(Γκάμπια),το μοντέλοKingOwusu(Βρετανία), ο Αμερικανός ράπερ & τραγουδιστής LilYachty, η ηθοποιόςLupitaNyong’o(Κένυα/Μεξικό),τοsupermodel& ηθοποιός NaomiCampbell(Βρετανία), οΑμερικανόςηθοποιός, τηλεπερσόνα και πασίγνωστη dragqueenRuPaul, η Αμερικανίδα ηθοποιός SashaLane, ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίαςSean “Diddy” Combs, το μοντέλο Slick Woods(Αμερική), η Αφρικανή δικηγόρος και μοντέλο ThandoHopa, η Αμερικανίδα ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας και τηλεπαρουσιάστριαWhoopiGoldberg, το μοντέλοWilsonOryema(Βρετανία)και η Βρετανίδα στυλίστρια, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια ZoeBedeaux.

Όλοι μαζί απαρτίζουν ένα cast μαύρων καλλιτεχνών (all-black), για δεύτερη φορά από το 1987 που ο Βρετανός φωτογράφος TerenceDonovanφωτογράφισε πέντε μαύρες καλλονές μεταξύ των οποίων η τότε δεκαεξάχρονη NaomiCampbell και το μοντέλο, συγγραφέας ακριβίστρια WarisDirie για το Ημερολόγιο της Pirelli.

Συνεργάτες του Walker στη φετινή έκδοση του ημερολογίουήταν δύο ήδη καταξιωμένοι επαγγελματίες στο είδος τους: ηShonaHeath, μία από τις κορυφαίες διευθύντριες δημιουργικού και σκηνογράφους της Βρετανίας και ο στυλίσταςEdwardEnninful(fashionicon) που εμπνεύστηκε τα φετινά περίτεχνα κοστούμια.

Η ShonaHeathήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία των εντυπωσιακών σκηνικών που αποτέλεσαν τον καμβά για τη δημιουργική αφήγηση των Περιπετειών της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων. Στοιχεία του παραμυθιού πουαποτελούν κομμάτι της συλλογικής φαντασίας μας ανατρέπονται: ο άσπρος λαγός γίνεται μαύρος λαγός, ενώ τα κόκκινα τριαντάφυλλα της Βασίλισσας βάφονται μαύρα από τα Τραπουλόχαρτα. «Πάντα προσπαθούσα να βρω κάτι για να ανατρέψω το συμβολισμό της ιστορίας και την σημασία της, κάτι για να τη διαφοροποιήσω. Στέλνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα,το οποίο απορρέει μέσα από την ιστορία» δήλωσε ηHeath.

Σχολιάζοντας τη συμβολή του στη φετινή έκδοση του ημερολογίου, οEnninfulο οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος έγχρωμος αρχισυντάκτης και μάλιστα γένους αρσενικού της ΒρετανικήςVogueδήλωσε. «Είναι πολύ σημαντικό, η ιστορία της Αλίκης να ειπωθεί σε μία νέα γενιά. Η περιπέτειά της στη Χώρα των Θαυμάτων εκφράζει τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε και την εξύμνηση της διαφορετικότητας. Μεγαλώνοντας στο Λονδίνο, συχνά έζησα σε ένα φανταστικό κόσμο παραμυθιών και αστυνομικών μυθιστορημάτων. Η Αλίκη ήταν πάντα από τις αγαπημένες μου ηρωίδες. Πάντα ένοιωθα ότι βρισκόμουν μαζί της στο ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων, και ότι όλοι αυτοί οι ασυνήθιστοι χαρακτήρες ήταν φίλοι μου …εντάξει όλοι εκτός από την τρομακτική Βασίλισσα και τους δήμιούς της … στη θέα μιας μαύρης Αλίκης σήμερα, όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φυλής, θα μπορούν να αποδεχτούν την ιδέα της διαφορετικότητας από πολύ νεαρή ηλικία και να αναγνωρίσουν ότι η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Ζούμε στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας. Αξιοσημείωτα projectsόπως το Ημερολόγιοτης Pirelliδείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα σε μία όλο και περισσότερο κυνική πραγματικότητα.»

Όπως δήλωσε οRobertDouglas-Fairhurst, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Μέλος της RoyalSocietyofLiteratureκαι συγγραφέας του δοκιμίουBeingAlice, αυτό που έχει “ενδιαφέρον είναι η άρνηση τουTimWalker να μετατρέψει τη Χώρα των Θαυμάτων σε ένα κομμάτι Βικτωριανού Κιτς.» Στο δοκίμιό τουFairhurst τονίζει ότι “αν και η ‘Χώρα των Θαυμάτων’ ακούγεται σαν μαγικό μέρος, αυτό που εντυπωσιάζει πολλά παιδιά όταν διαβάζουν για πρώτη φορά την ιστορία,είναι πόσο τρομακτικά φαντάζουν μερικά σημεία της. Παρά το ότι η Αλίκη βρίσκεται να απειλείται από το ίδιο το όνειρό της. Και παρά το ότι όλα τα πλάσματα που συναντά είναι ιδιόρρυθμα και όχι ‘χαριτωμένα’. [...]

Ασφαλώς στην καρδιά όλων βρίσκονται οι φωτογραφίες του Walker για την Αλίκη. Παραμένει η Αλίκη, αλλά δεν είναι πια παιδί. Εδώ το ρόλο της υποδύεται ένα μοντέλο με απόκοσμη ομορφιά (DuckieThot). Η προσωπική της ιστορία -η ίδια παιδί Σουδανών προσφύγων που μετοίκησαν στην Αυστραλία - την καθιστά την ιδανική σύγχρονη ενσάρκωση της αεικίνητης και ξεριζωμένης ηρωίδας. Από την άλλη, το ΗμερολόγιοPirelliσυνολικά, αποδεικνύει άριστα ότι η ιστορία τουLewisCarrollδεν σταματά να εξελίσσεται.»

Περισσότερες πληροφορίες για το τι διαδραματίζεται τα παρασκήνια, τις φωτογραφίσεις, τις ιστορίες και τους συντελεστές του 2018 PirelliCalendarυπάρχουν στο ειδικόwebsite, www.pirellicalendar.com, όπου οι επισκέπτες μπορούν να διερευνήσουν την ιστορία των 50 και πλέον χρόνων τουTheCal™ μέσα από βίντεο, συνεντεύξεις, φωτογραφίες και κείμενα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.





ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

TIM WALKER

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ

EDWARD ENNINFUL

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SHONAHEATH

ΚΑΣΤ

ADUTAKECH: ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

ADWOAABOAH: ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ

ALPHADIA: 5 ΚΟΥΠΑ ΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΟ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ

DJIMON HOUNSOU: ΡΗΓΑΣΚΟΥΠΑ

DUCKIE THOT: ΑΛΙΚΗ

KING OWUSU: ΤΟΥΝΤΕΛΝΤΟΥΜ, 2ΚΟΥΠΑΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΟ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ

LIL YACHTY: ΦΡΟΥΡΟΣΤΗΣΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

LUPITA NYONG’O: ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ

NAOMI CAMPBELL: ΔΗΜΙΟΣ

RUPAUL: ΝΤΑΜΑΚΟΥΠΑ

SASHA LANE: ΛΑΓΟΣΤΟΥΜΑΡΤΗ

SEAN “DIDDY” COMBS: ΔΗΜΙΟΣ

SLICK WOODS: ΤΡΕΛΟΚΑΠΕΛΑΣ

THANDO HOPA: ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΑΤΩΝΚΑΡΔΙΩΝ

WHOOPI GOLDBERG: ΔΟΥΚΙΣΑ

WILSON ORYEMA: 7 ΚΟΥΠΑΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΟ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ZOE BEDEAUX: ΚΑΜΠΙΑ

JAHA DUKUREH: ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΤΗΣΧΩΡΑΣΤΩΝΘΑΥΜΑΤΩΝ





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝTIMWALKER

Πιστεύετε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο της Pirelli;

Είναι προφανές ότι ανέκαθεν το ήθελα. Εννοώ ότι έχει ενδιαφέρον να κοιτάζεις μία φωτογραφία από ένα Ημερολόγιο της Pirelliκαι να ξέρεις πότε τραβήχτηκε. Και πάντα μου άρεσεη ‘οπτική’ κάθε φωτογραφίας και το να βλέπω την ελευθερία που είχαν οι φωτογράφοι για να εκφράσουν τη δημιουργική φαντασία τους μέσα από το φακό τους.

Θα θέλατε να μας μιλήσετε για το πώς οδηγηθήκατε και ξεκινήσατε να αποτυπώνετε τις ιδέες σας;

Η Αλίκη είναι ένα χιλιοειπωμένο παραμύθι, ένας φίλος μου έδωσε το βιβλίο εικονογραφημένο από τον JohnTennielπριν από μερικά χρόνιακάτι που δεν είχα ξαναδεί. Ξαφνικά με ταξίδεψε πίσω στην Αλίκη και σε αυτό που έκανε οLewisCarroll, απλά ήθελα να επιστρέψω στο σημείο που αποτέλεσε την απαρχή της έμπνευσής του για να ξαναπώ την ιστορία από την αρχή,χωρίς όμως να επηρεαστώ από την ερμηνεία του Disney ή του TimBurton. Ήθελα να φτάσω στην πηγή της φαντασίας όπως έκανε και εκείνος δίνοντας τις εικόνες του στον JohnTenniel για να τις ερμηνεύσει.

Και ήταν πολύ πιο σκοτεινά, λέτε, αρχικά.

Πιστεύω ότι στην κουλτούρα μας έχουμε γλυκανάλατα παραμύθια τα τελευταία 50 χρόνια. Όμως τα παιδιά μπορούν να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται το σκοτάδι σε πράγματα όπως και το φως. Και αυτό είναι κάτι που ο LewisCarrollσυνειδητοποίησε πλήρως και ίσως γι’ αυτό είναι έχει τέτοια απήχηση.

Δεν θα έλεγα ότι οι άνθρωποι θεωρούν το έργο σας αρκετά ‘σκοτεινό’, αλλά το έχουν περιγράψει σαν μία όμορφη διαφορετικότητα.

Υπάρχει ομορφιά σε πολλά διαφορετικά πράγματα, κάτι που πεθαίνει και αποσυντίθεται είναι μερικές φορές εξίσου όμορφο με κάτι που γεννιέται. Πιστεύω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση να δίνουμε έμφαση μόνο στην πιο φωτεινή πλευρά.

Όταν συνεργάζεστε με άλλα ταλέντα, μεγαλύτερη σημασία έχει η αίσθηση, η κουλτούρα ή η κατανόηση;

Όταν κάνεις μία τέτοια φωτογράφιση, μαθαίνεις πώς να αξιοποιήσεις τα καλύτερα στοιχεία των άλλων για να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Είναι μία συνεργασία, δουλεύεις με όλους για να τους βγάλεις τον καλύτερό τους εαυτό και να κάνεις τις φωτογραφίες σου τις καλύτερες δυνατές.

Όταν σκέφτομαι φωτογραφίες πάντα θέλω να βλέπω μία εικόνα που δεν έχω ξαναδεί. Αυτό είναι το πρώτο. Πάντα προσπαθείς να δημιουργήσεις μία φωτογραφία που δεν έχεις ποτέ ξαναδεί πριν, αλλά σου θυμίζει κάτι που ίσως έχεις δει. Και πιστεύω ότι το πάντρεμα στοιχείωνείναι πραγματικά σημαντικό. Κοιτάζεις λοιπόν το έργο ενός φωτογράφου, ενός καλλιτέχνη, ενός σκηνοθέτη και μία ιστορία που έχεις διαβάσει κάπου και μετά τα αναμιγνύεις όλα μαζί και μπορείς να δημιουργήσεις κάτι εντελώς νέο.

Η συνεργασία με τηShonaHeath...

Η Shonaείναι ‘γκουρού’ της σκηνογραφίας, προσθέτει πράγματα που εγώ δεν θα μπορούσα. Επομένως, εάν έχω ένα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αυτή το αμφισβητεί και με προκαλεί και μου δείχνει πράγματα που ίσως δεν είχα δει πριν. Έχει την αίσθηση των χρωμάτων όσο κανείς άλλος. Η προσοχή της στη λεπτομέρεια είναι ασυναγώνιστη.

Πιστεύετε ότι εάν δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινείς και παθιασμένοι με το project σας, οι άνθρωποι θα το έβλεπαν;

Πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι κάτι σαν ‘φάντασμα’, είναι κάτι πολύ μαγικό και κατά μία έννοια άυλο, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά εάν πραγματικά πιστεύεις σε αυτό, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αληθινό και απτό.Η φωτογραφία λειτουργεί καλύτερα όταν γίνεται αβίαστα. Όταν υπερφορτώνεται, χάνει τη δύναμή της, επειδή πιστεύω ότι οι φωτογραφίες έχουν αξία όταν έχουν ακόμα και ένα λαθάκι, και δημιουργούνται πολύ αυθόρμητα και υπάρχει αμεσότητα.

Θέλετε αν φτάσετε σε ένα σημείο όπου να έχετε την αίσθηση ότι ‘πετάτε’ ενώ εργάζεστε;

Ξέρετε, μερικές από τις πιο διάσημες φωτογραφίες δεν τραβήχτηκαν με μεγάλη προσπάθεια.Πολλές συγκλονιστικές φωτογραφίες σε καιρό πολέμου είναι στιγμιότυπα που διαρκούν χιλιοστά του δευτερολέπτου – που έρχονται και φεύγουν. Έτσι πιστεύω ότι λειτουργεί η φωτογραφία, με το ένστικτο και την ταχύτητα και το χάος. Πολλές από τις φωτογραφίες που τραβάω είναι κατά κάποιο τρόπομία ερωτική επιστολή σε ό,τι έχει γίνει πριν, επομένως είναι σαν μία γέφυρα με το παρελθόν, μία αναγνώριση του ποιος καινοτόμησε πριν από μένα.

Και πάλι λίγα λόγια για τοcasting, ήταν για εσάς μία ενδιαφέρουσα ισορροπία ανθρώπων με τους οποίους έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

Οι σκηνές με τονSean “Diddy” Combsκαι τηNaomiήταν χάος. Αλλά καλό χάος, από αυτό που θέλεις. Κάτι που έχω ανακαλύψει σαν φωτογράφος είναι ότι όταν τα πράγματα ξεφεύγουν λίγο από τον έλεγχο, είναι καλύτερα.

Επειδή λειτουργείς με το ένστικτο και ‘συλλαμβάνεις’ τα πράγματα γρήγορα.

Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε μία φωτογράφιση κουβαλώνταςτο βάρος κάποιων ιδεών ή προκαθορισμένων ‘patterns’ στο κεφάλι σου.Απλά δεν μπορείς να φτάνεις στο χώρο αρχίσεις να τραβάς φωτογραφίες με στερεότυπα. Πρέπει να αφεθείς και να λειτουργείς με το ένστικτο, αυτόείναι που μετράει.

Πιστεύετε ότι το ημερολόγιο δικαίωσε τις προσδοκίες σας;

Σαν φωτογράφος δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένος, θα [μπορούσε] να είναι διαφορετικό, αλλά είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με τις φωτογραφίες, είμαι αληθινά περήφανος γι’ αυτές.





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝSHONAHEATH

Από πού εμπνευστήκατε τα σκηνικά του φετινού ημερολογίου;

Πάντα ξεκινούσαμε με τις εικόνες τουJohnTenniel, μετάενδιαμέσως σταματάγαμε για να εξετάσουμε προσεκτικά τι υπάρχει στο σενάριο, τι θα το κάνει πιστευτόσε ένα πιο ρεαλιστικό ντεκόρ. Μετά από αυτό, προχωρούσα σε ανάλυση στοιχείων και υλικών, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα μυθικό πτηνό, επομένως, πώς δημιουργούμε ένα μυθικό πτηνό;Τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κολλάζ με όλα τα είδη διαφορετικών μυθικών πτηνών από βιβλιοθήκες. Είχα έναν κεραμικό ερωδιό στο στούντιο τον οποίο φωτογραφίσαμε και πήραμε το φτερό και το ενθέσαμε σε αυτό, είχε κάποια σχέση με μερικά από τα πιο ανάγλυφα και δομικά κομμάτια που έβαλα στο σκηνικό. Ένα μυθικό πτηνό έπρεπε να προσαρμοστεί στο δικό μας κόσμο, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία παλιομοδίτικη φωτογραφία ενός μυθικού πτηνού, έπρεπε να είναι η καλύτερη.

Σε τι διαφέρει η έκδοσή σας από την ιστορία της Αλίκης;

Την ιστορία την έχουμε δει και ξαναδεί στο πέρασμα των δεκαετιών, ποιο θα ήταν το στοιχείο που θα οδηγούσε την Αλίκη μας κάπου διαφορετικά;Το‘allblack’castσήμαινε ότι μπορούσαμε να παίξουμε ανατρέποντας μερικά από τα υπάρχοντα στοιχεία, όπως το κουνέλι κανονικά είναι άσπρο, γίνεται μαύρο. Μετά υπήρχε η πολύ διάσημη σκηνή όπου τα τραπουλόχαρτα βάφουν τα τριαντάφυλλά τους κόκκινα στην αρχική ιστορία, και στη δική μας βάφουν τα κόκκινα μαύρα.

Πάντα προσπαθούσα να βρω κάτι για να ανατρέψω το συμβολισμό της ιστορίας και της σημασίας της και πόσο θα μπορούσε αυτό να διαφοροποιηθεί. Εν τούτοις δίνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα που πηγάζει μέσα από την ιστορία.

Πώς ταιριάξατε τους χαρακτήρες στις σκηνές;

Υποθέτω ότι ο τρόπος που ταίριαξαν στα σκηνικά είχε να κάνει με την αφήγηση και τους κόσμους και το ταμπλό που θέλαμε να δημιουργήσουμε. Μερικές φορές δεν θέλαμε να γίνει κάτι αναγκαστικά. Αλλάξαμε μερικούς από τους χαρακτήρες. Για όσους νομίζαμε ότι δεν έπρεπε να είναι βασιλιάδες, απλά δεν τους κάναμε. Η ιστορία εξελίχθηκε.

Ήταν μία δουλειά που εκπλήρωσε φιλοδοξίες σας;

Είχαμε το χρόνο, είχαμε τους πόρους, είχαμε ένα φανταστικό σημείο εκκίνησης, η ιδέα ήταν καταπληκτική και δεν διαφημίζουμε το οτιδήποτε, απλά αποτυπώναμε μία δημιουργική ιστορία δημιουργικά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει ως προς τη δημιουργική δουλειά. Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί.





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝEDWARDENNINFUL

Πώς μπήκατε στοφετινό projectτου Ημερολογίου;

Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τονTimο οποίος μου είπε ότι δούλευε πάνω σε έναprojectγια τηνPirelli. Ρώτησε αν ήθελα να συμμετάσχω και ασφαλώς είναι Pirelli, TimWalker, δεν θέλει και πολλή σκέψη. Έτσι συμφώνησα, και μετά μου είπε τί ήταν και τρελάθηκα. Φαινόταν τόσο απλή ιδέα, η ιστορία της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων ειπωμένη αλλιώς, με ‘all-black’cast. Αυτή είναι η ομορφιά τουTim, μόνο οTimθα μπορούσε να σκεφθεί κάτι τόσο απίστευτο. Από εκεί και μετά παθιάστηκα με το project, ξετρελάθηκα με την ιδέα.

Και οι κόσμοι τουTim είναι όλοι φανταστικοί και μυθικοί.

Υπάρχουν όμορφα σκίτσα και οTimαπλά σου δίνει τις κατάλληλες λέξεις. Είναι ένας συνδυασμός Αλίκης και Γιαπωνέζων ηθοποιών της δεκαετίας του ’80. Οπότε σκέφτηκα ‘τα πάντα είναι σχήματα μακριά από σώματα, μεγάλοι ώμοι, τα πάντα κάπως σφιγμένα, δουλειά με βάση το καφέ ενώ προσπαθείς να αποφύγεις ορισμένα χρώματα. Επομένως ήταν ένα μαγικό ταξίδι και ήταν ο Tim, αλλά ήταν πραγματικά απίστευτο και χάρηκα που συμμετείχα. Πιστεύω ότι αυτή η νέα εκδοχή του παραμυθιού είναι τέλεια για τις εποχές που ζούμε τώρα, με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, και το διάλογο για τη διαφορετικότητα. Έκανε τηνPirelliνα λάβει μέρος σε αυτό το διάλογο. Ήταν ένας ακόμα λόγος που σκέφθηκα ότι η συνεργασία με τονTimκαι τηνPirelliήταν τόσο καταπληκτική, αυτό τοprojectεκφράζει το πνεύμα της εποχής.

Συνεργαστήκατε στενά με τη Shona και τον Tim όταν αποφασίζατε για τις ενδυμασίες;

Συνεργάστηκα για μερικές από τις ενδυμασίες με τη Shona, επειδή έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο όπου τα ρούχα είχαν στοιχεία κουστουμιών, αλλά ήταν βασισμένα στην πραγματικότητα. Όταν κοιτάξεις, ας πούμε, τονPuff, είχε ένα καταπληκτικό κόκκινο κουστούμι, φόραγε το δικό του ζευγάρι μπότες, η Naomiείχε το κλουβί τις με λάτεξ από κάτω. Ήταν πολύ σημαντικό, όλα να σχετίζονται με τον κόσμο του σήμερα. Τα τραπουλόχαρτα φορούσαν αθλητικά παπούτσια, επομένως ήταν ένας ωραίος ‘χορός’ ανάμεσα σε μένα και στη Shona.

Η δημιουργική δύναμη από εσάς τους τρεις ήταν εμψυχωτική.

Όταν είσαι σε μία φωτογράφηση, υπάρχει πάντα μία αναζήτηση της εικόνας, και ένοιωσα ότι ο Tim κυριολεκτικά είχε την εικόνα μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Το συζητήσαμε στη συνέχεια, η αναζήτηση μπορεί να πάρει μερικές φορές μισή μέρα, μερικές φορές ακόμα και μία δεύτερη μέρα, αλλά επειδή αυτός ο κόσμος ήταν τόσο απίστευτα σχολαστικός και λεπτομερής, τη στιγμή που έβαλε την Αλίκη στο κλουβί είχε ήδη την εικόνα, κάτι πολύ σπάνιο.

Ήσασταν ικανοποιημένος με τοcast;

Ήταν όνειρο για μένα να μπορέσω να συναντήσω μερικούς από τους ήρωές μου όπως οι WhoopiGoldberg, RuPaul&Puff, ένα απίστευτοcast, και μόνον ηPirelliμπορεί να φέρει αυτούς τους ανθρώπους μαζί, μίλησα με τον καθένα ξεχωριστά και όλοι έχουν σε μεγάλη υπόληψη το ημερολόγιο. Ξέρετε, όταν ηWhoopiέλαβε το τηλεφώνημα η αντίδρασή της ήταν κάτι σαν ‘Ω θεέ μου, εγώ;’, όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που βρίσκονταν εκεί. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Puffήταν κάπως έτσι ‘Αυτό θα είναι το πιο απίστευτο μου έχει συμβεί, όποιος δεν θα είναι εκεί, θα ενοχληθεί ή θα ζηλέψει πολύ. Ένοιωσα ότι ήμασταν όλοι σε ένα κουκούλι, με πολύ ένταση για μερικές ημέρες. Έτσι όμως βγαίνουν οι καλύτερες δουλειές, νομίζω. Μεαπόλυτη συγκέντρωση.

Είπατε ‘Δεν μπορώ απλά να πάω εκεί και να πετάξω τα ρούχα σε μία φωτογραφία, πρέπει να έχω μία ιδέα για το χαρακτήρα, ποια είναι, από πού είναι. Είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι, εσύ έχεις τις κούκλες σου και δημιουργείς χαρακτήρες γι’ αυτές. Η ενασχόλησή μου με τη μόδα μου ‘πέρασε’ αυτή τη νοοτροπία.

Εάν έχω ένα χαρακτήρα, οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, όπως όταν οTimμου τηλεφώνησε για να μου πει ‘Η ιστορία της Αλίκης, ειπωμένη διαφορετικά μεblackcast’. Ήδη την έβλεπα, την έβλεπα σε όλα τα σενάρια… μπορώ να δώσω περισσότερα σε μία εικόνα εάν έχω μία ιδέα για το ποιος είναι ο χαρακτήρας. Είναι το σημαντικότερο για μένα, ο χαρακτήρας πριν από οτιδήποτε.

Η Duckie (Thot) σε υπνώτιζε.

Η Duckieσε υπνώτιζε, ήταν μαγική. Η Duckieέχει κάτι το απόκοσμο, γλιστράει μέσα από τα δάχτυλά σου όταν είναι εκεί, είναι παρούσα αλλά είναι και σε μία άλλη διάσταση, και αυτό χαρακτηρίζει τους μεγάλους αστέρες. Ήταν απλά απίστευτη, δεν ξέφυγε ποτέ από το ρόλο της, ήταν πάντα η Αλίκη. Θυμάμαι τονTimόταν μου τηλεφώνησε για να μου πει, ‘Λοιπόνσκέφτομαι αυτό το κορίτσι’. Κι εμένα να του λέω ‘Αυτή θα την θέλειςοπωσδήποτε’ και την επόμενη μέρα να παίρνω έναemailλέγοντας ‘Θεέ μου, είχες δίκιο’.

Πόσο σημαντικό είναι να ονειρεύεσαι στον κόσμο του σήμερα;

Εξακολουθώ να πιστεύω στη δύναμη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι με την κατάσταση του κόσμου σήμερα, υπάρχει ανάγκη για φαντασία και όνειρα.

Υπάρχει ανάγκη γιαφυγή από την πραγματικότητα. Και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να το προσφέρουν αυτό, επομένως περισσότερο από ποτέ τώρα, χρειαζόμαστε να ονειρευόμαστε.

Βιογραφία TimWalker

Οι φωτογραφίες του TimWalker μαγεύουν τους αναγνώστες της Vogue, κάθε μήνα, πάνω από μία δεκαετία. Εξεζητημένα σκηνικά και ρομαντικά στοιχεία χαρακτηρίζουν το αμίμητο στυλ του. Μετά από 15ετή ενασχόληση με φωτογραφικά κάδρα, ο Walker αποφάσισε να γίνει και κινηματογραφικός δημιουργός.

Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1970 και το ενδιαφέρον του για τη φωτογραφία ξεκίνησε στη βιβλιοθήκη Condé Nast στο Λονδίνο όπου εργάστηκε στο αρχείο του Cecil Beaton ένα χρόνο πριν το Πανεπιστήμιο. Μετά από το πτυχίο BA Honors τριετούς φοίτησης στη Φωτογραφία στο Exeter College of Art, ο Walker απέσπασε το τρίτο βραβείο ως Ανεξάρτητος Νεαρός Φωτογράφος της Χρονιάς (The IndependentYoungPhotographerOf The Year).

Με τη αποφοίτησή του το 1994, ο Walker εργάστηκε σαν freelance βοηθός φωτογράφος στο Λονδίνο πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη σαν βοηθός πλήρους απασχόλησης δίπλα στον Richard Avedon. Όταν επέστρεψε στην Αγγλία, αρχικά ασχολήθηκε με πορτρέτα και ντοκιμαντέρ για Βρετανικές εφημερίδες. Στην ηλικία των 25, φωτογράφισε το πρώτο του fashion story για τη Vogue, και από τότε φωτογραφίες του έχουν κοσμήσει τη Βρετανική, Ιταλική και Αμερικανική έκδοση καθώς και τα W Magazine και LOVE Magazine.

Ο Walker οργάνωσε την πρώτη του σημαντική έκθεση στο Design Museum του Λονδίνου το 2008. Αυτό συνέπεσε με τη έκδοση του βιβλίου του ‘Pictures’ από την εκδοτική εταιρεία teNeues.

Το 2010,η πρώτη ταινία μικρού μήκους του Walker, ‘The Lost Explorer’ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Λοκάρνο στην Ελβετία, και στη συνέχεια κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Chicago United Film Festival, 2011.

Το 2012 εγκαινιάστηκε η φωτογραφική έκδοση του Walker με τίτλο ‘Storyteller’ στο Somerset House, Λονδίνο. Η έκθεση συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του ‘Storyteller’ από το εκδοτικό οίκο Thames and Hudson. Εξάλλου, το 2013 σε συνεργασία με τους Lawrence Mynott και Kit Hesketh-Harvey, εξέδωσε το The Granny Alphabet, μία μοναδική συλλογή πορτρέτων και εικόνων που τιμά τις γιαγιάδες.

Ο Walker τιμήθηκε με το ‘Isabella Blow Award for Fashion Creator’ από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council) το 2008 και με το Infinity Award από το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας (The International Center of Photography) το 2009. Το 2012 Walker έλαβε Τιμητική Υποτροφία (Honorary Fellowship) από την Βασιλική Φωτογραφική Εταιρεία (Royal Photographic Society).

Το Victoria & Albert Museum και η National Portrait Gallery στο Λονδίνο περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Walker στις μόνιμες συλλογές τους.

Ο Tim ζει στο Λονδίνο.

Βιογραφία - Shona Heath

Η Shona Heath είναι από τις κορυφαίες διευθύντριες δημιουργικού και σκηνογράφους της Βρετανίας. Διάσημη για τη μακροχρόνια συνεργασία της με τον TimWalker και άλλους σύγχρονους φωτογράφους μόδας, (μεταξύ των οποίων οι CraigMcDean, InezandVinoodh, PaoloRoversi, JackieNickerson) το έργο της έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία δέκα χρόνια με φωτογραφίσεις μόδας και projectsσύγχρονης αφήγησης.

Η Shonaέχει φέρει τη μαγική πινελιά και τη γνώση της στο χώρο των περιοδικών, της μόδας και της διαφήμισης, έχοντας σχεδιάσει επίσης κουστούμια ποικίλης θεματολογίας. Οι δεσμοί της με τη μόδα, την τέχνη και τον κινηματογράφο συνθέτουν έναν απαράμιλλο συνδυασμό και την κάνουν περιζήτητη. Από το 2015, η Shonaσυνεργάζεται με τηMarni, κατασκευάζοντας δημιουργικούς αρχιτεκτονικούς χώρους με όμορφα χρώματα και μία θηλυκή και σύγχρονη αξιοποίηση του χώρου.

Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το Όραμα της Shona σαν ένα παιχνίδι κλίμακας και χρωμάτων, μία μίξη χειροποίητων και πειραματικών υλικών, πάντα σύγχρονων, με μία θηλυκή πινελιά. Μοτίβα από τη φύση εμπνέουν και δίνουν το παρών στα έργα της της.

Με την προσωπική της, χιουμοριστική‘ματιά’ σε χώρους και εγκαταστάσεις που σχεδιάζει, έχει δημιουργήσει εντυπωσιακές βιτρίνες για τουςBarneysNewYork, Harrods, Colette, JCrew, Harrods, H&M, Diorκαι άλλους.

Από τότε που αποφοίτησε από τη σχολήFashionDesignτου Πανεπιστημίου τουBrightonτο1997, έχει ασχοληθεί με γλυπτική σε χαρτί, ζωγραφική, σχεδίαση κουστουμιών, φωτογραφία, κινηματογραφική παραγωγή, art-directing, εγκαταστάσεις, σχεδίαση εκθέσεων και άλλα. Τα διαπιστευτήριά της – καλλιτεχνικά, δημοσιογραφικά και διαφημιστικά - περιλαμβάνουνΑμερικανική, Βρετανική και ΙταλικήVogue, Miu, Prada, ChristianDior, AnotherMagazine, 032c, BjorkHermθs.Mulberry, the V and A, Christian Dior, Topshop. Pop Magazine, Dazed&Confused και Qvest, ShowStudio, Michael Halpern…καισυνεχίζονται!

Η Shonaεργάζεται από το στούντιό της στοDalston, Λονδίνο.

Βιογραφία Edward Enninful

Ο Edward Enninful ξεκίνησετηνδημιουργικήκαριέρατουστηνηλικίατων 18 ότανδιορίστηκε Fashion Director στο i-D καιέγινεονεότεροςσυντάκτης σεένασημαντικόδιεθνέςέντυπο. Το 1998 ο Enninful έγινε Contributing Fashion Editor στηνΙταλική Vogue καιτο 2005 Contributing Fashion Editor στηνΑμερικανή Vogue.

Το 2011, ανέλαβε τη θέση του Fashion & Style Director του W Magazine, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Παράλληλαμετοπλούσιοδημοσιογραφικόέργοτου, ο Enninful έχειεμπνευστείπολυάριθμεςδιαφημιστικέςκαμπάνιεςκαιεπιδείξειςμόδαςμεταξύάλλωνγιατουςοίκους Gucci, Christian Dior, Versace, Lanvin, Dolce & Gabbana, Jil Sander, Giorgio Armani, Mulberry, Commes Des Garcons.

Σεόλητουτηνκαριέραο Edward ήτανυπέρμαχοςτηςποικιλίαςστονκόσμοτηςμόδαςκαιεπιδιώκεισυνεχώςνέεςκαινοτομίες, έχονταςδημιουργήσειμερικάαπόταπιοθρυλικάεξώφυλλα αλλάκαιτάσειςτο διάστημα αυτό.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ PIRELLI: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

1964 Robert Freeman στη Majorca, Ισπανία

Jane Lumb, Sonny Freeman Drane, Marisa Forsyth

1965 Brian Duffy στο Monaco καιτην Côte d'Azur, ΝότιαΓαλλία

Pauline Dukes, Annabella, Virginia, Pauline Stone, Jeannette Harding

1966 Peter Knapp στο Al Hoceima, Μαρόκο

Peter Knapp, Shirley Ann, Sue

1967 δενδημοσιεύτηκε

1968 Harri Peccinotti στην Djerba, Τυνησία

Ulla Randall, Elisa Ngai, Pat Booth, Jill La Tour

1969 Harri Peccinotti in Big Sur, Καλιφόρνια

1970 Francis Giacobetti στο Paradise Island, Μπαχάμες

Alexandra Bastedo, Anak, Pegga, Paula Martine

1971 Francis Giacobetti στη Jamaica, ΜεγάλεςΑντίλλες

Caileen Bell, Angela McDonald, Kate Howard, Christine Townson, Gail Allen

1972 Sarah Moon στη Villa Les Tilleuls, Παρίσι

Suzanne Moncurr, Mick Lindburg, Boni Pfeifer, Inger Hammer, Magritt Rahn, Barbara Trenthan

1973 Brian Duffy στο London, Αγγλία

Erica Creer, Sue Paul, Nicki Howorth, Kubi, Nicky Allen, Jane Lumb, Kate Howard, Vida, Penny Steel, Kari Ann, Elizabeth, Vicky Wilks

1974 Hans Feurer στις Seychelles, Αφρική

Eva Nielson, Kim, Marana, Chichinou, Kathy Cochaux

1975 - 1983 δενδημοσιεύτηκε

1984 Uwe Ommer στις Bahamas, Κεντρική Αμερική

Angie Layne, Suzy-Ann Watkins, Jane Wood, Julie Martin

1985 Norman Parkinson στο Edinburgh, Σκοτία

Anna, Cecilia, Iman, Lena, Sherry

1986 Bert Stern στο Cotswolds, Αγγλία

Julia Boleno, Jane Harwood, Louise King, Deborah Leng, Suzy Yeo, Beth Toussaint, Gloria, Joni Flyn, Caroline Hallett, Samantha, Juliet, Clare Macnamara

1987 Terence Donovan στο Bath, Αγγλία

Ione Brown, Colette Brown, Naomi Campbell, Gillian De Turville, Waris Dirie

1988 Barry Lategan στο London, Αγγλία

Hugo Bregman, Briony Brind, Victoria Dyer, Nicola Keen, Kim Lonsdale, Sharon MacGorian, Naomi Sorkin, Carol Straker

1989 Joyce Tennyson στα Polaroid Studios, ΝέαΥόρκη

Lisa Whiting, Nicky Nagel, Dannielle Scott, Brigitte Luzar, Gilda Meyer-Nichof, Kathryn Bishop, Susan Allcorn, Susan Waseen, Rosemarie Griego, Akura Wall, Gretchen Heichholz, Rebecca Glen

1990 Arthur Elgort στη Seville, Ισπανία

Laure Bogeart, Laurie Bernhardt, Christina Cadiz, Anna Klevhag, Florence Poretti, Debrah Saron

1991 Clive Arrowsmith στηΓαλλία

Alison Fitzpatrick, Lynne Koester, Monika Kassner, Paola Siero, Nancy Liu, Katherina Trug, Jackie Old Coyote, Tracy Hudson, Rachel Boss, Carole Jimenez, Saskia Van Der Waarde, Rina Lucarelli, Susie Hardie-Bick

1992 Clive Arrowsmith στην Almería, Ισπανία

Alison Fitzpatrick, Julienne Davis, Judi Taylor

1993 John Claridge στις Seychelles, Αφρική

Christina Estrada, Barbara Moors, Claudie

1994 Herb Ritts στο Paradise Island, Μπαχάμες

Karen Alexander, Helena Christensen, Cindy Crawford, Kate Moss

1995 Richard Avedon στη New York, ΗΠΑ

Nadja Auermann, Farrah Summerford, Naomi Campbell, Christy Turlington

1996 Peter Lindberg στο El Mirage, California, ΗΠΑ

Eva Herzigova, Natassja Kinski, Kristen McMenamy, Navia, Carre Otis, Tatjanna Patitz

1997 Richard Avedon στη New York, ΗΠΑ

Honor Fraser, Ling, Cordula, Sophie Patitz, Ines Sastre, Waris Dirie, Anna Klevhag, Monica Bellucci, Gisele, Kristina, Tatiana, Irina, Jenny Shimizu, Marie Sophie, Brandy , Julia Ortiz, Nikki Uberti

1998 Bruce Weber στο Miami, ΗΠΑ

Tanga Moreau, Stella Tenant, Milla Jovovich, Charolyn Murphy, Eva Herzigova, Patricia Arquette, Shalom Harlow, Kristy Hume, Elaine Irwin Mellencamp, Georgina Grenville, Kiara, Rachel Roberts, Daryl Hannah.Guests: Dermot Mulroney, Fred Ward, Ewan Mc Gregor, Dan O’Brien, BB King, Sonny Rollins, Bono, Paul Cadmus, Francesco Clemente, John Malkovich, Kelly Slater, Kris Kristofferson, Robert Mitchum.

1999 Herb Ritts στο Los Angeles, ΗΠΑ

Chandra North, Sophie Dahl, Karen Elson, Michele Hicks, Carolyn Murphy, Shirley Mallmann, Laetitia Casta, Audrey Marnay, Elsa Benitez, Bridget Hall, Angela Lindvall, Alek Wek

2000 Annie Leibovitz στο Rhinebeck, New York, ΗΠΑ

Lauren Grant, June Omura, Mireille Radwan-Dana, Laetitia Casta, Alek Wek, Julie Worden, Jacqui Agyepong, Marjorie Folkman

2001 Mario Testino στη Naples, Ιταλία

Gisele Bundchen, Aurelie Claudel, Karen Elson, Rhea Durham, Marianna Weickert, Fernanda Tavares, Angela Lindvall, Ana Claudia Michael, Liisa Winkler, Noemi Lenoir, Frankie Rayder, Carmen Kass

2002 Peter Lindbergh στο Los Angeles, ΗΠΑ

Lauren Bush, Erika Christensen, Amy Smart, Bridget Moynahan, James King, Shannyn Sossamon, Selma Blair, Kiera Chaplin, Brittany Murphy, Monet Mazur, Rachel Leigh Cook, Mena Suvari, Julia Stiles

2003 Bruce Weber στο Cilento και Paestum, Ιταλία

Jessica Miller, Lisa Steiffert, Heidi Klum, Isabeli Fontana, Mariacarla Boscono, Natalia Vodianova, Karolina Kurkova, Sienna Miller, Alessandra Ambrosio, Rania Raslan, Bridget Hall, Sophie Dahl, Eva Riccobono, Yamila Diaz-Rahi, Filippa Hamilton, Valentina Stilla, Enrico Lo Verso, Alessandro Gassman, Tomasino Ganesh, Marcelo Boldrini, Jak Krauszer, Stephan Ferrara, Ajay Lamas

2004 Nick Knight στο London, Αγγλία

Adina Fohlin, Amanda Moore, Jessica Miller, Natalia Vodianova, Karolina Kurkova, Mariacarla Boscono, Esther de Jong, Frankie Rayder, Liberty Ross, Dewi Driegen, Ai Tominaga, Pollyanna McIntosh, Alek Wek

2005 Patrick Demarchelier στο Rio de Janeiro, Βραζιλία

Adriana Lima, Julia Stegner, Michelle Buswell, Erin Wasson, Marija Vujovic, Fillipa Hamilton, Liliane Ferrarezi, Valentina, Diana Dondoe, Isabeli Fontana, Naomi Campbell

2006 Mert and Marcus στο Cap d’Antibes, Γαλλία

Jennifer Lopez, Gisele Bundchen, Guinevere Van Seenus, Kate Moss, Karen Elson, Natalia Vodianova

2007 Inez and Vinoodh στην California

Sophia Loren, Penelope Cruz, Lou Doillon, Naomi Watts, Hilary Swank

2008 Patrick Demarchelier στη Shanghai, Κίνα

Maggie Cheung, Agyness Deane, Lily Donaldson, Du Juan, Doutzen Kroes, Catherine Mc Neil, Mo Wan Dan, Sasha Pivovarova, Coco Rocha, Caroline Trentini, Gemma Ward

2009 Peter Beard στη Abu Camp/Jack’s Camp, Μποτσουάνα

Daria Werbowy, Emanuela De Paula, Isabeli Fontana, Lara Stone, Rianne Ten Haken, Malgosia Bela, Mariacarla Boscono

2010 Terry Richardson στη Bahia, Βραζιλία

Daisy Lowe, Georgina Stojiljokovic, Rosie Huntington, Eniko Mihalik, Catherine McNeil, Ana Beatriz, Abbey Lee Kershaw, Marloes Horst, Lily Cole, Miranda Kerr, Gracie Carvalho

2011 Karl Lagerfeld στοΠαρίσι, Γαλλία

Bianca Balti, Eliza Sednaoui, Freja Beha Erichsen, Isabeli Fontana, Magdalena Frackowiak, Anja Rubik, Abbey Lee Kershaw, Lakshmi Menon, Heidi Mount, Erin Wasson, Natasha Poly, Lara Stone, Daria Werbowy, Iris Strubegger, Jeneil Williams, Baptiste Giabiconi, Sebastian Jondeau, Brad Kroenig, Garrett Negg, Jake Davis

2012 Mario Sorrenti στο Murtoli, Corsica

Isabeli Fontana, Natasha Poly, Saskia De Brauw, Lara Stone, Joan Small, Guinevere Van Seenus, Malgosia Bela, Edita Vilkevictiute, Kate Moss, Milla Jovovich, Margareth Made, Rinko Kikuchi

2013 Steve McCurry στο Rio de Janeiro, Βραζιλία

Isabeli Fontana, Adriana Lima, Sonia Braga, Marisa Monte, Elisa Sednoui, Petra Nemcova, Hanna Ben Abdesslem, Liya Kebede, Karlie Kloss, Kyleigh Kuhn, Summer Rayne Oakes

2014 Εορτασμός της 50ής επετείου του Ημερολογίου στο Μιλάνο

1986 ημερολόγιοτου Helmut Newton, στο Montecarlo και Chianti

Antonia Dell’Atte, Susie Bick, Betty Prado

2015Steven Meiselστη Ν. Υόρκη, ΗΠΑ

Karen Elson, Anna Ewers, Isabeli Fontana, Gigi Hadid, Candice Huffine, Adriana Lima, Sasha Luss, Cameron Russel, Joan Smalls, Natalia Vodianova, Raquel Zimmerman

2016Annie Leibovitz στη Ν. Υόρκη, ΗΠΑ

Yao Chen, Natalia Vodianova, Kathleen Kennedy, Agnes Gund and Sadie Rain Hope-Gund, Serena Williams, Fran Lebowitz, Mellody Hobson, Ava Duvernay, Tavi Gevinson, Shrin Neshat, Yoko Ono, Patti Smith, Amy Schumer

2017Peter Lindbergh σεΒερολίνο, ΛοςΆντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Le Touquet

Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, Zhang Ziyi, Anastasia Ignatova

2018 Tim Walker στο Λονδίνο

AdutAkech, AdwoaAboah, Alpha Dia, DjimonHounsou, DuckieThot, JahaDukureh, King Owusu, LilYachty, LupitaNyong’o, Naomi Campbell, RuPaul, Sasha Lane, Sean “Diddy” Combs, Slick Woods, ThandoHopa, WhoopiGoldberg, Wilson Oryema Zoe Bedeaux

Από το δελτίο Τύπου