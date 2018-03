Στον ύπνο του πέθανε ο Νταβίντε Αστόρι. Ο εμβληματικός αρχηγός της Φιορεντίνα, ο οποίος σε ηλικία 31 χρόνων, βλέπει πλέον τον κόσμο από τους ουρανούς.



Ο Αστόρι, άφησε πίσω την οικογένειά του, την οποία θα βοηθήσει η Φιορεντίνα, με τους «βιόλα» να γνωστοποιούν πως τόσο αυτοί, όσο και η Κάλιαρι, η πρώην ομάδα του, προχωρούν στην απόσυρση της φανέλας με το Νο.13.



Ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν παίκτη, που έκανε τα πάντα για τις ομάδες του και δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή, τη στιγμή που κοιμόταν.







In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4