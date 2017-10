Μια ωραία ημέρα ήταν η σημερινή για τη Γιουβέντους και πιο συγκεκριμένα για τα μέλη της ομάδας. Καθώς πολλά από αυτά, βρέθηκαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου στο Βινόβο, για να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση. Η Γιουβέντους υποδέχεται τη Σπόρτινγκ για την τρίτη αγωνιστική του Champions League την Τετάρτη και τα μέλη της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το πρόγραμμα, να βγάλουν φωτογραφίες, αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί με τα αστέρια της «Μεγάλης Κυρίας», παίρνοντας παράλληλα, πολλά αυτόγραφα.

📍 Vinovo: #JuventusMember & #OfficialFanClub members are here for today's open training session ⚪⚫ pic.twitter.com/lmgzWcwnxu