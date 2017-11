Δείτε ένα όμορφο βίντεο που ανάρτησε η Μπαρτσελόνα για το πώς ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να κερδίσει το χρυσό παπούτσι.



Ο Αργεντινός μάγος της μπάλας και καλύτερος παίκτης του κόσμου, αν και δυσκολεύτηκε στην αρχή, καθώς τον πέρασαν ο Ομπαμεγιάνγκ, αλλά και ο Μπας Ντοστ, στη συνέχεια ανέβασε στροφές και έφτασε πανηγυρικά στα 37 γκολ.



Δείτε το όμορφο βίντεο, αλλά και την απονομή από τον... Σουάρες!







👑 #Messi receives the Golden Shoe for 2016/17.

🏁 This is how he won it

🙌 #MessiIsGoldpic.twitter.com/FqSVYCrZG3