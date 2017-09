Στη Γουέστ Χαμ συνεχίζει την καριέρα του ο Αρτούρ Μαζουακού, που μετά από καιρό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γάλλος μπακ, είχε την μπάλα έξω από την περιοχή και αριστερά, δοκίμασε το πόδι του και σημείωσε ένα υπέροχο γκολ στο 90', κάνοντας το 3-0 στον εντός έδρας αγώνα με την Μπόλτον για το Λιγκ Καπ και θύμισε λιγάκι εκείνο που είχε σημειώσει το 3-2 επί της Ατλέτικο, όταν αγωνιζόταν με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Μόνο που τώρα η μπάλα πήγε πιο ψηλά και το γκολ ήταν πιο εντυπωσιακό.



«Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σκόραρα. Τότε ήταν με τον Ολυμπιακό, πριν από δύο χρόνια. Εκείνη την ημέρα, πήρα την μπάλα, ντρίμπλαρα και έκανα το 1-2», ανέφερε ο Μαζουακού και συνέχισε.



«Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό και είμαι χαρούμενος για αυτό. Ήμουν στο κέντρο και σε καλή θέση για να σουτάρω. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Από τη στιγμή που είδα τον χώρο, σούταρα και είμαι ενθουσιασμένος που σκόραρα».



Δείτε το γκολ του

Arthur Masuaku's @ArthurMasuaku goal from 20 yards on 94 minutes to make it 3-0 to the Hammers pic.twitter.com/Gmxp5ZzfiL