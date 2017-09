Βασικός σε όλο το 90λεπτο με τη Σιόν στον αγώνα της με την Γκρασχόπερ αγωνίστηκε ο Παϊτίμ Κασάμι. Ο Ελβετός, που έκανε το ντεμπούτο του, βοήθησε την ομάδα του να προηγηθεί στο σκορ με ωραίο σουτ στο 27ο λεπτό, κάνοντας το 1-2, έστω και αν στη συνέχεια η Γκρασχόπερ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει με 3-2.



Το ματς έγινε για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Κασάμι να αναρτά και μήνυμα στα social media, γράφοντας. «Χαρούμενος που πήγα στη Σιόν. Πρώτο παιχνίδι με τη νέα μου ομάδα - Τσαντισμένος για το αποτέλεσμα - Ας συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να επικεντρωθούμε στην επόμενη πρόκληση».



Δείτε το μήνυμά του

Happy to have joined FC Sion. First game for my new club - Gutted about the result -let's keep working hard and focus on the next challenge! pic.twitter.com/ku1bNAKpgr