Την αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Γιουβέντους στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

O Μάσιμο Αλέγκρι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και έτσι θα έχει στη διάθεσή του όλους του τους παίκτες, εκτός των Χέβεντες, Πιάτσα, Μαρκίζιο και Λιχτστάινερ, οι οποίοι έμεινα εκτός αποστολής για διάφορους λόγους.

Αναλυτικά η αποστολή των «μπιανκονέρι»:

Μπουφόν, Κιελίνι, Μπενάτια, Πιάνιτς, Κεντίρα, Κουαδράδο, Ιγκουαΐν, Ντιμπάλα, Ντάγκλας Κόστα, Άλεξ Σάντρο, Ματουιντί, Μπαρτζάλι, Πινσόλιο, Μάντζουκιτς, Ασαμόα, Σέζνι, Ρουγκάνι, Στουράρο, Μπεντακούρ, Μπερναρντέσκι.

