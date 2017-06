Με τη Σιράκ από την Αρμενία ή την Γκόριτσα από τη Σλοβενία θα κληθεί να παίξει στον Β' προκριματικό γύρο ο Πανιώνιος, μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα για τον πρώτο. Τα πρώτα ματς θα γίνουν στις 29 Ιουνίου και οι ρεβάνς στις 6 Ιουλίου.



Αναλυτικά τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού

The first fixtures of the first qualifying round draw are confirmed...#UELdraw pic.twitter.com/6uw5DLAiqE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 19, 2017

The fifth and final set of #UEL first qualifying round draw fixtures are confirmed...#UELdraw pic.twitter.com/KS8x6x8ElU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 19, 2017

The fourth set of #UEL first qualifying round draw fixtures are confirmed...#UELdraw pic.twitter.com/3IIDYhB5JX — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 19, 2017

The third set of #UEL first qualifying round draw fixtures are confirmed...#UELdraw pic.twitter.com/wBc9WjQYKZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 19, 2017