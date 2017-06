Σε live streaming έδωσε τη δυνατότητα η Μπαρτσελόνα στους οπαδούς της να δουν την παρουσίαση του νέου τεχνικού της. Πρόκειται φυσικά για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος αναφέρθηκε στα σχέδια και τα πλάνα του, αλλά και στα όνειρα που έχει με αυτή την ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα, ρωτήθηκε και για το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, απαντώντας ότι ο Ολυμπιακός σημαίνει πολλά για τον ίδιο και πάντα θα αναρωτιέται αν θα επιστρέψει στον ερυθρόλευκο πάγκο. Ο Ιβηρας συνεχίζει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα και παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, αλλά και βίντεο, όπως επίσης φωτογραφίες από τις αναρτήσεις που έγιναν στο tweet.

«Ευχαριστώ άπαντες στη Μπαρτσελόνα για την εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι θα φανώ αντάξιος μέσω της δουλειάς μου. Είναι μεγάλη ευθύνη για εμένα να είμαι σε έναν τέτοιο σύλλογο. Έχω πάθος για αυτό το πρότζεκτ και ελπίζω ότι θα ευχαριστηθώ την παρουσία μου εδώ. Με την δουλειά μου ελπίζω ότι θα βοηθήσω ακόμα περισσότερο αυτόν τον μεγάλο σύλλογο», ήταν τα πρώτα του λόγια, για να συνεχίσει σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι.

«Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ μαζί του και ελπίζω να τον βοηθήσω να γίνει καλύτερος. Για να είμαι ειλικρινής, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει... Να τον βοηθήσω να συνεχίσει να μας εκπλήσσει με όλα όσα κάνει μέσα στο γήπεδο».

Οσον αφορά στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ανέφερε: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που σημαίνει πολλά για μένα. Νόμιζα ότι θα κάτσω για πολύ λίγο, αλλά ήμουν εκεί για τρία χρόνια. Γνώρισα έναν υπέροχο σύλλογο, και έναν υπέροχο κόσμο, όπως ο ελληνικός. Πάντα αναρωτιέμαι εάν θα επιστρέψω εκεί, όμως τώρα είμαι στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε. Ξέρω ότι πλέον θα υπάρχουν ακόμα περισσότεροι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα».

Ο Βαλβέρδε είναι ο νέος κόουτς των «μπλαουγκράνα» και παρακάτω μπορείτε να δείτε τον χαμό που έγινε στα social media με την παρουσίασή του.

