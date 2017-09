Με τη Χετάφε παίζει απόψε η Μπαρτσελόνα και αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League.



Και όπως γνωστοποίησε ήδη η καταλανική ομάδα μέσω των social media, θα φορεθεί για πρώτη φορά η τρίτη εμφάνιση.



Να σημειωθεί πως παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες και ήδη οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» κάνουν... χαμό στα καταστήματα της ομάδας για να την κάνουν δική τους.

⚽️ #GetafeBarça

Today we are using the third kit for the first time!



