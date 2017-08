Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας ως επιστέγασμα την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο παιχνίδι κόντρα στη Μπρέντφορντ, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο πρώην άσος των «ερυθρολεύκων» ήταν εντυπωσιακός, πετυχαίνοντας δύο πανέμορφα τέρματα, το ένα καλύτερο από το άλλο, και μάλιστα το κάθε ένα με διαφορετικό πόδι. Το πρώτο με το αριστερό και το δεύτερο με το δεξί. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ. Ένα ντεμπούτο, το οποίο θα ζήλευαν, αρκετοί.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα «nottinghampost.com», βαθμολογήθηκε με 9/10 ενώ είναι χαρακτηριστικό και το κείμενο που συνοδεύει την βαθμολογία: «Το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δύο πανέμορφα τέρματα, και γενικά μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Έλληνα διεθνή. Παράλληλα, ήταν εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα», αναφέρετε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στο twitter της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το τέλος του αγώνα του Σαββάτου, διενεργήθηκε ψηφοφορία, προς τους φιλάθλους της ομάδας, προκειμένου να ψηφιστεί ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης με τον «Μπούχα» να είναι πρώτος με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο Μπάρι ΜακΚάι, έχοντας 77%, με τον επιθετικό της Αγγλικής ομάδας να είχε μόλις 12%.

📊 Have your say- who was today's #NFFC man of the match against @BrentfordFC?