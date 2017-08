Όπως αναμενόταν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Τζιανλουίτζι Μπουφόν αποτελούν τους τρεις παίκτες που είναι υποψήφιοι για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς, κάτι το οποίο έκανε γνωστό και επίσημα η UEFA.

O Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου, αφού οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση ακόμη ενός τροπαίου Champions League, νικώντας στον τελικό την παρέα του Ιταλού γκολκίπερ της Γιουβέντους.

