Ο ειδικός με τα θέματα του ισπανικού ποδοσφαίρου, Γκιγιέμ Μπαλάγκ ανέφερε στον λογαριασμό του στο twitter πως η Μπέρμιγχαμ είχε στη λίστα της τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, Βίκτορ Σάντσεθ.



Η Μπέρμιγχαμ απέλυσε τον Στιβ Κότεριλ το Σαββατοκύριακο και γρήγορα γρήγορα προχώρησε στην πρόσληψη του Γκάρι Μονκ.



Όπως έγραψε λοιπόν ο Μπαλάγκ, η Μπέρμιγχαμ είχε στη λίστα της τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, αλλά εν τέλει υπερίσχυσε η ιδέα να αποκτηθεί Βρετανός τεχνικός στην Μπέρμιγχαμ.

Interesting to know that in the shortlist there was someone who saved Depor from relegation having arrived only 8 weeks before the end, and Betis which seemed doomed but ended up saving them 4 weeks before the end -@Victor_SDA https://t.co/2jhjBDS9G4