Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ, φορώντας τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ελληνας πρώην μέσος του Ολυμπιακού βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 4-3 της Μπρέντοφορντ, σημειώνοντας δύο φοβερά τέρματα.

Μετά από αυτή την εμφάνιση δεν θα μπορούσε να μη βρίσκεται στην κορυφαία 11αδα της 2ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος, επιβραβεύοντάς τον με αυτό τον τρόπο.

Δείτε την κορυφαία 11αδα της Τσάμπιονσιπ για την 2η αγωνιστική:

#EFL Team of the Week! 🌟



Our selection from the second weekend of the 2017/18 season >> https://t.co/CjIHMoyVeq pic.twitter.com/7kwzVAEARN