Στο πρόσωπο του Αΐτορ Καράνκα βρήκε η Νότιγχαμ Φόρεστ τον αντικαταστάτη του Μαρκ Γουόρμπαρτον. Ο αγγλικός σύλλογος την Δευτέρα ανακοίνωσε την πρόσληψη του 44χρονου προπονητή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στον πάγκο της Μίντλεσμπρο.

Ο Καράνκα, ο οποίος υπήρξε σπουδαίος αμυντικός, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Under 16 της Ισπανίας και στη συνέχεια θήτευσε στο προπονητικό τιμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρχικά ήταν βοηθός του Μουρίνιο και στη συνέχεια στάθηκε στο πλευρό του Κάρλο Αντσελότι.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Καράνκα για 2,5 χρόνια. Ο Ισπανός προπονητής θα προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα της Νότιχαμ Φόρεστ, με στόχο την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Δείτε την ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ στα social media

📝 #NFFC can confirm that @Karanka has agreed a two-and-a-half-year contract to be the manager of the club.



➡️ https://t.co/4UInce62x9 pic.twitter.com/VaoD010mju