Από τους Ζωσιμάδες στο Στάμφορντ Μπριτζ! Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος όχι μόνο πήρε μεταγραφή στην Αρσεναλ, αλλά βρέθηκε και στην 18αδα των «κανονιέρηδων» για τον αγώνα του Λιγκ Καπ με την Τσέλσι!

Η ομάδα του Αρσεν Βενγκέρ το βράδυ της Τετάρτης αγωνίστηκε στην έδρα των πρωταθλητών Αγγλίας και ο 20χρονος αμυντικός βρέθηκε στην αποστολή των φιλοξενούμενων!

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα ο νεαρός είχε σηκωθεί για ζέσταμα, αλλά τελικά δεν αγωνίστηκε.

Αναμφίβολα μια ακόμα πολύ σπουδαία εμπειρία για τον Μαυροπάνο, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει και να πάρει μεταγραφή στον λονδρέζικο σύλλογο.

Δείτε το βίντεο της Αρσεναλ για τον Μαυροπάνο:

In the Arsenal squad for the first time tonight... Konstantinos Mavropanos 🔴#CFCvAFC pic.twitter.com/RE4rt6CWG6