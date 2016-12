O Δημήτρης "the law" Βακάκης είναι το next big thing στα βαριά κιλά στο επαγγελματικό κικμποξινγκ και όλοι του υποκλίθηκαν χθες Κυριακή, όταν στο διεθνές gala Simply The Best στο Βέλγιο νίκησε με Νοκ Αουτ στον πρώτο γύρο το θηρίο Omar Bellahmar.

H Ελλάδα μπορεί πλέον να καυχιέται ότι στην "μετά Ζαμπίδη" εποχή έχει έναν εξαιρετικό αθλητή στην πιο δημοφιλή και δύσκολη κατηγορία heavyweight.

O Δημήτρης Βακάκης (Boulas Camp) ήταν προσωπική επιλογή γι αυτό το παιχνίδι τίτλου του Έλληνα εκπροσώπου της παγκόσμιας ομοσπονδίας επαγγελματικού kickboxing Στέφανου Κωνσταντινίδη.

*Φωτογραφία από τη ζύγιση των αθλητών , όπου ο Δημήτρης Βακάκης ζυγίστηκε 115 κιλά.