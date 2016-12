Μια μοναδική βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουνίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, στο Iron Challenge, την μεγαλύτερη διοργάνωση πολεμικών τεχνών.

Το Iron Challenge εξασφάλισε για τους θεατές, μια εντυπωσιακή κάρτα αγώνων, με κορυφαίους Έλληνες αθλητές από συλλόγους από όλη την Ελλάδα καθώς και πρωτοκλασάτα ονόματα διεθνών αθλητών, που έρχονται αποκλειστικά στη χώρα μας για το κοινό του Iron Challenge. 7 μοναδικοί αγώνες, νέες ιστορίες και πρωταγωνιστές πάνω στο ring, έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κερδίσουν αντιπάλους και θεατές.



1. W. STEVELMANS (VOS GYM) VS Φ. ΜΑΡΚΟΥ (ARMAGOS GYM) - Κ-1 - 71kg

2. Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΜΑΧΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ) VS K. ONASIS SUZANNA (VOS GYM) – K-1 – 77 kg

3. Γ. ΦΕΖΟΥΛΑΪ (FIGHT CLUB GALATSI) VS Ρ. ΟΓΚΑΝΕΣΥΑΝ (ARMAGOS GYM) Κ-1 - 79kg

4. Α. ΣΕΡΤΣΑΣ (FIGHTERS CLUB ATHANASOPOULOS) VS Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Α.Σ. ΠΕΤΡΑΪΚΟΣ) K-1 - 75kg

5. Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (ΑΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) VS Δ. ΚΑΜΠΕΡΗ (FIGHTERS CLUB ATHANASOPOULOS) Κ-1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 54kg

6. Ν. ΓΚΙΚΑΣ (FIGHT CLUB GALATSI) VS Χ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Α.Σ. ΜΑΧΗΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ) – Κ-1 – 72 kg



Το ματς, των δύο εκρηκτικών αθλητών, του Φ. Μάρκου και του W.Stevelmans που θα αναμετρηθούν για το διεθνή τίτλο WKF στα 71kg, αναμένεται να βάλει φωτιά στο ρινγκ.

Εκτός από τους 7 συνολικά αγώνες των maingames, θα προηγηθούν δυο αγώνες στα superfights με σημαντικούς αθλητές και οι αγώνες των 30 pre-games, με την συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα σε πολύ ενδιαφέροντα ζευγαρώματα, σε αγώνες στην πλειοψηφία τους kickboxingκαθώς και MuayThaiκαι πυγμαχίας.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη μοναδική αναμέτρηση του Μιχάλη Ζαμπίδη που δεν περιμένει κανείς…



Εισιτήριαγια το IronChallengeπροπωλούνταιαπό το Viva.gr, τα καταστήματαPublic, SevenSpots, ReloadStores, MediaMarkt, Ευριπίδης βιβλιοπωλεία, ZambidisClub, PlanetFitness&More και Allou! FunPark.



Τα εισιτήρια για τις κερκίδες διαμορφώνονται σε δύο ζώνες των 12 ευρώ (Ζώνη Α’) και 20 ευρώ (Ζώνη Β’) , ενώ οι θέσεις γύρω από το ring διαμορφώνονται επίσης σε δύο ζώνες, των 30 ευρώ (Ring B) και των 50 ευρώ για τις δυο πρώτες σειρές (Ring A).

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει με μια μοναδική προσφορά για τους 500 πρώτους που θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν το εισιτήριο της Ζώνης Β’, από 20 ευρώ μόνο με 15 ευρώ, από το δίκτυο πωλήσεων του Viva. https://www.viva.gr/tickets/show/kleisto-gipedo-galatsiou/iron-challenge/



Για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους διατίθενται εισιτήρια με έκπτωση, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ. Η είσοδος για τα παιδιά έως και 6 ετώνείναι δωρεάν(για την παροχή των εκπτώσεων στα παραπάνω εισιτήρια είναι απαραίτητη η επίδειξη των σχετικών εγγράφων - κάρτα ανέργων, πολυτέκνων και αναπηρίας, φοιτητικό πάσο, πιστοποιητικό γέννησης παιδιού).



Την βραδιά θα παρουσιάσει ο αγαπητός σε όλους Δημήτρης Ουγγαρέζος και θα συνδυάζει το αθλητικό θέαμα με ψυχαγωγικά και μουσικά δρώμενα που θα εντυπωσιάσουν το κοινό.



Το IronChallenge του Ιουνίου στηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας οι: Action24, Ρυθμός 949, Sport 24 103.3 Radio, Espresso, Sport24.gr, Neolaia.gr, Fightsports.gr, Ufight.gr, Ringsofpain.gr, Fightlife.gr



Χορηγός της διοργάνωσης είναι η νέα σειρά κλιματιστικώνfluo. Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι η Iron Guard Protection.



Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του IronChallenge από την επίσημη ιστοσελίδα www.ironchallenge.gr και την επίσημη σελίδα του στο facebook facebook.com/ironchallengeofficial.





Από το δελτίο Τύπου