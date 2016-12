O Δημήτρης "the law" Βακάκης είναι το next big thing στα βαριά κιλά στο επαγγελματικό κικμποξινγκ και όλοι του υποκλίθηκαν χθες Κυριακή, όταν στο διεθνές gala Simply The Best στο Βέλγιο νίκησε με Νοκ Αουτ στον πρώτο γύρο το θηρίο Omar Bellahmar.