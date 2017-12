Επιστρέφει το THE BATTLE!

Το κορυφαίο ελληνικό Fight Show, το THE BATTLE επιστρέφει τη σημερινή ημέρα, 10 Δεκεμβρίου. Το συγκεκριμένο Show θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό του Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο και οι άνθρωποί που θα πάρουν μέρος υπόσχονται σε όσους επιλέξουν να το δουν από κοντά ότι θα τους μείνει αξέχαστο.

To ΤHE BATTLE αναμένεται να επιστρέψει πιο εντυπωσιακό και φαντασμαγορικό από ποτέ και να χαρίσει απίστευτες στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους. Μία διοργάνωση που δεν πρέπει να χάσει κανένας.

Το THE BATTLE δημιούργηθηκε το 2011 από το δημοσιογράφο Στέφανο Κωνσταντινίδη και έχει φιλοξενήσει την ελίτ μαχητών από Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος του Promoter αλλά και εκπρόσωπο της World Kickboxing Network (WKN) στην χώρα μας, είναι να ανεβάζει κάθε φορά το επίπεδο του THE BATTLE και να διαθέτει το μεγαλύτερο με διαφορά budget από όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις της χώρας μας.

Στο THE BATTLE του Δεκεμβρίου, στο Main Event θα δούμε αγώνα Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA) για τον International MMA τίτλο της WKN στα -84Kg με τον ”Spartan” Ανδρέα Μιχαηλίδη από το EFL Academy, που έχει αγωνιστεί στην δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση των ΗΠΑ στο Bellator, να διεκδικεί τον τίτλο από τον Tomas Bolo από την Σλοβακία.

Στο Co – Main Event, ο ”Mr. KO” Μελέτης Κακουμπάβας στο πιο δύσκολο έργο της έως τώρα καριέρας του, θα αντιμετωπίσει σε αγώνα Kickboxing με K-1 Rules τον επίσης Σλοβάκο Pavol Garaj που πρόερχεται από νίκη στο Simply The Best 16 τον Οκτώβριο και έρχεται ορεξάτος να χαλάσει τα σχέδια του ”Nightmare” μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο Μελέτης Κακουμπάβας μαζί με το Kritikos Camp, ξέρει ότι μία ενδεχόμενη νίκη θα τον εκτοξεύσει στα μεγάλα σαλόνια του παγκόσμιου Kickboxing.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το THE BATTLE επαγγελματική πυγμαχία, με το αγαπημένο παιδί της κερκίδας, το καμάρι του Golden Corner τον Δημήτρη ”Riko” Ξερικό με αντίπαλο τον πολύ έμπειρο και επικίνδυνο Andeln Hadzihajdic από την Σερβία και Ερζεγοβίνη που στο παρελθόν ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών το 2007 στο Σικάγο των ΗΠΑ. Με πάνω από 150 ερασιτεχνικούς αγώνες στην καριέρα του, ο Hadzihajdic θα βάλει πολύ δύσκολα στον Riko που για ακόμη μια φορά θα έχει όλη την κερκίδα μαζί του.

Για τον εθνικό τίτλο της WKN A Class θα δούμε ένα ματς – φωτιά με δύο πολύ δυνατούς αθλητές που και οι δύο μπορούν να φύγουν με την ζώνη της WKN γύρω από την μέση της. Από την μία ο Νίκος ”junior” Τζώτζος ο κάτοχος της ζώνης WKN, που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει με το σπαθί του να είναι στην ελίτ της κατηγορίας του. Αντίπαλός του και διεκδικητής του τίτλου, ο Πέτρος Βαρδάκας από το Golden Corner. Ένας πραγματικός μαχητής που πριν λίγες μέρες αγωνίστηκε στο εξωτερικό και έρχεται γεμάτος όρεξη και ψυχή για να εκθρονήσει τον ”junior” Τζώτζο από τον θρόνο του.

Στο THE BATTLE επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό ο Θανάσης ”Butterfly” Καρούσος από το Legacy του Θανάση Κύλα με όπλο την εμπειρία του και τους πολλούς αγώνες σε υψηλό επίπεδο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αντίπαλός του, ο Αλέξανδρος Μαυροματίδης από το BG Academy που του δίνεται μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξει στο απαιτητικό κοινό του THE BATTLE ότι αξίζει να βρίσκεται στην Main Card του μεγαλύτερου Fight Show της χώρας.

Στην Main Card θα δούμε ακόμα δύο αγώνες πυγμαχίας με τον Nika Sekhniashvili από το Mallios team να αντιμετωπίζει τον Slavisa Simeunovic από την Σερβία και τον Ησαία Τόπι από το Old School Fight Gym του Βασίλη Ξερικού εναντίον του Πέτρου Λυμπέρη από το Halkias Boxing Academy. Και τα δυο ματς υπόσχονται αμφότερα, υψηλού επιπέδου θέαμα.

Ραντεβού λοιπόν στην γιορτή των μαχητικών αθλημάτων στις 10 Δεκεμβρίου στο Κλειστό του Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο για το THE BATTLE, το κορυφαίο show μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα με τους καλύτερους και θεαματικότερους μαχητές.

THE BATTLE 10/12/2017

