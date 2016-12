Το Iron Challenge by Funky Buddha, η μεγαλύτερη διοργάνωση μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, προσέφερε ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου αγωνιστικές εμφανίσεις με ψυχαγωγικά δρώμενα, πλαισιωμένα από μια εντυπωσιακή παραγωγή, που ενθουσίασαν το πλήθος των θεατών που το παρακολούθησε. Δυνατές αναμετρήσειςανάμεσα σε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς αθλητές έκοψαν πραγματικά την ανάσα, θεαματικά νοκαουτςείχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι καλεσμένοι του IronChallengebyFunkyBuddha, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, με μεγάλη επιτυχία.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 80 αθλητές από όλη την Ελλάδα και ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις των νέων μαχητών στις ενότητες των Pregames και Futurefighters, στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν τα Superfights πριν τις θεαματικές μάχες των Maingamesστις οποίες έλαβαν μέρος οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές καθώς και μεγάλα ονόματα του διεθνούς kickboxing, όπως ο WarrenStevelmans, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και ηττηθεί από τον IronMike.O WarrenStevelmans, ήρθε στην χώρα μας για να διεκδικήσει τον Διεθνή Τίτλο της WKF στα 71kg απέναντι στον Φλοριάν Μάρκου, ο οποίος και επικράτησε του Ολλανδού με ένα γρήγορο knockout, στον 1o γύρο.

Ο Γιάννης Σοφοκλέους, ο σκληρός μαχητής από την Καβάλα, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στο ring του IronChallengebyFunkyBuddha, προσέφερε ένα μοναδικό αγώνα που έληξε υπέρ του επίσης, στον 1ο γύρο με knockout.Ο δυνατός αγώνας ρεβάνς ανάμεσα στουςΓιάννη Φεζουλάϊ και Ρόμπερτ Ογκανεσυάνανέβασε το θερμόμετρο του σταδίου και έληξε με νίκη του Γιάννη Φεζουλάϊ.Όλα τα ζευγάρια και οι αθλητές έδωσαν καταπληκτικούς αγώνες που κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο και το θέαμα που προσέφεραν αποζημίωσε όλους τους παρευρισκόμενους.Η βραδιά κορυφώθηκε με την εμφάνιση του Έλληνα Παγκόσμιου Πρωταθλητή Μιχάλη Ζαμπίδηπου κανείς δεν περίμενε.



Η εμφάνιση έκπληξη του Μιχάλη Ζαμπίδη, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του διαδρομής, συγκίνησε τους θεατές που είχαν την ευκαιρία να τον ξαναδούν να ανεβαίνει στο ring του IronChallengebyFunkyBuddha, με την γνώριμη εντυπωσιακή του είσοδο και υπό τους ήχους του «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας» ενώ πριν την εμφάνιση του, παρέλασαν 17 κορίτσια που κρατούσαν τις αντίστοιχες ζώνες των Παγκόσμιων Τίτλων του. Στη συνέχεια, οι θεατές απολαύσαν μέσω ενός videowall, έναν από τους καλύτερους αγώνες του Μιχάλη Ζαμπίδη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς του αθλήματος και όχι μόνο ως η θεαματικότερη μάχη στην ιστορία του kickboxing.

Ήταν ένας αγώνας για τα προκριματικά του K-1, στην Κορέα όπου οIronMikeαγωνίστηκε με τον ΟλλανδομαροκινόChahidOuladElHadjκαι τον κέρδισε στον έξτρα γύρο έπειτα από μια επική μάχη για γερά νεύρα, με συνεχείς ανταλλαγές χτυπημάτων και ανατροπές αλλά με ξεκάθαρη την υπεροχή του Μιχάλη Ζαμπίδηπου καθήλωσε τους θεατές ενώ οι τρεις εξειδικευμένοι παγκοσμίου φήμης σχολιαστές που αναμετέδιδαν τον αγώνα αποθέωναν τον Πρωταθλητή μας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων του Iron Challenge by Funky Buddha:

Main Games

1. Warren Stevelmans (VOS GYM) VSΦλοριάνΜάρκου (Armagos Gym) – 71 kg - 3X3 - K-1

Νικητής: Φλοριάν Μάρκου με ΚΟ

2. ΓιάννηςΣοφοκλέους (Politis Team) VSKenneth Onasis Suzanna (VOS GYM) – 77 kg - 3X3 - Κ-1

Νικητής: Γιάννης Σοφοκλέους με ΚΟ

3. Γιάννης Φεζουλάϊ (FightClubGalatsi) VSΡόμπερτ Ογκανεσυάν (ArmagosGym) – 79 kg - 3Χ3 - Κ-1

Νικητής: Γιάννης Φεζουλάϊ στα σημεία

4. Νίκος Γκίκας (FightClubGalatsi) VSΧρήστος Αβραμίδης (KondilakisTeam) – 72 kg - 3Χ3 - Κ-1

Νικητής: Νίκος Γκίκας στα σημεία

5. Αλέξανδρος Σέρτσας (FightersAthanasopoulos) VSΒαλεντίνος Κυριακίδης (Μαχητές Σκύδρας) – 75 kg - 3Χ3 - Κ-1

Νικητής: Αλέξανδρος Σέρτσας στα σημεία

6. Χαρά Δημητρούλα (Άτρωτος Ιωαννίνων) VSΔέσποινα Καμπέρη (FightersAthanasopoulos) – 54 kg - 3Χ2 - Κ-1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Νικήτρια: Χαρά Δημητρούλα στα σημεία

7. Γιώργος Ζυγούρης (BudoFightersThessaloniki) VSΜανώλης Συγγελάκης (Αθλητικός Σύλλογος Κεραυνός SavageCamp) – 65 kg – 3Χ3 - MUAYTHAI

Νικητής: Γιώργος Ζυγούρης με ΚΟ



Super fights

1. Κώστας Φασομυτάκης (FightClubGalatsi) VSΛάμπρος Πιστικός (PistikosFightClub) – 72 kg – 3Χ3 - Κ-1

Νικητής: Κώστας Φασομυτάκης στα σημεία

2. Αλέξης Αλίκο (FightersAthanasopoulos) VS Γιώργος Γιαννακίδης (ArmagosGym) – 70 kg – 3X3 - K-1

Νικητής: Αλέξης Αλίκο στα σημεία

3. ΘεοδώραΦωτίου (FightClubGalatsi)VSΆνναΤσομπάνη (AthlosFightClubKilkis) – 65 kg – 3X2 - K-1

Νικήτρια: Θεοδώρα Φωτίου στα σημεία

FutureFighters

1. Δημήτρης Πέττας (DragonsFightAcademy)VS Βασίλης Πουρλίδας (BudoFightersThessaloniki)65kg3x3’ Κ-1

Νικητής: Δημήτρης Πέττας στα σημεία

2. Δημήτρης Πελούμπης (KritikosCamp) VSΙωάννης Μπάτζιος(Άτρωτος Ιωαννίνων)60kg3x2’ K-1

Νικητής: Δημήτρης Πελούμπης με ΚΟ

3. Θοδωρής Παροτσίδης (K.OGYM) VS Ανδρέας Ξιουρούππας(ZambidisClub Γλυφάδας) 73kg3x3’ K-1

Νικητής: Θοδωρής Παροτσίδης στα σημεία



PreGames

1. Χρήστος Τούσης(ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ)VS Λαυρέντης Τρικουβέρτης(Αθλητικός Σύλλογος TaeKwonDo ΕΛΕΥΣΙΣ) 63,5kg2x2’ Low

Νικητής: Χρήστος Τούσης με ΚΟ

2. Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης(Α.Σ. ΣΤΡΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ)VSΕυτύχης Νικομάνης (Α.Σ. Σπάρτακος Αλεπούς Κερκύρας 70kg2x2’ Low

Νικητής: Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης στα σημεία

3. Κώστας Ελούλ (Α.Σ. Σπάρτακος Αλεπούς Κερκύρας) VS Χάρης Τριάντης (Α.Ο. Αιτωλός) 58kg2x2’ Low

Νικητής: Κώστας Ελούλ στα σημεία

4. Γιάννης Καραδήμας (ZambidisClub Αγία Παρασκευή)VSΣωτήρης Τασόπουλος (Α.Ο. Αιτωλός)72kg2x2’ Low

Νικητής: Σωτήρης Τασόπουλος στα σημεία

5. Δημήτρης Τσαούσης(Αθλητικός Σύλλογος Λιβαδειάς)VSΈνιοΝτίμο(Α.Σ. Μονομάχοι) 90kg2x2’ Low

Νικητής: ΈνιοΝτίμο στα σημεία

6. Χρήστος Χονδρογιάννης (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ) VS Κώστας Αγγελόπουλος (Α.Ο. Αιτωλός) 29kg2x2’ BOX

Ισοπαλία

7. Γιάννα Γεραγγέλου (Αθλητικός Σύλλογος Λιβαδειάς) VS Γεωργία Βαλμαντώνη (Α.Ο. Αιτωλός) 45kg2x2’ Low

Ισοπαλία

8. Κωνσταντίνος Καρβούνης (Αθλητικός Σύλλογος Λιβαδειάς) VSΛάμπρος Κανούρης(Α.Ο. Αιτωλός) 64kg 2x2’ Low

Ισοπαλία

9. Αναστασία Μπλαχούρα (Α.Σ. Μονομάχοι)VSΦιλιώ Πολίτη (ZambidisClub Γλυφάδας)63,5kg2x2’ Low

Νικητρια: Αναστασία Μπλαχούρα στα σημεία

10. Χρήστος Βαλμαντώνης(Α.Ο. Αιτωλός) VSΝτιόνΚαμάνι (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ)37kg2x2’ Low

Νικητής: ΝτιόνΚαμάνι στα σημεία

11. Γιάννης Αλιάζης (ZambidisClub Αγίας Παρασκευής)VSΘάνος Βοΐδης (Α.Ο. Αιτωλός) 55kg2x2’ K-1

Νικητής: Γιάννης Αλιάζης με ΚΟ

12. Μαρία Κσκάνη (ΜολώνΛαβέ)VS Ρεγγίνα Τσαμποδήμου (Αθλητικός Σύλλογος TaeKwonDo ΕΛΕΥΣΙΣ) 53kg2x2’ Low

Νικήτρια: Ρεγγίνα Τσαμποδήμου στα σημεία

13. Αλέξανδρος Λαζαρίδης (BGACADEMY)VS Αλέξανδρος Παγγούρας (Μαχητές Σκύδρας)41kg2x2’ Κ-1

Ισοπαλία

14. Κωνσταντίνος Σαβουλίδης (Αθλητικός Σύλλογος Λιβαδειάς)VSΚώστας Αδαμόπουλος (Α.Ο. Αιτωλός) 72kg2x2’ Low

Νικητής: Κωνσταντίνος Σαβουλίδης με ΚΟ

15. ΠέτροςΑθανασίου (KritikosCamp)VSΑντριάνΣούλι (ΑθλητικόςΣύλλογοςTaeKwonDoΕΛΕΥΣΙΣ)63,5kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Αντριάν Σούλι στα σημεία

16. Άγγελος Αγγελής (KritikosCamp) VS Σωτήρης Ζιούκας(Αθλητικός Σύλλογος Μονομάχοι) 63,5kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Άγγελος Αγγελής με διακοπή λόγω τραυματισμό του αντιπάλου

17. Παναγιώτης Ελευθερίου (BGACADEMY) VS Γιάννης Πηλιχός (Κ.Ο. GYM)59kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Γιάννης Πηλιχόςστα σημεία

18. Αναστασία Μπλαχούρα (Αθλητικός Σύλλογος Μονομάχοι) VS Φαίη Σίσκου56kg3x2’ K-1

Νικήτρια: Αναστασία Μπλαχούρα με εγκατάλειψη αντιπάλου στο 2ο γύρο

19. Ολύμπιος Βασιλικός (PistikosFightClub) VS Κώστας Ζαμπάντης (AnyfantisFightClub)78kg3x2’ Low

Νικητής: Ολύμπιος Βασιλικός στα σημεία

20. Νίκος Παπαδόπουλος (Α.Ο. Σπάρτακος) VSΓρηγόρης Νικολόπουλος (Βυζαντινός)70kg3x3’ BOX

Νικητής: Νίκος Παπαδόπουλος στα σημεία

21. Γιώργος Σαΐτης (NoLimitAcademy) VSΠαναγιώτης Πετρίτσης (Α.Σ. TaeKwonDo Περιστερίου)65kg2x2’ Low

Νικητής: Γιώργος Σαΐτης στα σημεία

22. Κώστας Γούσης (Α.Ο. Σπάρτακος)VSΑντώνης Πλουμιστός (Α.Σ. TaeKwonDo Περιστερίου)75kg2x2’ Low

Νικητής: Αντώνης Πλουμιστός στα σημεία

23. Μανούσος Ταβρακάκης (KritikosCamp) VS Αλέξης Τσάλιας (Α.Σ. TaeKwonDo Περιστερίου)62kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Μανούσος Τραβακάκης στα σημεία

24. Αντωνία Πρίφτη (FightClubGalatsi) VSΑντιγόνη Κονταξή (KariotisTeam)60kg3x2’ Κ-1

Νικήτρια: Αντωνία Πρίφτη στα σημεία

25. Ελευθέριος Κροκίδης (GoldenTeam) VSΤάσος Κανελλόπουλος (KonstantopoulosTeam)70kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Τάσος Κανελλόπουλος στα σημεία

26. ΔημήτραΑγαθαγκελίδου (FightClubGalatsi) VS Ρούλα Τασιούλα (Άτρωτος Ιωαννίνων)52kg3x2’ Κ-1

Νικήτρια: Ρούλα Τασιούλα στα σημεία

27. Αλέξης Αρίφης (XFightNation)VS Θανάσης Πηλιχός (Κ.Ο. GYM)84kg3x2’ Κ-1

Νικητής: Αλέξης Αρίφης στα σημεία



Απονεμητές των αγώνων ήταν: η Ολυμπιονίκης του τριπλούν Πηγή Δεβετζή, ο Ολυμπιονίκης ΠυγμαχίαςΓιώργος Στεφανόπουλος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιώργος Αμανατίδης, ο τέως Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης και Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και νυν σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων Άρης Σπηλιωτόπουλος και ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος.

Η Josephineτραγούδησε τοαπόλυτο καλοκαιρινό hit, με totaloutfitbyFunkyBuddhaσε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό του σταδίου. Η χορογράφος Μαρία Λυραράκη με τις χορεύτριες της παρουσίασαν ένα δυναμικό streetdanceshowενώ μια ομάδα τυμπάνων δημιούργησε ένα όμορφο κλίμα στο στάδιο.

Τη βραδιά παρουσίασε ο χαρισματικός Δημήτρης Ουγγαρέζος δίνοντας τη δική του ξεχωριστή νόταστη διοργάνωση. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε το IronChallengebyFunkyBuddhaαπό κοντά καθώς και πολλοί επώνυμοι όπως οι: ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, η Πηγή Δεβετζή, ο Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Γαλατσίου Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Ολυμπιονίκης Γιώργος Στεφανόπουλος, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Νικόλας Σακελλαρίου, η Ειρήνη Μερκούρη, ο Τάκης Γιαννέτος, η ΝτέσσυΚουβελογιάννη, ο Ηλίας Σακκάς, ο Αλέξανδρος και η Ρίτα Μωραϊτάκη, ο Γιώργος Κουντούρης και πολλοί άλλοι.



