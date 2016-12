ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ



Εδώ και καιρό έχετε καταλάβει το πόσο θερμά προβάλλουμε καλές διοργανώσεις που έχουν ως σκοπό να προωθήσουν τα μαχητικά αθλήματα. Πάνω από μισό χρόνο, μέσω του Freddo, ψάχνουμε τον τρόπο να γίνουμε ο δίαυλος επικοινωνίας να μπορέσει ο κόσμος να μάθει περισσότερα για τη συγκεκριμένη… τρέλα! Μεγάλες διοργανώσεις, λοιπόν, λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και γεμίζουν τα κλειστά με κόσμο που γουστάρει να δει ξύλο. Αθήνα είπατε; Οχι μόνο. Γιατί το Σάββατο 2 Ιουλίου στην Κέρκυρα και τον πολυχώρο STARZ HALL στην περιοχή Σκάφωνας θα πραγματοποιηθεί το πιο λαμπερό fight show που φιλοξένησε ποτέ το νησί.



Το πρώτο NEW HEROES, με τη σφραγίδα του κορυφαίου ελληνικού fight show «The Battle» και της παγκόσμιας ομοσπονδίας WKN γίνεται πραγματικότητα. Επειτα από τεράστια απαίτηση από σχολές εκτός Αττικής για νέα ταλεντάκια που προπονούνται στο kickboxing και το muay thai, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στα νέα αυτά παιδιά να δείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν! Το NEW HEROES θα έχει ως main eventer πάντα ένα μεγάλο όνομα του «The Battle» και τουλάχιστον άλλες δύο Α class μάχες. Η υπόλοιπη main card, όμως, θα απαρτίζεται από τίτλους WKN B class μέσα από τους οποίους θα αναδειχτούν οι πρωταθλητές του μέλλοντος.



Στα pre games θα δούμε αγώνες C class με καλαμίδες, πράγμα που δεν υπήρχε στο «The Battle», αφού το part 1 του «The Battle» ήταν επίπεδου Β class και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν προστατευτικά!



Ο εκπρόσωπος της παγκόσμιας ομοσπονδίας WKN θα είναι παρών, ενώ στην Κέρκυρα θα παρευρεθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος Stephane Cabrera για να αξιολογήσει από κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων πρωταθλητών.



Για να γίνουμε, όμως, και πιο συγκεκριμένοι. Ως βασικό… πρωταγωνιστή θα δούμε τον Αντώνη Τζώρο, ο οποίος θα δηλώσει «παρών» και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Κέρκυρας.



Ρεβάνς στο co main event με τον Κερκυραίο Αλέξανδρο Γκερέκο να υποδέχεται τον Στέφανο Κωνσταντελόπουλο σε ένα σίγουρο συναρπαστικό fight, καθώς αμφότεροι παίζουν επιθετικά και έχουν ως σκοπό να σκορπίσουν θέαμα.



Στο μενού, όμως, το event θα έχει και δύο εθνικές ζώνες WKN B class. Πιο συγκεκριμένα, ο κάτοχος της ζώνης WKN και νικητής της 8άδας του τελευταίου «The Battle» στα 73 κιλά Gino Moftari του Boulas Camp, θα υπερασπιστεί τον τίτλο του απέναντι στο Κερκυραίο αθλητή του Τάτση Τσιριγκάκη, Αρη Αντονι.



Αναφορικά τώρα με τον δεύτερο τίτλο WKN B στα 70 κιλά θα υπάρξει μία μάχη ανάμεσα στον φορτσάτο Πέτρο Καρατζά του Kritikos Camp, ο οποίος έρχεται στην Κέρκυρα για να διεκδικήσει τον εθνικό τίτλο από τον σκληροτράχηλο και εντυπωσιακό αθλητή των αδερφών Αλεξάκη, Olimpian Berzeshta. Εχουμε, όμως, και μία επιστροφή, καθώς ο Γιώργος Μουζακίτης θα παίξει στη γενέτειρά του, όντας φορτωμένος με ζώνες από την Αγγλία και σε έναν αγώνα Muay Thai θα αντιμετωπίσει τον ασταμάτητο Κώστα Σαουλέα του Ζαφείρη Κοτσάκη.



Τέλος, θα υπάρξουν και πολλές τοπικές μάχες με τη συμμετοχή των μαχητών από τις κερκυραϊκές σχολές: Tsirigakis team, Alexakis team, Mouzakitis team, Gerekos team θα συνθέσουν ένα μοναδικό fight show! Εδώ είναι το μεγαλύτερο… ζουμί και εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Τα παιδιά είναι έτοιμα να… μαγέψουν το νησί των Φαιάκων και τα πάντα συνηγορούν πως θα το καταφέρουν με επιτυχία.



Η προπώληση των εισιτηρίων είναι στα 10 ευρώ και η ώρα έναρξης στις 19:30. Τα εισιτήρια προπωλούνται στο Corfuland Shop, Aλμπέρ Κοέν 2 (έναντι Hondos Center).

Την διοργάνωση εννοείται πως έχει υπό την εποπτεία του ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.



Mε εκλεκτό καλεσμένο τον Στέλιο Παπαδόπουλο

Βέβαια το μεγάλο event στην Κέρκυρα θα έχει και εκλεκτές παρουσίες να το περιστοιχίζουν. Μία από αυτές; Ο Στέλιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται πυρετωδώς για το δεύτερο επαγγελματικό του παιχνίδι στις ΗΠΑ (θα ανακοινωθεί σύντομα εντός του καλοκαιριού) και μετά από συμφωνία με τους Αμερικανούς managers του θα ταξιδέψει στο νησί των Κυκλάδων ως guest star στο New Heroes! Το ταξίδι-αστραπή του golden boy είναι και η αρχή μιας συνεργασίας των Αμερικάνων με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν μετά το δεύτερο επαγγελματικό παιχνίδι του Στέλιου στις ΗΠΑ.