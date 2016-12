Το Σάββατο 30 Ιουλίου στο μεγαλύτερο ανοιχτό σύγχρονο θέατρο της χώρας, στο Κατράκειο Νίκαιας, θα πραγματοποιηθεί το No Limits XXVIII «The Vengeance», και όσοι προσέλθουν είναι σίγουρο πως θα ζήσουν μία φαντασμαγορική βραδιά με μάχες, μουσική, χορό, λαμπερούς καλεσμένους, video art και ειδικά εφέ.



Οι καλύτεροι μαχητές στο kick boxing, muay thai, boxing, μετά από τις εξαντλητικές προπονήσεις τους αναμένεται να ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα κόκκινα, με τις μάχες να είναι αμφίρροπες και αδυσώπητες, με τους μαχητές ορκισμένους στην απόλυτη επικράτηση!



Ας πάμε, όμως, στο προκείμενο και στο τι θα δούμε από τη διοργάνωση της Γεωργίας Μπιτάκου.



Για τη ζώνη του θεσμού, που φέρει ως σύμβολο τον Μέγα Αλέξανδρο, θα συγκρουστούν ο Γιάννης Μανωλάς με τον Μαροκινό υψηλής τεχνικής Ismail El Brouzini, ενώ στην πυγμαχία στη μεγάλη μάχη, αφιερωμένη στον θρύλο Μοχάμεντ Αλι, ο Πάνος Κυρίμης θα βρει στον δρόμο του τον ανερχόμενο και διψασμένο για καταξίωση Δημήτρη Νερούτσο. Με αγκώνες και στη συναρπαστική ταϋλανδέζικη πολεμική τέχνη του Muay Thai θα αναμετρηθούν ο Ελληνοαυστραλός Τεό Γιαννόπουλος και ο Αλέξανδρος Μαραγκάκης. Από την άλλη, όμως, την παράσταση αναμένεται να κλέψει η μάχη η οποία συμβαίνει για πρώτη φορά σε επαγγελματική κάρτα, ανάμεσα στην 9χρονη μαχήτρια-θαύμα Αννα Μαρία Τριφύλλη, που θα ανταλλάξει κροσέ, ντιρέκτ και λακτίσματα με τον Λάμπρο Γαλάντη.



Η βασική κάρτα συμπεριλαμβάνει συνολικά οκτώ συγκλονιστικά κοντινές μάχες που θα ξεκινήσουν στις 21:30, ενώ θα προηγηθούν εξίσου συναρπαστικά παιχνίδια μεταξύ των ανερχόμενων μαχητών από κορυφαίες σχολές της Αττικής, από όπου θα προκύψουν οι αυριανοί πρωταγωνιστές (19:30-21:00). Νωρίτερα, οι «Μαύροι Ιππότες» του Μόρφη Καρνέση θα δείξουν την εξέλιξη του αρχαιοελληνικού παγκρατίου στο παραδοσιακό jiu-jitsu. Τη σκυτάλη θα πάρει η πιο καταξιωμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη χορογράφος Flamenco, Ελένη Γιαννοπούλου (Solea), που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει ετοιμάσει μια ασύλληπτη χορογραφία πάνω σε απαγγελία Γιώργου Κιμούλη σε ποίημα του Ρεμπώ.



Στη διοργάνωση θα συμμετέχει και η Ενωση Ποντίων Νίκαιας, που θα απαντήσει με τον πολεμικό χορό Πυρρίχιο, στο Xaka του Bennett, ενώ όλη αυτή την πρωτοβουλία υποστηρίζει ο Δήμος Νίκαιας-Ρέντη και αρκετοί ιδιώτες-συνοδοιπόροι του θεσμού: Yava Fitness Center, Ομιλος Πέτρου Γεωργόπουλου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, BP Κιούσης, Massagio Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, Persani Boxxing Equipment, Σεβεν Hellas, Olympus, Flexeat συμπληρώματα, Timothy’s Family, Airotel, Multipower συμπληρώματα, Target Security, Plus Promotion, Gruppo Ottico, Τηνιακός έπιπλα, Cavo Paradiso, Nanos Fireworks, VOY Jewellery κ.ά.



No Limits XXVIII



«The Vengeance»

30/07/2016

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Εναρξη 21:30 (pre game 19:30)

Είσοδος 15€

Προπώληση: Δημαρχείο Νίκαιας, Ticket House-Ticket Pro Πανεπιστημίου 42, Yava Fitness Center, Elysee Beach Bar Ωρωπός, Flexeat Χρυσοστόμου Σμύρνης 15-19 Νίκαια, Σχολές Πολεμικών Τεχνών Αθήνα-Πειραιά

INFO: 213-2075289 / 2103626540

FB: NO LIMITS HELLAS PAGE



Επίσημος καλεσμένος ο Manu Bennett!!



Πέρα από το μαχητικό κομμάτι του, το No Limits θα έχει και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ο λόγος για τον Manu Bennett, γνωστό από τον ρόλο του Crixus στην πετυχημένη αμερικανική σειρά «Spartacus», αλλά και στη σειρά «Arrow» όπου έπαιζε τον Slade Wilson, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά Ελλάδα, για να παραστεί στη διοργάνωση και στη συνέχεια να ταξιδέψει με τη διοργανώτρια Γωγώ Μπιτάκου σε ιστορικά σημεία της Ελλάδος, με στόχο την προώθηση και προβολή της χώρας μας.



Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός φτάνει αύριο στη χώρα μας και έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο, στο Ηρώδειο, στο Μαραθώνα, στην Επίδαυρο για την ελληνορωσική παραγωγή του Οιδίποδα και μετά το show στο Κατράκειο. Ταυτόχρονα θα παραβρεθεί στη Μύκονο, στην Πάτμο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και στη Σαντορίνη σε συνεργασία με φορείς και θεσμούς των νησιών.



Παράλληλα προς τιμήν των μαχητών και της διοργάνωσης, προετοιμάζονται event και party στο Momix (Κεραμεικός-Σαντορίνη) και Elysee (Ωρωπός), για ελάχιστες στιγμές χαλάρωσης πριν από τη διοργάνωση, αλλά και για να γνωρίσουν από κοντά τον Νεοζηλανδό ηθοποιό.