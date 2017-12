Messi Christmas!🎄🎅🎁 Ganhamos no Bernabéu 3x0 e o melhor do mundo de verdade fez 526 gols nas ligas européias. #LaLiga #ViscaBarça #FCBarcelona #ElClasico #Messi #FelizNavidad 💙❤⚽🏆

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Dec 23, 2017 at 5:01am PST