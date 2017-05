Πλάνα από τη σούπερ σέξι φωτογράφιση της Kourtney προβλήθηκαν στο trailer του νέου επεισοδίου του ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί σύσσωμη η οικογένεια Kardashian, «Keeping Up With The Kardashians».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα parapolitika.gr.